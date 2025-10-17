Sábado, 18 de Outubro de 2025
12°C 17°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

IBRI realiza curso de Inteligência Artificial para Relações com Investidores

Curso de Inteligência Artificial para RI será realizado pelo Instituto Brasileiro de Relações com Investidores a partir do dia 21 de outubro de 202...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
17/10/2025 às 19h29
IBRI realiza curso de Inteligência Artificial para Relações com Investidores
Pexels

O Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (IBRI) realiza curso de Inteligência Artificial (IA) para RI com seis módulos de aulas ao vivo e demonstrações práticas. O início dos módulos que totalizam 10 horas de curso será no dia 21 de outubro de 2025, on-line, a partir das 19h.

O curso “IA para RI” será ministrado por Glades Chuery, Auditora Líder da ISO/IEC 42001 — Sistema de Gestão em Inteligência Artificial, formada pela PUC-RS em Governança em IA, MBA em Ciência de Dados pela USP/ESALQ e membro da Comissão de Educação e Inovação do IBRI.

O curso é dividido em duas etapas, cada uma com três módulos, com apresentação na primeira etapa dos módulos de 1 a 3. O módulo 1 terá duração de duas horas e abordará “Fundamentos de IA para o profissional de RI” com aula expositiva mais discussões. O módulo 2 será no dia 03 de novembro de 2025 e terá como tema “Otimizando a análise e relatórios com a IA” em que haverá aula, além de demonstração prática. O módulo 3 “Revolucionando a Comunicação com Investidores” será no dia 17 de novembro de 2025 e haverá aula, além de exercício prático. A segunda etapa do curso terá ainda mais três módulos (Finanças, Valuation, estruturação de Governança, Riscos e Compliance) com datas a serem definidas.

O curso terá valor total de R$ 300,00 para associados do IBRI e R$ 600,00 para não associados. Os profissionais que se inscreverem agora já estarão, automaticamente, inscritos para os próximos 3 módulos. Ao final do curso será emitido certificado de conclusão oferecido pelo IBRI em parceria com a Glades Chuery. Para isso, é preciso ter 70% de frequência nas aulas e 30% nos exercícios práticos em aula.

Sobre Glades Chuery

Glades Chuery, Auditora Líder da ISO/IEC 42001 - Sistema de Gestão em Inteligência Artificial, formada pela PUC-RS em Governança em IA, MBA em Ciência de Dados pela USP/ESALQ, pós-graduada em Gamificação Empresarial, formada em Administração, Contabilidade e Teologia. Conselheira Consultiva Certificada pela Celint (ConCertif) e em Conselho Fiscal pelo IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa).

Tem mais de uma década de atuação nas áreas de administração, contabilidade, governança, riscos, compliance e investigações de fraude. Também atuou em temas de inovação e novos negócios. Em 2018, participou de projetos de combate à corrupção, instituindo mecanismos de Shadow Investigation. A experiência de Glades Chuery também abrange atuação em serviços de auditoria, consultoria, finanças corporativas e tributação.

Sócia da plataforma de notícias AINEWS, membro emérita da PUC Angels, professora convidada da Trevisan Escola de Negócios, FIA e PUC Goiânia. Coordenadora do Livro “Mulheres na Inteligência Artificial” e coordenadora do AI Summit Brasil, com mais de 3 mil profissionais participantes.

Glades Chuery tem outras atuações como Presidente do Comitê de IA da PUC Angels; Conselheira de empresas familiares; Conselheira fiscal suplente da Vivara, Espaço Laser; Coordenadora do Comitê de Engenharia e Finanças do Distrito de Inovação de São Paulo; Presidente do Conselho Consultivo do Observatório Social do Brasil; e tem publicado artigos na Revista RI, no Portal Acionista, Curto News e outros veículos de comunicação.

Para inscrições e mais informações sobre o Curso de Inteligência Artificial para Relações com Investidores, basta acessar:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7qezmw6WQ2lpD7o5UaGrZm7qVJwMSZdSoXlNIC6YVFWS--Q/viewform

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Pixabay
Tecnologia Há 4 horas

IA passa a ser requisito também em vagas das áreas comercial e de vendas

Empresas brasileiras colocam a fluência em ferramentas de IA no topo das exigências para contratar

 99Food / Divulgação
Tecnologia Há 4 horas

Com investimento de R$350 mi, 99Food inicia operações no Rio

Novo serviço de entrega de comida da 99 começa a funcionar na capital e outras 7 cidades da região metropolitana com 17 mil restaurantes cadastrado...

 wayhomestudio
Tecnologia Há 4 horas

AstroPay e Caf previnem fraudes com métodos avançados de IA

Com soluções de onboarding e análise documental, a parceria visa maior segurança e contribui para a conversão de usuários

 Duosystem / Divulgação
Tecnologia Há 5 horas

Telemedicina veterinária avança e muda rotina de atendimento

Plataforma TeleVet 24h, da Duosystem, alia tecnologia e experiência profissional para levar consultas e orientações a milhões de tutores e pets

 Luiz Montes
Tecnologia Há 6 horas

Municípios de MG estão entre os mais transparentes do país

Ranking Siconfi, que avalia qualidade da informação contábil e fiscal de todo o país, conferiu nota mais elevada a 83 administrações mineiras com b...

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 17°
17° Sensação
1.23 km/h Vento
98% Umidade
74% (0.61mm) Chance chuva
05h55 Nascer do sol
18h44 Pôr do sol
Domingo
19°
Segunda
21°
Terça
22°
Quarta
26° 11°
Quinta
26° 13°
Últimas notícias
Saúde Há 26 minutos

"Não vamos negar aos nossos filhos o direito à vacina", diz Padilha
Geral Há 26 minutos

Homens atacam a tiros e matam duas pessoas em situação de rua no RJ
Justiça Há 26 minutos

Barroso autoriza enfermeiros a auxiliar aborto legal e proíbe punição
Justiça Há 3 horas

Barroso vota por descriminalizar aborto até 12ª semana de gestação
Clima Há 3 horas

Previsão de chuva no final de semana e tempo estável no Estado a partir da próxima segunda-feira

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Em marcha ré para a missa”
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 -0,07%
Euro
R$ 6,30 -0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 612,635,39 -0,46%
Ibovespa
143,398,63 pts 0.84%
Mega-Sena
Concurso 2928 (16/10/25)
14
24
29
32
46
48
Ver detalhes
Quina
Concurso 6855 (17/10/25)
04
06
33
56
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3515 (17/10/25)
01
02
03
04
05
06
07
09
14
15
16
17
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2837 (17/10/25)
01
06
08
10
11
15
19
22
38
43
50
61
62
65
69
74
77
84
85
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2874 (17/10/25)
08
15
18
19
29
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias