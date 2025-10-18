Sábado, 18 de Outubro de 2025
Lula defende a universalização do Pé-de-Meia

Objetivo é que o programa chegue a 6 milhões de estudantes

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
18/10/2025 às 14h52

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer universalizar o programa Pé-de-Meia, de forma a alcançar pelo menos 6 milhões de estudantes. A declaração foi dada neste sábado (18) em São Bernardo do Campo (SP) em encontro com estudantes.

Na oportunidade, Lula anunciou também investimentos de R$ 108 milhões em apoio a até 500 projetos da Rede Nacional de Cursinhos Populares. Essa rede é, segundo o governo, um “suporte técnico e financeiro para a preparação de estudantes da rede pública em situação de vulnerabilidade social, que buscam ingressar na educação superior por meio do Enem {Exame Nacional do Ensino Médio]”.

Pé-de-Meia

Segundo o presidente, a universalização do Pé-de-Meia – uma espécie de poupança dos estudantes do ensino médio adotada como forma de incentivar os alunos a continuarem os estudos – está na pauta de reuniões dele com os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e da Educação, Camilo Santana.

“Aprovamos o Pé-de-Meia porque descobrimos, pelo IBGE, que 480 mil meninos e meninas do ensino médio estavam desistindo da escola para ajudar no orçamento familiar. E um governo que deixa isso acontecer por falta de incentivo financeiro não é um governo. É uma tranqueira”, discursou o presidente.

Atualmente o programa atende a cerca de 4 milhões de estudantes. “Temos 6 milhões de alunos no ensino médio [que deveriam ser alcançados pelo programa}. A gente vai ter que discutir com muito carinho, com o Haddad e com o Camilo, porque dentro da mesma sala de aula tem aluno que recebe e aluno que não recebe o Pé-de-Meia. E às vezes a diferença de salário é de centavos. Então precisamos aprovar a universalização do pé-de-meia, para que todas as pessoas possam ter o direito de estudar”, acrescentou.

Lula disse acreditar que uma iniciativa como essa vá ser alvo de críticas de grandes grupos financeiros, como a Faria Lima e os banqueiros.

“Faria Lima e banqueiros vão brigar e vão reclamar. Vão dizer que o governo está gastando com o pé-de-meia R$ 13 bilhões, dinheiro que poderiam estar com eles. Mas não estamos gastando. Estamos investindo na nossa população”, argumentou o presidente.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
