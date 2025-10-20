PLATAFORMA Negócios e Variance unem forças em consórcios

A PLATAFORMA Negócios, empresa atuante em gestão de redes comerciais no setor de consórcios, firmou uma parceria com a Variance, especializada em vendas digitais com uso de inteligência artificial (IA). O objetivo do acordo é aprimorar a performance comercial da rede, com foco em eficiência, escalabilidade e na experiência de fornecedores e parceiros em âmbito nacional.

De acordo com a companhia, a iniciativa está alinhada ao plano de incorporar tecnologias ao modelo de negócios, incluindo simuladores digitais, integração via APIs e motores de inteligência artificial, com o intuito de tornar as jornadas de vendas mais integradas e adaptáveis.

“Acompanhar a evolução dos canais de vendas e relacionamento é um desafio constante. Quando decidimos incorporar novas tecnologias ao nosso modelo, buscamos mais do que eficiência: buscamos transformar a forma como fornecedores e parceiros interagem, negociam e crescem juntos”, afirma Reinaldo Silva, fundador e CEO da PLATAFORMA Negócios.

A parceria prevê a integração da Variance ao WhatsApp e a canais digitais de voz, com campanhas estruturadas conforme o perfil dos clientes e horários de maior engajamento. A solução contempla atendimento em tempo real, interações automatizadas e personalizadas, além de conformidade regulatória.

A iniciativa também inclui o uso de data analytics como recurso para apoio à tomada de decisão. A coleta, o tratamento e a análise contínua dos dados visam gerar informações aplicáveis a ajustes de campanhas, segmentações e identificação de padrões de consumo.

“A parceria com a Variance nos permite agregar inteligência digital à nossa gestão comercial. Com métricas claras e capacidade de atuação dinâmica, conseguimos aumentar taxas de conversão, reduzir custos de aquisição e ampliar resultados de forma sustentável”, explica Reinaldo Silva.

A PLATAFORMA Negócios atua em canais de distribuição indiretos. Para fornecedores, oferece gestão da força comercial com foco em volume e qualidade de vendas. Para os parceiros, disponibiliza condições de produtos, remuneração, suporte à venda e relacionamento com os fornecedores.

A Variance tem como foco a aplicação de IA generativa em canais digitais de atendimento e vendas. Entre os recursos utilizados estão prompts supervisionados, operação contínua, automação e integração com diferentes sistemas. Segundo a empresa, sua tecnologia já foi utilizada por mais de 200 mil clientes, com taxas de leitura superiores a 70% e mais de 5 mil vendas realizadas por meio de IA.

“Acreditamos que a combinação entre expertise humana e tecnologia é essencial para escalar negócios com qualidade. Essa parceria reforça nosso propósito de entregar valor tanto para fornecedores quanto para parceiros, com uma camada adicional de inteligência, personalização e eficiência”, complementa Silva.

O acordo com a Variance será incorporado ao modelo de gestão da PLATAFORMA, que inclui planejamento estratégico, acompanhamento de resultados e suporte à rede. A expectativa é ampliar a capacidade da empresa de gerar resultados comerciais, com atenção à segurança, conformidade e escalabilidade.