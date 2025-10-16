Sexta, 17 de Outubro de 2025
Inovação tecnológica ganha destaque da Fecomércio-DF

Encontro reforça o papel da Softex e de entidades do setor na articulação entre governo e ecossistema tecnológico

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
16/10/2025 às 18h28
Inovação tecnológica ganha destaque da Fecomércio-DF
Agência Indica Brasília

A 4ª Reunião Ordinária da Câmara de Inovação e Tecnologia da Informação da Fecomércio-DF reuniu em Brasília lideranças do setor público, empresas de tecnologia e representantes de entidades para discutir o fortalecimento do ecossistema de inovação e o papel das políticas públicas no avanço da tecnologia no país. O encontro, conduzido pelo presidente da Fecomércio-DF, José Aparecido Freire, e pelo coordenador da Câmara, Christian Tadeu, que também preside a Softex Nacional, reforçou a importância de promover uma integração mais sólida entre governo, iniciativa privada e sociedade civil.

Durante o evento, o secretário-executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), conhecido como “conselhão”, Olavo Noleto Alves, destacou o papel estratégico do colegiado na formulação de políticas públicas e lembrou que praticamente todas as discussões do Conselho se convertem em ações concretas. Ele também explicou o funcionamento das comissões temáticas voltadas à transformação digital, inclusão social e combate às desigualdades, pilares que sustentam uma agenda moderna e transversal para o desenvolvimento econômico e tecnológico do país.

O vice-presidente da Softex, Diônes Lima, apresentou os principais programas e resultados da instituição, que há mais de duas décadas atua na articulação de políticas de inovação. Segundo ele, a Softex já mobiliza mais de seis mil startups, conta com a participação de mais de 500 empresas e impactou aproximadamente 4,5 milhões de pessoas por meio de programas que incentivam pesquisa, desenvolvimento e internacionalização. Entre as iniciativas em destaque estão o PPI Softex, o DF Inovador, o Laboratório de Inovação Social (LIS), o Programa Elaempoder@, o Brasil IT+, o Conecta Startup Brasil e o CI Inovador, voltado ao fortalecimento da microeletrônica nacional.

Entre as participações que marcaram a reunião esteve a de Cristiane Pereira, presidente do Instituto Multiplicidades e da ASSESPRO-DF, que trouxe à pauta um tema fundamental: as compras públicas de inovação tecnológica. Ela ressaltou que o grande desafio hoje é estimular que os governos federal, estaduais e municipais priorizem a aquisição de soluções inovadoras nos processos licitatórios. Para Cristiane, esse incentivo pode transformar o poder público em um agente impulsionador do desenvolvimento tecnológico, abrindo espaço para que empresas nacionais de TI atendam às demandas públicas e gerem impacto social e econômico.

A dirigente destacou que o incentivo às compras públicas de tecnologia deve ser compreendido como uma estratégia de política de Estado, capaz de criar um mercado sustentável de inovação e reduzir a dependência externa em setores estratégicos. Sua fala reforçou a necessidade de atualizar mecanismos legais e administrativos para permitir que soluções inovadoras, muitas vezes de risco tecnológico elevado, possam competir em igualdade de condições nos processos de contratação pública.

A reunião da Câmara de Inovação e TI da Fecomércio-DF representou um passo importante na articulação entre diferentes atores do ecossistema de inovação. Ao conectar governo, empresas e entidades representativas, o encontro reafirmou o papel da Softex e da Fecomércio-DF como pontes essenciais entre o setor produtivo e o poder público. Mais do que um espaço de debate, o evento mostrou que o avanço da inovação no Brasil depende da capacidade de transformar ideias em políticas concretas e sustentáveis e de reconhecer que, quando o governo compra inovação, todo o país avança.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação
