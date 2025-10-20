Segunda, 20 de Outubro de 2025
PF desarticula organização criminosa que tentou fraudar o Enamed

Fraudadores pagariam R$ 140 mil se aprovados para residência

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
20/10/2025 às 16h48

A Polícia Federal (PF), em parceria com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e a Fundação Getúlio Vargas (FGV), deflagrou, a Operação R1 para desarticular uma organização criminosa que tentou fraudar a prova do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) de 2025 , na tarde deste domingo. Em medicina, R1 é o primeiro ano em que o médico atua como residente.

De acordo com a PF, investigações apontaram que um grupo criminoso se preparava para fraudar a prova realizada em todo o país pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Segundo a PF, após as provas, cada candidato pagaria R$140 mil aos operadores da fraude, caso fosse aprovado na residência médica, que é uma modalidade de ensino de pós-graduação, destinada somente a médicos formados, sob a forma de cursos de especialização na área escolhida.

A fraude

O esquema fraudulento investigado planejava operar de duas formas principais. A primeira delas seria pela transferência de respostas corretas aos candidatos por meio de dispositivos eletrônicos.

A segunda forma de ilegalidade usaria indivíduos ("laranjas") para realizar o exame no lugar dos candidatos participantes da fraude. Os criminosos se valeriam do uso de documentos falsos para se passarem pelo candidato.

Presos

Durante a operação, foram apreendidos os equipamentos de transmissão de dados da prova que seriam usados.

Ao todo, oito prisões foram feitas. Deste total, cinco pessoas que participavam do exame foram presas em flagrante, sendo quatro homens e uma mulher. Com eles, foram encontrados equipamentos de transmissão de dados usados pelos candidatos fraudadores.

A equipe policial cumpriu mandado de busca e apreensão na residência de um destes candidatos, localizada na cidade do Rio de Janeiro, e de forma simultânea, realizou busca pessoal no término da prova.

Além deles, em um hotel na cidade de Juiz de Fora (MG), a Polícia Federal prendeu os outros três homens, que seriam responsáveis por transmitir as respostas por meio de pontos eletrônicos.

Próximos passos

Os oito envolvidos foram conduzidos à delegacia de Polícia Federal de Juiz de Fora para depoimento e, posteriormente, foram encaminhados ao sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça.

Já os dispositivos eletrônicos apreendidos serão submetidos à perícia federal.

Os acusados poderão ser responsabilizados pelos crimes de fraude em certames de interesse público, associação criminosa e falsidade ideológica.

Residência médica

O Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) tem o objetivo de avaliar, de forma unificada, a formação médica no Brasil. Pela primeira vez, os resultados obtidos pelos candidatos poderão ser usados para acesso a programas de residência médica, por meio do Exame Nacional de Residência (Enare).

Além disso, os desempenhos dos candidatos servirão para orientar políticas públicas voltadas à formação médica.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
