Passo Fundo (RS) recebe imersão presencial SMY em novembro

A iniciativa faz parte das ações de fortalecimento de João Adolfo para a formação técnica e estratégica de criadores de conteúdo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
20/10/2025 às 13h59
Calebe Oliveira

Estão abertas as inscrições para a nova edição da imersão presencial Segredos Milionários dos Youtube - SMY promovida pelo empresário e palestrante João Adolfo de Souza, que ocorrerá nos dias 18, 19 e 20 de novembro, em Passo Fundo (RS), no centro de eventos Gran Palazzo. A iniciativa surge após o encontro realizado em outubro, em São Paulo (SP), que contou com mais de 200 participantes de 20 estados brasileiros e de países como Portugal, Paraguai e Estados Unidos.

A ação faz parte das ações de fortalecimento do João Adolfo Oficial, voltada à formação técnica e estratégica de criadores de conteúdo que atuam junto ao público de empresários que desejam alcançar mais leads, vender mais e transformar o Youtube em uma máquina de faturamento para os seus negócios.

João Adolfo chama a atenção para os aprendizados que serão traduzidos durante o evento, conhecimentos que serão abordados a partir dos seguintes tópicos: "Como ter um canal de sucesso no youtube e monetizar com mais vendas", "Como aumentar a autoridade com vídeos no YouTube" e "Como se comunicar melhor".

"Agora, queremos dar a oportunidade, pela primeira vez, aos empresários do Sul. Nasci na região e sei que o povo tem capacidade, além de muito espaço para que os empresários possam crescer com seus negócios e empresas", comenta o especialista.

Segundo o empresário, a imersão também é resultado da experiência desenvolvida ao longo dos anos de atuação no segmento, que agora é usada para ensinar e promover capacitação técnica para criadores de conteúdo voltados à esse público específico.

Para Adolfo, a escolha de Passo Fundo (RS) como sede da última edição do ano da imersão presencial SMY foi assertiva: "As expectativas são positivas. Logo na abertura, registramos a inscrição de empreendedores de mais de dez estados diferentes que virão para o evento na cidade", reporta.

As principais temáticas do evento refletem as atualizações recentes do YouTube e das ferramentas de Inteligência Artificial (IA): "Abordaremos novas tendências do mercado, como usar a IA para acelerar as visualizações e monetização", afirma.

Hoje, o Brasil está entre os maiores mercados globais do YouTube, conforme indicativos do Google. Para se ter uma ideia, a plataforma registrou mais de 100 bilhões de visualizações no país apenas em junho de 2024. Mensalmente, 120 milhões de brasileiros acessam o YouTube em busca de conteúdos.

Adolfo revela que planeja ampliar o modelo de imersão em 2026, com a previsão de novos formatos e regiões a serem contempladas. "No próximo ano planejamos realizar três edições da Imersão SMY no Brasil e uma em outro país, provavelmente em Portugal. No exterior, já fizemos nos Estados Unidos e nos Emirados Árabes Unidos, em Dubai", finaliza.

Para mais informações sobre a imersão SMY em Passo Fundo (RS), basta acessar: https://joaoadolfooficial.com/imersao?utm_blog

