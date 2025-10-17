Sábado, 18 de Outubro de 2025
12°C 17°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Telemedicina veterinária avança e muda rotina de atendimento

Plataforma TeleVet 24h, da Duosystem, alia tecnologia e experiência profissional para levar consultas e orientações a milhões de tutores e pets

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
17/10/2025 às 19h58
Telemedicina veterinária avança e muda rotina de atendimento
Duosystem / Divulgação

A plataforma TeleVet 24h, da Duosystem, combina tecnologia e experiência profissional para oferecer atendimento veterinário remoto. Por meio da telemedicina, tutores podem interagir com médicos veterinários via vídeo, chat ou mensagens, receber diagnósticos e recomendações à distância e acompanhar tratamentos sem precisar se deslocar, ampliando o acesso e reduzindo o estresse dos animais.

No país, mais de 6 mil estabelecimentos já operam com sistemas digitais que suportam o atendimento de mais de 30 milhões de pacientes, totalizando mais de 227 milhões de atendimentos realizados até hoje. Com base na certificação internacional ISO 27001:2013, a Duosystem segue padrões reconhecidos de segurança da informação, além de adotar soluções de integração e interoperabilidade que contribuem para a eficiência e confiabilidade da gestão de processos.

Especialistas destacam que a telemedicina veterinária não substitui a consulta presencial quando necessária, mas atua como ferramenta complementar, agilizando o acesso a orientações e diminuindo o estresse de deslocamentos para os animais. "É uma evolução no cuidado, que une tecnologia e experiência profissional de forma segura e personalizada", explica João Paulo Baptista Campi, presidente da Duosystem.

"O crescimento do setor também está ligado ao desenvolvimento de tecnologias que otimizam o fluxo de atendimento em saúde, desde agendamento até acompanhamento de tratamentos, garantindo protagonismo e autonomia aos tutores e subsidiando gestores com informações estratégicas em tempo real", conclui João Paulo.

A expansão da telemedicina veterinária mostra que a tecnologia, quando bem aplicada, pode transformar a experiência de cuidado e ampliar o alcance de serviços essenciais, beneficiando tutores, animais e profissionais do setor.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Pixabay
Tecnologia Há 4 horas

IA passa a ser requisito também em vagas das áreas comercial e de vendas

Empresas brasileiras colocam a fluência em ferramentas de IA no topo das exigências para contratar

 99Food / Divulgação
Tecnologia Há 4 horas

Com investimento de R$350 mi, 99Food inicia operações no Rio

Novo serviço de entrega de comida da 99 começa a funcionar na capital e outras 7 cidades da região metropolitana com 17 mil restaurantes cadastrado...

 wayhomestudio
Tecnologia Há 4 horas

AstroPay e Caf previnem fraudes com métodos avançados de IA

Com soluções de onboarding e análise documental, a parceria visa maior segurança e contribui para a conversão de usuários

 Pexels
Tecnologia Há 5 horas

IBRI realiza curso de Inteligência Artificial para Relações com Investidores

Curso de Inteligência Artificial para RI será realizado pelo Instituto Brasileiro de Relações com Investidores a partir do dia 21 de outubro de 202...

 Luiz Montes
Tecnologia Há 6 horas

Municípios de MG estão entre os mais transparentes do país

Ranking Siconfi, que avalia qualidade da informação contábil e fiscal de todo o país, conferiu nota mais elevada a 83 administrações mineiras com b...

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 17°
17° Sensação
1.23 km/h Vento
98% Umidade
74% (0.61mm) Chance chuva
05h55 Nascer do sol
18h44 Pôr do sol
Domingo
19°
Segunda
21°
Terça
22°
Quarta
26° 11°
Quinta
26° 13°
Últimas notícias
Saúde Há 26 minutos

"Não vamos negar aos nossos filhos o direito à vacina", diz Padilha
Geral Há 26 minutos

Homens atacam a tiros e matam duas pessoas em situação de rua no RJ
Justiça Há 26 minutos

Barroso autoriza enfermeiros a auxiliar aborto legal e proíbe punição
Justiça Há 3 horas

Barroso vota por descriminalizar aborto até 12ª semana de gestação
Clima Há 3 horas

Previsão de chuva no final de semana e tempo estável no Estado a partir da próxima segunda-feira

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Em marcha ré para a missa”
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 -0,07%
Euro
R$ 6,30 -0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 612,635,39 -0,46%
Ibovespa
143,398,63 pts 0.84%
Mega-Sena
Concurso 2928 (16/10/25)
14
24
29
32
46
48
Ver detalhes
Quina
Concurso 6855 (17/10/25)
04
06
33
56
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3515 (17/10/25)
01
02
03
04
05
06
07
09
14
15
16
17
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2837 (17/10/25)
01
06
08
10
11
15
19
22
38
43
50
61
62
65
69
74
77
84
85
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2874 (17/10/25)
08
15
18
19
29
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias