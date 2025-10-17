Sábado, 18 de Outubro de 2025
12°C 17°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Municípios de MG estão entre os mais transparentes do país

Ranking Siconfi, que avalia qualidade da informação contábil e fiscal de todo o país, conferiu nota mais elevada a 83 administrações mineiras com b...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
17/10/2025 às 18h24
Municípios de MG estão entre os mais transparentes do país
Luiz Montes

A precisão das contas públicas apresentadas por 83 municípios de Minas Gerais resultou no reconhecimento do Ranking Siconfi, responsável por medir a qualidade da informação contábil e fiscal das administrações municipais de todo o país. Todos eles receberam selo Nota A, que indica o mais alto índice de excelência dos dados transmitidos à Secretaria do Tesouro Nacional (STN), gestora do Ranking.

O sistema de ranqueamento adota critérios considerados bastante rigorosos para avaliar as informações transmitidas pelas gestões públicas, e a exigência é ainda mais robusta porque os itens observados se alteram todos os anos. Ainda assim, parte das administrações mineiras garantiram colocação de destaque no levantamento da STN. Este ano não é diferente, conforme aponta o ranking de 2025, referente ao exercício fiscal do ano anterior.

"As administrações municipais citadas no ranking dão um sinal claro de que a responsabilidade contábil e fiscal é uma prioridade. E este é o grande objetivo do Siconfi: ele estimula uma cultura de excelência dos municípios neste setor, que tende a crescer com o passar dos anos. As prefeituras bem ranqueadas são aquelas que demonstram que se adequaram aos critérios da avaliação", explica Helbert Lopes de Macedo, presidente da HLH Serviços e Tecnologia, empresa que oferece atendimento contábil e fiscal especializado a diversos municípios de Minas Gerais.

O gestor conta que busca se aprofundar nos detalhes do Ranking Siconfi desde que foi criado em 2019. Além disso, a empresa atua há quase 30 anos oferecendo assessoria e licenciamento de sistemas, com vistas a garantir mais qualidade e transparência das informações para gestões públicas. É isso que, segundo ele, explica o ranqueamento natural dos municípios para os quais oferece atendimento. Macedo revela que prestou atendimento a 25 dos cem municípios que melhor se destacaram em todo o país no ranking deste ano. Além disso, nove dos dez primeiros colocados em Minas Gerais foram acompanhados pelo mesmo assessoramento. Já entre os 100 primeiros colocados em transparência contábil e fiscal no Estado, 65 foram atendidos pela organização.

"Nós adotamos a ideia de que qualidade e transparência são ativos inegociáveis dentro das prefeituras onde atuamos. Mas não é só isso. Oferecemos além de serviços, softwares totalmente aderentes às exigências legais e bem incorporados aos métodos que desenvolvemos para elevar o nível de assertividade e transparência. Isto significa que conseguimos aliar a tecnologia a um modelo avançado de gestão fiscal, e o resultado é o que o Ranking Siconfi tem demonstrado mais uma vez", afirma Luiz Carlos Alves de Oliveira, sócio e diretor de TI e Desenvolvimento da HLH Serviços e Tecnologia.

Processo de mudança

O presidente da HLH explica que o primeiro passo para melhorar o nível de transparência das prefeituras é abrir-se a novas soluções que auxiliem na prestação de contas. "Essa cultura da transparência com qualidade começa dentro de casa, o que significa que é necessário ter uma abertura positiva do gestor e dos servidores diretamente envolvidos nas contas públicas. É a predisposição do ente público em melhorar o fluxo de informações contábeis e fiscais de sua gestão, que vai garantir a eficácia de qualquer ferramenta e serviços tomados", explica.

Os resultados dos municípios mineiros nos últimos quatro rankings publicados pela STN indicam modelos que parecem dar certo, mas Oliveira sustenta que a aliança entre tecnologia e método é apenas uma das possibilidades adotadas pelas administrações. "É possível alcançar um alto nível de eficiência recorrendo apenas ao nosso software. Há municípios que fazem isso, e que encontram um caminho de inovação para a gestão dos dados. Mas o mais importante é unir o que temos a oferecer com aquilo que o município está disposto a executar", conclui Helbert Lopes de Macedo.

