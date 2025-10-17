Sábado, 18 de Outubro de 2025
12°C 17°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Com investimento de R$350 mi, 99Food inicia operações no Rio

Novo serviço de entrega de comida da 99 começa a funcionar na capital e outras 7 cidades da região metropolitana com 17 mil restaurantes cadastrado...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
17/10/2025 às 20h33
Com investimento de R$350 mi, 99Food inicia operações no Rio
99Food / Divulgação

Os moradores do Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Nova Iguaçu, Caxias, São João de Meriti, Belford Roxo e Nilópolis agora têm uma nova opção de delivery. A 99Food, plataforma de entrega de comida da 99, inicia suas operações no estado em fase de testes, com investimento de R$350 milhões. O valor faz parte do montante de R$2 bilhões anunciado em setembro durante o encontro entre líderes globais da DiDi – controladora chinesa da 99 – e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"O novo modelo de delivery da 99Food foi pensado para gerar valor em toda a cadeia, reduzindo custos para os restaurantes, aumentando as possibilidades de renda dos entregadores parceiros e tornando a experiência mais acessível aos consumidores. Entrar no Rio de Janeiro é um movimento estratégico que reforça nosso propósito de crescer de forma sustentável em um mercado importante", destaca Simeng Wang, diretor-geral da 99 no Brasil.

Essa é a terceira região a receber a expansão do serviço, que começou em Goiânia (junho), seguiu para São Paulo (agosto) e agora chega ao Rio de Janeiro. A 99Food integra o ecossistema de conveniência da 99, que já oferece serviços de mobilidade e entrega de objetos e meios de pagamento.

No Rio, os moradores da capital e da região metropolitana terão à disposição comida pelo preço do cardápio, sem taxas adicionais, entrega grátis em pedidos selecionados e cupons de desconto durante o período de lançamento. Para entregadores parceiros da plataforma, a 99Food oferece um pacote de incentivos para aumentar ganhos e bônus para entregas no primeiro mês. A tecnologia da empresa permite o uso de mapas proprietários desenvolvidos com base nas corridas realizadas pela plataforma, além de precisão nas estimativas de preparo dos pratos.

Pesquisa exclusiva revela: três em cada quatro consumidores já deixaram de pedir delivery por conta do preço

Pesquisa do Instituto Locomotiva encomendada pela 99 com objetivo de acompanhar os hábitos de uso do delivery no dia a dia dos cariocas, revela que mais da metade dos entrevistados já deixou de pedir delivery por conta do alto preço, além de estarem abertos a novas alternativas no mercado. Entre os principais destaques da pesquisa, estão:

  • 73% dos entrevistados já deixaram de pedir delivery por considerar o preço alto
  • 53% priorizam o valor dos pratos ao pedir comida
  • 98% consideram positiva a entrada de uma nova opção sem cobrança de taxas aos estabelecimentos
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Pixabay
Tecnologia Há 4 horas

IA passa a ser requisito também em vagas das áreas comercial e de vendas

Empresas brasileiras colocam a fluência em ferramentas de IA no topo das exigências para contratar

 wayhomestudio
Tecnologia Há 4 horas

AstroPay e Caf previnem fraudes com métodos avançados de IA

Com soluções de onboarding e análise documental, a parceria visa maior segurança e contribui para a conversão de usuários

 Duosystem / Divulgação
Tecnologia Há 5 horas

Telemedicina veterinária avança e muda rotina de atendimento

Plataforma TeleVet 24h, da Duosystem, alia tecnologia e experiência profissional para levar consultas e orientações a milhões de tutores e pets

 Pexels
Tecnologia Há 5 horas

IBRI realiza curso de Inteligência Artificial para Relações com Investidores

Curso de Inteligência Artificial para RI será realizado pelo Instituto Brasileiro de Relações com Investidores a partir do dia 21 de outubro de 202...

 Luiz Montes
Tecnologia Há 6 horas

Municípios de MG estão entre os mais transparentes do país

Ranking Siconfi, que avalia qualidade da informação contábil e fiscal de todo o país, conferiu nota mais elevada a 83 administrações mineiras com b...

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 17°
17° Sensação
1.23 km/h Vento
98% Umidade
74% (0.61mm) Chance chuva
05h55 Nascer do sol
18h44 Pôr do sol
Domingo
19°
Segunda
21°
Terça
22°
Quarta
26° 11°
Quinta
26° 13°
Últimas notícias
Saúde Há 11 minutos

"Não vamos negar aos nossos filhos o direito à vacina", diz Padilha
Geral Há 11 minutos

Homens atacam a tiros e matam duas pessoas em situação de rua no RJ
Justiça Há 11 minutos

Barroso autoriza enfermeiros a auxiliar aborto legal e proíbe punição
Justiça Há 2 horas

Barroso vota por descriminalizar aborto até 12ª semana de gestação
Clima Há 3 horas

Previsão de chuva no final de semana e tempo estável no Estado a partir da próxima segunda-feira

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Em marcha ré para a missa”
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 -0,07%
Euro
R$ 6,30 -0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 611,853,67 -0,58%
Ibovespa
143,398,63 pts 0.84%
Mega-Sena
Concurso 2928 (16/10/25)
14
24
29
32
46
48
Ver detalhes
Quina
Concurso 6855 (17/10/25)
04
06
33
56
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3515 (17/10/25)
01
02
03
04
05
06
07
09
14
15
16
17
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2837 (17/10/25)
01
06
08
10
11
15
19
22
38
43
50
61
62
65
69
74
77
84
85
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2874 (17/10/25)
08
15
18
19
29
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias