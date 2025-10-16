Sexta, 17 de Outubro de 2025
PND vai elevar qualidade dos docentes no País, diz presidente do Inep

O presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Manuel Palácios, disse, nesta quinta-feira (16), que...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
16/10/2025 às 21h37
© Valter Campanato/Agência Brasil

O presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Manuel Palácios, disse, nesta quinta-feira (16), que a Prova Nacional Docente (PND) vai elevar a qualidade da categoria em todo o país. Aplicada no dia 26 de outubro, a prova é voltada para professores da educação básica.

“Professores que se preparam para o exercício da docência e que não encontraram oportunidades vão ter agora uma chance de acesso à carreira”, disse Palácios, em entrevista à Voz do Brasil , da EBC . Assim, segundo entende, haverá mais professores candidatos a ocupar os cargos de professor das redes de ensino.

“Temos professores que são temporários e querem participar de concursos públicos para serem professores efetivos e também os que não entraram e querem ingressar agora na carreira docente.

O Inep divulgou hoje os locais das provas para os mais de 1 milhão de inscritos.

Resultados

Trata-se da primeira avaliação de professores com a possibilidade de ingresso na carreira do magistério.

O presidente do Inep diz que os resultados de cada candidato (professor ou graduando nos cursos de licenciatura) que participar da Prova Nacional Docente poderá ser utilizados por três anos em concursos públicos e para processos seletivos simplificados que todas as redes realizam ao final de cada ano letivo.

“Temos 1,08 milhão de inscritos. É um número muito significativo de candidatos à carreira docente e nós temos a expectativa de que dia 26 será um grande sucesso”. Palacios afirma que aproximadamente 280 mil são as pessoas que estão concluindo os cursos de licenciatura.

Os outros cerca de 800 mil inscritos incluem quem já exerce a atividade docente (cerca de 300 mil), e mais de 500 mil que querem ingressar na carreira docente. O presidente do Inep afirma que 22 estados e aproximadamente 1,5 mil municípios aderiram à prova para ser utilizada nos exames de seleção.

Serão avaliadas 17 áreas da licenciatura. As provas têm 80 questões, sendo 30 de temas gerais da formação docente e 50 questões relativas à cada uma das especialidades.

A prova faz parte do programa Mais Professores, que prevê bolsas de estudo para aqueles que, por meio do Exame Nacional do Ensino Médio, queiram cursar as licenciaturas.

DENGUE
