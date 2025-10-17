RD Summit 2025 destaca tema empreendedorismo

O universo do empreendedorismo terá lugar de destaque no RD Summit 2025, evento que trará as tendências que impulsionam o mercado de Marketing e Vendas na América Latina, organizado pela RD Station — unidade de negócios da TOTVS. Em sua 11ª edição, o evento, que acontece de 5 a 7 de novembro no Expo Center Norte, em São Paulo, terá destaques e discussões sobre como inovar, escalar e fortalecer negócios em um ambiente de constante transformação.

A programação do RD Summit 2025 contará com um time de fundadores, CEOs e líderes que participam da construção e transformação de negócios. O público terá a oportunidade de aprender com nomes como André Siqueira, cofundador da RD Station, que trará insights sobre "Growth de Verdade" e estratégias sustentáveis para escalar negócios. Rony Meisler, fundador da Reserva, compartilhará sua visão sobre "Negócios de Propósito", mostrando como resultado e significado se unem para construir marcas autênticas.

No campo da construção e gestão de empresas de sucesso, o evento contará com a presença de Samira Cardoso, cofundadora e CEO da Layer Up, que abordará a nova arquitetura estratégica para marcas na era da presença inteligente. Juliana Tubino, conselheira e autora do livro "Ecossistema de Parceiros", discutirá como crescer com parceiros e escalar valor. Dafna Blaschkauer, CEO da Superjump, e Willian Crizostimo, CEO da BW8 Martech, trarão suas experiências em liderança e transformação digital para impulsionar resultados.

Ainda no universo do empreendedorismo, Edu Cardeal, CEO da Plus Brindes, mostrará como construir uma "Marca Forte, Cliente Fiel". Betina Wecker, cofundadora da Appmax, e Eduardo Frezarin, CEO da Yazo, compartilharão estratégias para o e-commerce e a tecnologia para eventos. Chris Cornehl, CEO da MeetRox, e Jean Paulo Oliveira, CEO da Job Content, trarão suas visões sobre produtividade e processos comerciais.

Completam o time de palestrantes, compartilhando suas jornadas e aprendizados, nomes como Mari Maria, CEO da Mari Maria Makeup, que transformou sua paixão por maquiagem em um negócio; Rafael Zulu, empresário por trás da Tardezinha; Hendel Favarin, cofundador da Escola Conquer; Igor Moraes, CEO da Agências Lucrativas; Robson Privado, cofundador da MadeiraMadeira, entre outros nomes do empreendedorismo.

“O RD Summit 2025 vai reunir palestras de inspiração e conhecimento prático para quem deseja empreender e escalar seus negócios. Reunimos um time de palestrantes que construíram empresas e carreiras e, além disso, está disposto a compartilhar os desafios e as estratégias que os levaram até aqui. Nosso objetivo é fomentar o ecossistema empreendedor, oferecendo insights e conexões que impulsionam o crescimento e a inovação no mercado”, afirma Vicente Rezende, CMO da RD Station.

O RD Summit 2025 tem como tema “Conexões que fortalecem negócios” e, além dos nomes já confirmados, prepara uma série de novidades, reforçando seu compromisso em trazer discussões relevantes e atuais sobre Marketing e Vendas para o mercado.

A grade completa de conteúdo e convidados está disponível no site.

Programação e ingressos

O RD Summit 2025 contará com mais de 300 palestrantes ao longo de três dias de programação. Os ingressos já estão à venda no site oficial e disponíveis em três modalidades de acesso: Diário, Passaporte e VIP, estes dois últimos com acesso aos três dias de evento.



Serviço:



RD Summit 2025

Data: 5, 6 e 7 de novembro de 2025

Local: Expo Center Norte - Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme, São Paulo - SP, 02055-000

Informações e ingressos: https://www.instagram.com/rdsummit