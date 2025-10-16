Sexta, 17 de Outubro de 2025
Brasil leva 24 empresas ao Gartner ITXpo 2025

O evento reunirá importantes nomes da tecnologia global para discutir o papel dos líderes de TI como agentes de transformação em tempos de incertez...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
16/10/2025 às 18h48
Brasil leva 24 empresas ao Gartner ITXpo 2025
Foto: Divulgação

Pelo 20º ano consecutivo, o Brasil marcará presença no Gartner IT Symposium/Xpo™. A edição de 2025 será realizada de 20 a 23 de outubro, em Orlando (EUA), e terá como tema central "Agentes da Mudança: Liderando por meio da Inteligência".

O evento reunirá importantes nomes da tecnologia global para discutir o papel dos líderes de TI como agentes de transformação em tempos de incerteza. A programação abordará como a inteligência — com destaque para a inteligência artificial (IA) — pode orientar estratégias de inovação, fortalecer a resiliência organizacional e impulsionar decisões baseadas em dados.

A participação brasileira integra as ações do Projeto Setorial Brasil IT+, desenvolvido pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) em parceria com a Softex, e visa fortalecer a exportação de software e serviços de tecnologia nacionais.

A delegação do Brasil IT+ contará com 24 empresas: 18 expositoras e seis prospectoras. Entre as expositoras estão Agile Inc, Apura Cybersecurity Intelligence, Argotechno, Cesar Innovation Center, CI&T, Conquest One, Digibee, ilegra, Fenix DFA, GoLedger, Levva, Orange Testing, Prosperi, Pulsus, Sofist, Stefanini, TOTVS e Venturus. Já Anlix, Art IT, bycoders_, Evo Systems, Pappsales e Dominium participam como prospectoras.

A programação brasileira incluirá conferências, estande institucional e apresentações na agenda oficial do evento, com executivos da Stefanini, Agile Inc, Venturus, CI&T e Fenix DFA compartilhando casos de sucesso e práticas inovadoras que reforçam a competitividade e a maturidade internacional do setor de tecnologia brasileiro.

Foco na internacionalização

Na edição do ano passado, a participação da delegação Brasil IT+ no Gartner IT Symposium/Xpo™ resultou em mais de 700 leads de negócios, US$ 5,4 milhões em contratos imediatos e expectativa de mais de US$ 25 milhões em novos negócios para os 12 meses seguintes.

"Estar no Gartner IT Symposium/Xpo™ significa colocar as empresas brasileiras no centro das discussões globais sobre inteligência artificial, segurança, computação em nuvem e dados, temas que definem o futuro da tecnologia e orientam a edição de 2025. Ao mesmo tempo, é uma oportunidade estratégica para apresentar ao mercado norte-americano a inovação e a competitividade das companhias nacionais", afirma Gabriela Silva, líder da célula de internacionalização da Softex.

Na visão de Leonardo Feitosa Nogueira, CEO da Prosperi, o mercado internacional de tecnologia impõe desafios complexos, da concorrência com grandes players globais à instabilidade econômica e cambial do Brasil. "Esses obstáculos também são oportunidades de mostrar a força da inovação nacional. No Gartner IT Symposium/Xpo™ 2025, apresentaremos o CAPEX 5.0 AI Agent, uma solução que demonstra, na prática, como a inteligência artificial pode transformar a gestão corporativa, unindo automação, análise de dados e insights em tempo real. Nossa proposta é ajudar empresas a tomarem decisões mais ágeis e estratégicas, fortalecendo sua resiliência e competitividade em um cenário global cada vez mais desafiador".

"Participar mais uma vez do evento, com a delegação do Brasil IT+, é uma chance única de mostrar a força das empresas de software brasileiras e ampliar conexões estratégicas com líderes globais. Nas edições anteriores, o evento foi decisivo para gerar novos negócios e abrir portas em mercados internacionais. Este ano, vamos apresentar como a nossa plataforma de integração está apoiando a orquestração de agentes e como estamos transformando o processo de integração fundamentalmente com IA", destaca Rodrigo Bernardinelli, CEO da Digibee.

Para Vinicius Boemeke, CEO da Pulsus, o encontro representa uma oportunidade estratégica para ampliar a presença global da companhia — hoje presente em 20 países — e fortalecer parcerias nos mercados da América do Norte e América Latina. "O Gartner IT Symposium/Xpo™ nos permite apresentar a evolução da nossa Jornada da Mobilidade, que combina o gerenciamento multiplataforma de dispositivos com inteligência artificial, além de estabelecer conexões valiosas com executivos C-level de grandes empresas".

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
