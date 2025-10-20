Segunda, 20 de Outubro de 2025
Professores da Rede Estadual já podem solicitar novos uniformes para 2026

Os professores da Rede Estadual de ensino já podem escolher os tamanhos dos uniformes para 2026. A iniciativa inédita do governo do Estado , que ir...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
20/10/2025 às 17h24
Ação inédita do Estado é uma forma de valorização do professor -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

Os professores da Rede Estadual de ensino já podem escolher os tamanhos dos uniformes para 2026. A iniciativa inédita do governo do Estado , que irá distribuir peças de uniformes para cerca de 56 mil servidores da educação, precisa ser solicitada por meio do portal criado para esta finalidade . O aporte previsto é de R$ 6 milhões.

A ação é orientada a partir de demanda das próprias equipes escolares e tem como objetivo aumentar o senso de pertencimento e o orgulho de fazer parte da Rede Estadual, da mesma forma que ocorre com os uniformes estudantis. Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o compromisso do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade.

Para a secretária da Educação, Raquel Teixeira, os uniformes são uma forma de reconhecer e destacar o papel dos professores. “A educação é feita por pessoas. Criar esse senso de unidade e pertencimento é fundamental para que o professor se sinta parte integrante e valorizada desse grande projeto. Ao vestir o uniforme, o professor carrega consigo o símbolo de uma rede que acredita na educação como caminho de futuro,” destaca.

Olho no prazo

Até 9 de novembro, professores, orientadores, supervisores, diretores e vice-diretores devem acessar o site para escolher o tamanho das peças de roupas. Os conjuntos são compostos por duas camisetas cinzas e uma jaqueta verde, que possuem a identidade visual da Rede Estadual, com um brasão do Rio do Sul no peito.

Após fazerem o login, com o e-mail institucional do @educar, os servidores terão acesso a uma tabela de medidas unissex, que permite visualizar o tamanho adequado para os uniformes. Depois de confirmarem a escolha, os pedidos serão compilados pela Secretaria da Educação (Seduc), e os conjuntos serão entregues nas escolas indicadas no ato da solicitação.

Além disso, durante o período aberto para as escolhas, é possível editar a troca do tamanho, caso tenha sido definido de maneira equivocada.

Distribuição

Os uniformes serão distribuídos a partir do início do ano letivo 2026, em 18 de fevereiro. A exceção são os profissionais das escolas Tiradentes, que são mantidas pela Brigada Militar e, por isso, possuem uniforme próprio.

Anunciados em 15 de outubro, no Dia do Professor, os uniformes são parte de uma série de ações do governo voltadas à valorização do magistério estadual, como os novos concursos para professores, com a nomeação de mais de 7,5 mil servidores até o final de 2026; e os investimentos em infraestrutura escolar, com o Programa Agiliza Educação .

Texto: Ascom Seduc
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
