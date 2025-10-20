Segunda, 20 de Outubro de 2025
Cresce mercado de automação residencial no Brasil

Com o aumento da busca por soluções inteligentes para o lar, a NEO Avant lança novo site e consolida sua identidade como marca independente no seto...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
20/10/2025 às 10h48
Cresce mercado de automação residencial no Brasil
VFX Edit Visualizing por: Gorodenkoff

O mercado brasileiro de automação residencial vive um momento de expansão acelerada. De acordo com dados do IMARC Group (2024), o setor de casas inteligentes no Brasil atingiu US$ 2,68 bilhões em valor de mercado e deve alcançar US$ 6,68 bilhões até 2033, com taxa de crescimento anual de 10,7%. O avanço reflete o crescente interesse dos consumidores por soluções conectadas, que unem praticidade, segurança e eficiência energética.

Inserida nesse contexto de crescimento, a NEO Avant, marca nacional especializada em automação residencial, anunciou o lançamento de seu novo site, desenvolvido para aprimorar a jornada do consumidor e oferecer uma experiência de compra mais fluida e informativa.

Criada em 2020 como uma submarca da Avant Lux, a NEO Avant surgiu para atender à demanda crescente por produtos inteligentes, inicialmente com foco em iluminação conectada. Em 2024, a marca se tornou independente, passando por um reposicionamento completo de design e identidade visual. Essa nova fase marcou também o início de uma estratégia 100% digital, com canais próprios de venda e comunicação.

De acordo com o gerente de marketing da empresa, Vinícius Barreto, o planejamento estratégico foi estruturado para atender à evolução do mercado.

"O planejamento estratégico da NEO Avant partiu da necessidade de lançar uma linha de produtos conectados sem diluir a consolidada marca de iluminação Avant. A solução foi criar a NEO Avant: uma nova marca 100% digital e vendida exclusivamente em marketplaces. Com foco no ambiente online, seu rebranding priorizou um design clean e atrativo, enquanto a embalagem foi elevada a um ponto de contato crucial, tornando-se a primeira experiência física e de qualidade da marca com o cliente. Toda essa direção foi validada por pesquisas com o público-alvo", explica Barreto.

Com a expansão do portfólio, que inclui lâmpadas inteligentes, interruptores e tomadas conectadas, a marca lançou em 2025 a linha Zigbee, tecnologia que amplia a integração entre dispositivos e oferece conexões mais estáveis. Segundo a empresa, o novo site foi criado para acompanhar essa evolução, reunindo em um só ambiente informações sobre produtos, suporte técnico e processo de compra.

"Nosso objetivo é posicionar a NEO Avant como a marca líder em automação residencial no Brasil, direcionando-se a entusiastas de tecnologia com a promessa central de automação ao seu alcance. Para construir essa liderança, a comunicação será focada no ambiente digital, com forte investimento em conteúdo educativo e parcerias com influenciadores do setor", complementa Barreto.

Com essa nova etapa, a NEO reforça seu propósito de ampliar o acesso à automação residencial, com a proposta de acompanhar um movimento global de transformação tecnológica nas residências.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
