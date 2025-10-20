Franchising cresce no Brasil e impõe novos desafios de expansão

O franchising brasileiro encerrou 2024 com crescimento acima do esperado. O setor movimentou R$ 273,08 bilhões, avanço de 13,5% em relação ao ano anterior, segundo dados da Agência Brasil. O desempenho reforça a relevância econômica do segmento, mas traz também desafios de gestão, internacionalização e manutenção da qualidade.

Atualmente, 92 redes brasileiras estão presentes em 41 países. A expansão internacional tem sido cada vez mais realizada por meio do modelo de master franqueado, responsável por adaptar a marca ao mercado local e expandir sua atuação regional. A internacionalização das franquias brasileiras é tema de análise em portais como o Central do Varejo.

Levantamento da Associação Brasileira de Franchising (ABF) com a Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) mostra ainda que 67% das redes mais internacionalizadas estão no estágio mais avançado de maturidade digital, reforçando a relação entre tecnologia e sucesso no exterior.

"O processo de internacionalização exige muito mais do que capital. Ele depende de adaptação cultural, suporte jurídico, sistemas de gestão modernos e da capacidade do master franqueado em operar com visão de longo prazo", avalia o especialista em franchising Felipe Werneck.

Mão de obra é entrave

A contratação de pessoal qualificado segue como um dos maiores obstáculos do setor. Cerca de 73% das redes relatam dificuldade para encontrar mão de obra, segundo pesquisa da ABF.

Entre as soluções apontadas estão investimentos em treinamento padronizado, capacitação contínua, programas de retenção e uso de tecnologia para reduzir tarefas repetitivas.

Qualidade sob pressão

Garantir que o produto ou serviço chegue ao consumidor com o mesmo padrão em todas as unidades permanece como desafio central. Pesquisas de mercado indicam que 42% dos consumidores deixam de frequentar uma rede inteira após uma experiência ruim em apenas uma loja.

Auditorias periódicas, logística robusta e controle rígido de fornecedores são algumas das estratégias adotadas para reduzir riscos.

Equipes para expansão

O crescimento do franchising para além das capitais e em cidades médias e pequenas aumenta a necessidade de equipes gerenciais bem preparadas. A atuação internacional também exige profissionais especializados em legislação local, marketing regionalizado e tecnologia para garantir integração digital.

Segundo Felipe Werneck, "a profissionalização das equipes é o que diferencia redes capazes de crescer de forma sustentável. O mercado exige hoje não apenas escala, mas também governança e controle de processos".

Fornecedores estratégicos

O relacionamento com fornecedores se tornou peça-chave para reduzir custos e garantir previsibilidade no abastecimento. Hubs regionais de distribuição e contratos de longo prazo estão entre as estratégias mais utilizadas para assegurar padronização e economia de escala.

Tendências recentes

O setor ultrapassou 200 mil operações ativas em 2025, marco inédito no país. A internacionalização também reforça o apelo de inovação e competitividade.

Com números em ascensão, especialistas do setor destacam que o diferencial competitivo do franchising dependerá cada vez mais da profissionalização da gestão, da digitalização dos processos e da forte integração entre franqueador e franqueados, fatores que garantem eficiência e consistência na expansão das redes, conforme análise publicada pelo portal Sua Franquia.