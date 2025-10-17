ABB lança software de gestão para fabricação de celulose

A suíço-sueca ABB lançou o software ABB Ability™ Plant Optimizer for Pulp Mills para otimizar a fabricação de celulose. O software aprimora a rastreabilidade em toda a fábrica, favorece a estabilidade operacional e ajuda a reduzir custos de produção em todas as etapas da produção.

De acordo com a empresa, a solução também dá insights aos operadores, suporte decisório para sanar problemas assim e ajustar a fabricação de acordo com o cenário identificado. A solução favorece, dessa forma, a coordenação entre atividades de planejamento e operação fabril.

“Criamos uma solução que concilia planejamento e operação para que fábricas de celulose possam funcionar com mais eficiência e preparar as operações autônomas no futuro”, afirma no texto Sanjit Shewale, diretor global da divisão digital da ABB.

O software tem funcionalidades que calculam set points e razões de produção, que permitem minimizar resíduos e elevar a produtividade, racionalizando custos e o uso de recursos.

“O resultado é uma planta mais ágil e resiliente, adaptável, sem perda de qualidade e eficiência”, afirmou a empresa no texto.