Resultado como fruto de parceria

Sócio-diretor da HLH e responsável pelo Setor de Consultoria Técnica da empresa, Rogério Costa Maciel atribui os resultados no Ranking Siconfi a um trabalho mútuo que envolve duas pontas: na primeira, o empenho das administrações municipais em fornecer dados de alta qualidade à STN; na segunda ponta, o nível do serviço que as empresas do setor contábil e fiscal podem fornecer. Segundo ele, é a aliança com os gestores e equipes que alcança os resultados vistos no levantamento.

"A posição dos clientes da HLH no Ranking Siconfi, publicado pelo Tesouro Nacional, reafirma que a parceria com os municípios atendidos resulta em informações contábeis confiáveis e de alta qualidade. É isso que garante uma gestão favorável dos recursos públicos e, consequentemente, com efeitos que tendem a ser convertidos para a comunidade", afirma. "A utilização de um software moderno e atualizado, aliado a serviços técnicos especializados, são pilares essenciais para obtenção desses resultados", sustenta o sócio-diretor.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Pixabay
Tecnologia Há 4 horas

IA passa a ser requisito também em vagas das áreas comercial e de vendas

Empresas brasileiras colocam a fluência em ferramentas de IA no topo das exigências para contratar

 99Food / Divulgação
Tecnologia Há 4 horas

Com investimento de R$350 mi, 99Food inicia operações no Rio

Novo serviço de entrega de comida da 99 começa a funcionar na capital e outras 7 cidades da região metropolitana com 17 mil restaurantes cadastrado...

 wayhomestudio
Tecnologia Há 4 horas

AstroPay e Caf previnem fraudes com métodos avançados de IA

Com soluções de onboarding e análise documental, a parceria visa maior segurança e contribui para a conversão de usuários

 Duosystem / Divulgação
Tecnologia Há 5 horas

Telemedicina veterinária avança e muda rotina de atendimento

Plataforma TeleVet 24h, da Duosystem, alia tecnologia e experiência profissional para levar consultas e orientações a milhões de tutores e pets

 Pexels
Tecnologia Há 5 horas

IBRI realiza curso de Inteligência Artificial para Relações com Investidores

Curso de Inteligência Artificial para RI será realizado pelo Instituto Brasileiro de Relações com Investidores a partir do dia 21 de outubro de 202...

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 17°
17° Sensação
1.23 km/h Vento
98% Umidade
74% (0.61mm) Chance chuva
05h55 Nascer do sol
18h44 Pôr do sol
Domingo
19°
Segunda
21°
Terça
22°
Quarta
26° 11°
Quinta
26° 13°
Últimas notícias
Saúde Há 26 minutos

"Não vamos negar aos nossos filhos o direito à vacina", diz Padilha
Geral Há 26 minutos

Homens atacam a tiros e matam duas pessoas em situação de rua no RJ
Justiça Há 26 minutos

Barroso autoriza enfermeiros a auxiliar aborto legal e proíbe punição
Justiça Há 3 horas

Barroso vota por descriminalizar aborto até 12ª semana de gestação
Clima Há 3 horas

Previsão de chuva no final de semana e tempo estável no Estado a partir da próxima segunda-feira

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Em marcha ré para a missa”
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 -0,07%
Euro
R$ 6,30 -0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 612,635,39 -0,46%
Ibovespa
143,398,63 pts 0.84%
Mega-Sena
Concurso 2928 (16/10/25)
14
24
29
32
46
48
Ver detalhes
Quina
Concurso 6855 (17/10/25)
04
06
33
56
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3515 (17/10/25)
01
02
03
04
05
06
07
09
14
15
16
17
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2837 (17/10/25)
01
06
08
10
11
15
19
22
38
43
50
61
62
65
69
74
77
84
85
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2874 (17/10/25)
08
15
18
19
29
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias