Segunda, 20 de Outubro de 2025
9°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Franchising cresce no Brasil e impõe novos desafios de expansão

O franchising brasileiro cresceu 13,5% em 2024, movimentando R$ 273,08 bilhões, segundo a ABF. A internacionalização avança com 92 redes em 41 país...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
20/10/2025 às 12h25
Franchising cresce no Brasil e impõe novos desafios de expansão
Imagem de Alterio Felines por Pixabay

O franchising brasileiro encerrou 2024 com crescimento acima do esperado. O setor movimentou R$ 273,08 bilhões, avanço de 13,5% em relação ao ano anterior, segundo dados da Agência Brasil. O desempenho reforça a relevância econômica do segmento, mas traz também desafios de gestão, internacionalização e manutenção da qualidade.

Atualmente, 92 redes brasileiras estão presentes em 41 países. A expansão internacional tem sido cada vez mais realizada por meio do modelo de master franqueado, responsável por adaptar a marca ao mercado local e expandir sua atuação regional. A internacionalização das franquias brasileiras é tema de análise em portais como o Central do Varejo.

Levantamento da Associação Brasileira de Franchising (ABF) com a Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) mostra ainda que 67% das redes mais internacionalizadas estão no estágio mais avançado de maturidade digital, reforçando a relação entre tecnologia e sucesso no exterior.

"O processo de internacionalização exige muito mais do que capital. Ele depende de adaptação cultural, suporte jurídico, sistemas de gestão modernos e da capacidade do master franqueado em operar com visão de longo prazo", avalia o especialista em franchising Felipe Werneck.

Mão de obra é entrave
A contratação de pessoal qualificado segue como um dos maiores obstáculos do setor. Cerca de 73% das redes relatam dificuldade para encontrar mão de obra, segundo pesquisa da ABF.

Entre as soluções apontadas estão investimentos em treinamento padronizado, capacitação contínua, programas de retenção e uso de tecnologia para reduzir tarefas repetitivas.

Qualidade sob pressão
Garantir que o produto ou serviço chegue ao consumidor com o mesmo padrão em todas as unidades permanece como desafio central. Pesquisas de mercado indicam que 42% dos consumidores deixam de frequentar uma rede inteira após uma experiência ruim em apenas uma loja.

Auditorias periódicas, logística robusta e controle rígido de fornecedores são algumas das estratégias adotadas para reduzir riscos.

Equipes para expansão
O crescimento do franchising para além das capitais e em cidades médias e pequenas aumenta a necessidade de equipes gerenciais bem preparadas. A atuação internacional também exige profissionais especializados em legislação local, marketing regionalizado e tecnologia para garantir integração digital.

Segundo Felipe Werneck, "a profissionalização das equipes é o que diferencia redes capazes de crescer de forma sustentável. O mercado exige hoje não apenas escala, mas também governança e controle de processos".

Fornecedores estratégicos
O relacionamento com fornecedores se tornou peça-chave para reduzir custos e garantir previsibilidade no abastecimento. Hubs regionais de distribuição e contratos de longo prazo estão entre as estratégias mais utilizadas para assegurar padronização e economia de escala.

Tendências recentes
O setor ultrapassou 200 mil operações ativas em 2025, marco inédito no país. A internacionalização também reforça o apelo de inovação e competitividade.

Com números em ascensão, especialistas do setor destacam que o diferencial competitivo do franchising dependerá cada vez mais da profissionalização da gestão, da digitalização dos processos e da forte integração entre franqueador e franqueados, fatores que garantem eficiência e consistência na expansão das redes, conforme análise publicada pelo portal Sua Franquia.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Calebe Oliveira
Tecnologia Há 44 minutos

Passo Fundo (RS) recebe imersão presencial SMY em novembro

A iniciativa faz parte das ações de fortalecimento de João Adolfo para a formação técnica e estratégica de criadores de conteúdo

Banco de Imagens Freepik
Tecnologia Há 1 hora

Condomínios têm até 2026 para se adequar a carros elétricos

Segundo a SAVE, prédios novos e antigos têm até 2026 para se adaptar à recarga de carros elétricos

 Ascom Secti
Tecnologia Há 1 hora

Alagoas lidera ranking de apoio a empreendimentos inovadores

Estado tem 4,3 novos modelos de negócios para cada 1 milhão de habitantes, número maior do que São Paulo (0,8), Rio de Janeiro (1,6) e Distrito Fed...
Tecnologia Há 4 horas

Panduit e Symmeo fecham acordo de distribuição

Parceria contempla toda a linha de produtos do fabricante e terá abrangência nacional, chegando também a pequenos e médios negócios

 VFX Edit Visualizing por: Gorodenkoff
Tecnologia Há 4 horas

Cresce mercado de automação residencial no Brasil

Com o aumento da busca por soluções inteligentes para o lar, a NEO Avant lança novo site e consolida sua identidade como marca independente no seto...

Tenente Portela, RS
21°
Tempo limpo
Mín. Máx. 21°
20° Sensação
3.18 km/h Vento
50% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h53 Nascer do sol
18h45 Pôr do sol
Terça
23°
Quarta
26° 11°
Quinta
25° 14°
Sexta
23° 16°
Sábado
26° 16°
Últimas notícias
Desenvolvimento Há 17 minutos

Governo Leite lança editais dos programas Conexões RS e Desassorear RS para construção de pontes e drenagem pelo Estado
Câmara Há 17 minutos

Comissão aprova projeto que agiliza busca de pessoa com deficiência desaparecida
Tecnologia Há 31 minutos

Passo Fundo (RS) recebe imersão presencial SMY em novembro
Desenvolvimento Há 31 minutos

Governo Leite lança edital do Programa Conexões RS para construção de pontes e passagens atingidas pelas enchentes
Justiça Há 31 minutos

Julgamentos com impacto fiscal marcam agenda da semana no Supremo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Em marcha ré para a missa”
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 -0,61%
Euro
R$ 6,26 -0,65%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 630,022,97 +2,92%
Ibovespa
144,906,10 pts 1.05%
Mega-Sena
Concurso 2929 (18/10/25)
03
07
08
34
35
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6856 (18/10/25)
05
10
16
33
53
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3516 (18/10/25)
02
03
06
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2837 (17/10/25)
01
06
08
10
11
15
19
22
38
43
50
61
62
65
69
74
77
84
85
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2874 (17/10/25)
08
15
18
19
29
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias