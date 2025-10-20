Segunda, 20 de Outubro de 2025
Alagoas lidera ranking de apoio a empreendimentos inovadores

Estado tem 4,3 novos modelos de negócios para cada 1 milhão de habitantes, número maior do que São Paulo (0,8), Rio de Janeiro (1,6) e Distrito Fed...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
20/10/2025 às 13h19
Ascom Secti

O estado de Alagoas conquistou a primeira colocação nacional em estrutura de apoio a empreendimentos inovadores, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (15) pelo Centro de Liderança Pública (CLP). De acordo com o indicador Estrutura de Apoio à Inovação, que compõe o Ranking de Competitividade dos Estados, Alagoas conquistou nota máxima — numa escala que vai de zero a 100. Para acessar o ranking completo, basta filtrar pelos indicadores "Inovação" e, em seguida, "Estrutura de Apoio à Inovação".

Segundo o levantamento, Alagoas possui 4,3 novos negócios para cada 1 milhão de habitantes, número superior ao registrado em unidades federativas como São Paulo, que conta com 0,8 empreendimentos inovadores para cada 1 milhão de habitantes, Rio de Janeiro (1,6) e Distrito Federal (1,7). O cálculo considera iniciativas como aceleradoras, incubadoras, parques tecnológicos e parques científicos.

O resultado representa uma ascensão de quinze posições em relação ao ranking de 2024, quando o estado ainda figurava fora do grupo de destaque. Com o avanço, Alagoas superou Rondônia, que liderava o índice no ano anterior com 78,8 pontos e atualmente apresenta 3,4 empreendimentos inovadores por milhão de habitantes.

Na sequência da classificação de 2025 aparecem Rio Grande do Sul (73,7 pontos), Mato Grosso do Sul (62,9), Paraná (61,8) e Santa Catarina (61,8). Na outra ponta, o Maranhão aparece em último lugar, com zero ponto — o que significa nenhum empreendimento inovador —, enquanto Bahia (7,7 pontos), Pará (10,6 pontos) e São Paulo (18 pontos) completam a lista dos menores índices.

Em Pariconha, onde cumpre agenda, o governador Paulo Dantas comemorou o levantamento divulgado pelo CLP. "O resultado demonstra confiança e cumprimento de compromissos que o governo tem feito também com o setor produtivo. É por essa razão que estamos no melhor momento na geração de emprego, com o menor índice de desemprego da história de Alagoas", destacou.

Para a secretária de Estado da Ciência, da Tecnologia e da Inovação, Aline Rodrigues, Alagoas demonstra uma trajetória de avanço contínuo nos últimos anos na área da ciência, tecnologia e inovação. "O esforço do Governo, por meio da Secti e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas (Fapeal), tem colocado o estado no topo em vários índices, como é o caso deste de apoio aos empreendimentos inovadores", ressalta.

Ela cita programas desenvolvidos pelo Governo, como o Vai Startup! e Lagoon Startup, que funcionam como incubadora e aceleradora, respectivamente, aumentando a densidade e a qualidade dos ambientes de inovação ao fornecer capital para empresas de base tecnológica. "Estamos muito felizes com esse resultado e vamos seguir trabalhando para que Alagoas permaneça no topo", ressaltou Aline Rodrigues.

Para mais informações, basta acessar: https://alagoas.al.gov.br/

