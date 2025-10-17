Sábado, 18 de Outubro de 2025
IA passa a ser requisito também em vagas das áreas comercial e de vendas

Empresas brasileiras colocam a fluência em ferramentas de IA no topo das exigências para contratar

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
17/10/2025 às 20h47
IA passa a ser requisito também em vagas das áreas comercial e de vendas
Pixabay

Quando Danilo Henrique aceitou o convite para retornar à 3CON IT&Digital como Head Comercial, não foi apenas um retorno de carreira: foi a confirmação de uma tendência que transformou competências desejáveis em obrigatórias. Sua contratação evidencia por que o domínio de inteligência artificial deixou de ser um diferencial para se tornar um requisito — inclusive em áreas tradicionais, como vendas.

O mesmo movimento levou Cláudio Muterle a assumir a liderança de Gestão de Projetos & Qualidade. Com mais de 40 anos de experiência em Tecnologia da Informação, Muterle chega para impulsionar a área e, especialmente, conduzir projetos com foco em IA e outras tecnologias inovadoras.

Os dados de mercado corroboram as decisões das empresas que estão contratando. Segundo o Barômetro Global de Empregos em IA 2025, da PwC, o Brasil viu vagas que exigem conhecimento em IA saltarem de 19 mil, em 2021, para 73 mil em 2024. 

Vai além da técnica: é combinação de competências

A demanda não se limita a saber usar ferramentas. A consultoria Michael Page organiza a nova expectativa em quatro dimensões: fluência em ferramentas (saber quando e como aplicá-las); pensamento crítico e validação (verificar fontes, medir “alucinações” e documentar limites); ética (privacidade e vieses); e integração ao fluxo de trabalho. Em outras palavras, empresas buscam profissionais capazes de incorporar IA a processos reais — e não apenas operar um software.

Foi nesse contexto que a 3CON, com mais de 30 anos de atuação, definiu o perfil e o escopo desejados para os cargos de liderança nas áreas Comercial e de Gestão de Projetos & Qualidade. "A 3CON está decidida a liderar a transformação digital de seus clientes e este é o caminho da inovação que escolhemos: agregar continuamente competências e talentos em IA à nossa equipe", afirma Genivaldo Araújo, CEO da 3CON.

Com formação em Tecnologia e pós-graduação em Gestão Estratégica e Produtos Digitais, Danilo Henrique traz conhecimento em negócios de produtos digitais, dados e IA. Sua trajetória em consultorias renomadas e o relacionamento consolidado com empresas médias e grandes nos setores financeiro, varejista, industrial e logístico o credenciam para liderar a área Comercial da 3CON. Mas a atualizaçãoem IA foi a chave para a contratação.

Muterle assume o desafio de comandar uma equipe com mais de 200 profissionais, garantindo a excelência das entregas por meio da otimização de prazos e custos. A valorização da diversidade, equidade e inclusão, além do entrosamento entre diferentes gerações, também integra suas prioridades de gestão.

Graduado em Gestão de TI e pós-graduado em Gestão de Pessoas pela Universidade de São Paulo, Muterle tem sólido histórico no desenvolvimento e gestão de projetos, além de expertise em gestão de pessoas. Sua trajetória inclui passagens por empresas como General Electric, General Motors, EDS, Banco de Boston, Santander, Bovespa/B3 e Carrefour, além de experiências anteriores na 3CON.

"Meu objetivo é garantir que entreguemos soluções de alto valor agregado, com agilidade, eficiência e foco nas necessidades dos nossos clientes, utilizando o poder da IA e das tecnologias mais inovadoras do mercado", afirma Muterle.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
