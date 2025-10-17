AstroPay e Caf previnem fraudes com métodos avançados de IA

A Caf, empresa brasileira especializada em prevenção a fraudes, anunciou sua parceria com a AstroPay, empresa global de tecnologia financeira. O objetivo é reforçar a segurança e, ao mesmo tempo, oferecer uma experiência de usuário mais fluida e eficiente no Brasil, um dos mercados mais complexos e regulados do mundo.

A parceria consolida o uso integrado de um conjunto de soluções — incluindo captura de documentos, detecção de vivacidade, biometria, perícia documental, reconhecimento facial e verificações de antecedentes — que utilizam inteligência artificial avançada de novas maneiras. Essa abordagem fortalece a operação da empresa no país e estabelece um novo padrão para a experiência do usuário em todo o setor, ao aplicar métodos de verificação mais suaves e intuitivos.

"A Caf desempenha um papel central no nosso processo de onboarding de usuários, garantindo conformidade regulatória, verificações antifraude e revisões periódicas da nossa base. Ambas as equipes trabalham em estreita colaboração para adaptar e desenvolver soluções alinhadas à visão de produto da Astropay, entregando segurança, mas sem comprometer a fluidez", afirma Amanda Sterenberg, General Manager da AstroPay no Brasil.

Entre os resultados já alcançados estão a queda significativa nas tentativas de fraude em 2024 e 2025, além da estabilidade nos níveis de fraude mesmo após adaptações no cadastro de usuários, voltadas a oferecer uma melhor experiência. A parceria também contribuiu para um aumento de mais de 20% na taxa de conversão de onboarding com o lançamento do SDK de liveness e documentoscopia da Caf, desenvolvido especificamente para a AstroPay.

"A parceria com a AstroPay demonstra como a expertise regulatória e tecnológica da Caf pode apoiar empresas globais a operar de forma segura e eficiente no Brasil. Nossa missão é ajudar companhias a crescer com confiança, entregando tanto compliance quanto uma experiência de usuário superior", reforça Jason Howard, CEO da Caf.

"Dessa forma, a Caf consolida seu papel como parceira estratégica para empresas que buscam crescer no mercado brasileiro com segurança, inovação e foco no cliente", finaliza Howard.

Sobre a Caf

A Caf é uma empresa de tecnologia fundada em agosto de 2019, especializada em prevenção a fraudes. Suas soluções, baseadas em inteligência artificial, atendem bancos, fintechs, marketplaces, transportadoras, e-commerces e outros segmentos que buscam proteger seus negócios, fortalecer a confiança e oferecer melhor experiência aos usuários no ambiente digital.

Sobre a AstroPay

A AstroPay é uma carteira digital e um método de pagamento proprietário utilizado por milhões de usuários e aceito por milhares de empresas em todo o mundo. Com uma carteira multimoeda e um cartão integrado, a AstroPay permite que os usuários enviem, recebam e gastem dinheiro instantaneamente — tudo em um único aplicativo. Foi projetada para ser rápida, simples e com usabilidade global.