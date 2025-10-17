Sexta, 17 de Outubro de 2025
16°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

ABB lança software de gestão para fabricação de celulose

Tecnologia ajuda racionalizar custos e o uso de recursos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
17/10/2025 às 14h33

A suíço-sueca ABB lançou o software ABB Ability™ Plant Optimizer for Pulp Mills para otimizar a fabricação de celulose. O software aprimora a rastreabilidade em toda a fábrica, favorece a estabilidade operacional e ajuda a reduzir custos de produção em todas as etapas da produção.

De acordo com a empresa, a solução também dá insights aos operadores, suporte decisório para sanar problemas assim e ajustar a fabricação de acordo com o cenário identificado. A solução favorece, dessa forma, a coordenação entre atividades de planejamento e operação fabril.

“Criamos uma solução que concilia planejamento e operação para que fábricas de celulose possam funcionar com mais eficiência e preparar as operações autônomas no futuro”, afirma no texto Sanjit Shewale, diretor global da divisão digital da ABB.

O software tem funcionalidades que calculam set points e razões de produção, que permitem minimizar resíduos e elevar a produtividade, racionalizando custos e o uso de recursos.

“O resultado é uma planta mais ágil e resiliente, adaptável, sem perda de qualidade e eficiência”, afirmou a empresa no texto.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Fotógrafo: Lucas Oliveira/Vidbuzz
Tecnologia Há 2 horas

São Paulo AI & Innovation Day aborda aplicação prática da IA

Evento da PowerOfData reuniu executivos e líderes de negócios para discutir cases reais e aplicações multissetoriais da tecnologia. Rauhe Abdulhami...

 Imagem: Freepik
Tecnologia Há 5 horas

IA e telemedicina avançam na saúde do trabalhador

A digitalização e a telemedicina têm modernizado a saúde ocupacional, permitindo exames remotos em casos específicos, embora ainda enfrentem barrei...

 Foto: Divulgação
Tecnologia Há 21 horas

Brasil leva 24 empresas ao Gartner ITXpo 2025

O evento reunirá importantes nomes da tecnologia global para discutir o papel dos líderes de TI como agentes de transformação em tempos de incertez...

 Agência Indica Brasília
Tecnologia Há 21 horas

Inovação tecnológica ganha destaque da Fecomércio-DF

Encontro reforça o papel da Softex e de entidades do setor na articulação entre governo e ecossistema tecnológico

 Surya Marketing
Tecnologia Há 23 horas

Mudanças no marketing impulsionam novas formas de análise

Reajuste de preços do Meta Ads pressiona o mercado e exige precisão maior na gestão e análise de campanhas digitais.

Tenente Portela, RS
18°
Chuvas esparsas
Mín. 16° Máx. 19°
18° Sensação
1.57 km/h Vento
99% Umidade
100% (48.4mm) Chance chuva
05h56 Nascer do sol
18h43 Pôr do sol
Sábado
18° 12°
Domingo
19°
Segunda
20°
Terça
22°
Quarta
25° 11°
Últimas notícias
Justiça Há 12 minutos

Barroso pede retomada do julgamento sobre descriminalização do aborto

Câmara Há 12 minutos

Saúde bucal deve ser tratada como direito humano, defendem participantes de audiência na Câmara
Saúde Há 12 minutos

Brasil e Índia firmam acordo para fortalecer produção de vacinas
Câmara Há 34 minutos

Comissão aprova projeto que fixa norma de fábrica como padrão de segurança para motorista profissional
Senado Federal Há 34 minutos

Comissão Mista de Orçamento vota LDO na terça-feira

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Em marcha ré para a missa”
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 -0,75%
Euro
R$ 6,31 -0,92%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,78%
Bitcoin
R$ 612,524,30 -1,10%
Ibovespa
143,184,20 pts 0.69%
Mega-Sena
Concurso 2928 (16/10/25)
14
24
29
32
46
48
Ver detalhes
Quina
Concurso 6854 (16/10/25)
08
42
53
65
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3514 (16/10/25)
01
03
04
05
06
08
10
12
13
16
17
20
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2836 (15/10/25)
15
20
24
26
27
46
47
50
51
54
55
56
58
59
66
82
85
88
90
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2873 (15/10/25)
11
19
25
26
29
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias