Volkswagen escolhe a Nuvei para lançar soluções de pagamento

A Nuvei Corporation ("Nuvei" ou a "Empresa"), fintech global de soluções de pagamentos, anuncia hoje sua parceria com a Volkswagen do Brasil para lançar uma solução completa de pagamentos para veículos conectados no Brasil. Essa colaboração permite que a Volkswagen ofereça serviços de conectividade por assinatura por meio de um aplicativo integrado ao sistema multimídia VW Play Connect, que estreou no Novo Nivus em 2024 e já está disponível para o Novo T-Cross e Novo Tera em 2025.

O aplicativo oferece uma variedade de funcionalidades, desde conectividade do veículo e comandos remotos até informações sobre revisões e financiamento do veículo. A infraestrutura de pagamentos personalizada da Nuvei permite a realização de pagamentos recorrentes de forma fluida, com capacidade para cobrir tanto os serviços de carro conectado da VW quanto os pacotes de dados das operadoras de telecomunicação.

A colaboração representa um avanço significativo na tecnologia de veículos conectados, com a Nuvei desenvolvendo uma infraestrutura complexa e completa para possibilitar o processamento de pagamentos dos serviços oferecidos no aplicativo. A arquitetura de pagamento criada pela Nuvei integra diversos prestadores de serviço em um fluxo unificado de pagamentos, proporcionando uma experiência fluida para os clientes da marca. A Volkswagen aproveitará o alcance global da Nuvei para escalar a solução em outros mercados, especialmente na América Latina.

Philip Fayer, presidente do conselho e CEO da Nuvei, comentou:"Estamos muito orgulhosos dessa parceria com a Volkswagen. Como provedora de tecnologia de pagamentos, queremos ser uma verdadeira parceira dos nossos clientes, e essa colaboração exemplifica perfeitamente essa abordagem. Trabalhamos intensamente para entender as necessidades específicas da Volkswagen e, ao desenvolver uma solução que viabiliza pagamentos por assinatura para serviços de carros conectados, estamos ajudando a marca a fortalecer o relacionamento com seus clientes por meio de experiências de pagamento fluídas," conclui Fayer.