Telemedicina veterinária avança e muda rotina de atendimento

A plataforma TeleVet 24h, da Duosystem, combina tecnologia e experiência profissional para oferecer atendimento veterinário remoto. Por meio da telemedicina, tutores podem interagir com médicos veterinários via vídeo, chat ou mensagens, receber diagnósticos e recomendações à distância e acompanhar tratamentos sem precisar se deslocar, ampliando o acesso e reduzindo o estresse dos animais.

No país, mais de 6 mil estabelecimentos já operam com sistemas digitais que suportam o atendimento de mais de 30 milhões de pacientes, totalizando mais de 227 milhões de atendimentos realizados até hoje. Com base na certificação internacional ISO 27001:2013, a Duosystem segue padrões reconhecidos de segurança da informação, além de adotar soluções de integração e interoperabilidade que contribuem para a eficiência e confiabilidade da gestão de processos.

Especialistas destacam que a telemedicina veterinária não substitui a consulta presencial quando necessária, mas atua como ferramenta complementar, agilizando o acesso a orientações e diminuindo o estresse de deslocamentos para os animais. "É uma evolução no cuidado, que une tecnologia e experiência profissional de forma segura e personalizada", explica João Paulo Baptista Campi, presidente da Duosystem.

"O crescimento do setor também está ligado ao desenvolvimento de tecnologias que otimizam o fluxo de atendimento em saúde, desde agendamento até acompanhamento de tratamentos, garantindo protagonismo e autonomia aos tutores e subsidiando gestores com informações estratégicas em tempo real", conclui João Paulo.

A expansão da telemedicina veterinária mostra que a tecnologia, quando bem aplicada, pode transformar a experiência de cuidado e ampliar o alcance de serviços essenciais, beneficiando tutores, animais e profissionais do setor.