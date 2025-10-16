O anúncio da Meta sobre o realinhamento de preços em anúncios publicitários no Brasil, a partir de 1º de janeiro de 2026, acendeu um sinal de alerta entre profissionais de marketing e gestores de tráfego. A medida prevê o repasse aos anunciantes de tributos que antes eram absorvidos pela empresa, como o PIS/COFINS (9,25%) e o ISS (2,9%), além da introdução dos novos impostos CBS (0,9%) e IBS (0,1%), conforme a reforma tributária brasileira.

De acordo com comunicado da Meta Business publicado em seu portal de notícias, as mudanças fazem parte da implementação gradual do novo regime de imposto sobre consumo. O reajuste deve representar um acréscimo médio de 12,15% nos valores cobrados por anúncios. Embora parte possa ser compensada como crédito fiscal, a alteração tende a impactar diretamente o planejamento de agências e pequenas empresas que dependem de campanhas digitais para atingir seu público.

Esse cenário ocorre em um momento de forte expansão do investimento em publicidade digital no Brasil. Segundo dados do Finsiders Brasil, o setor movimentou R$ 37,9 bilhões em 2024, um crescimento de 8% em relação ao ano anterior. Já o Painel Cenp-Meios registrou R$ 11,93 bilhões em investimentos publicitários no primeiro semestre de 2025, um aumento de 12,5% sobre o mesmo período de 2024.

Atualmente, a mídia digital concentra 63% da verba total de publicidade no país, segundo divulgação da IstoÉ Dinheiro, e a tendência é de crescimento. O mesmo relatório indica que, com o avanço da digitalização e o aumento dos custos de mídia, as empresas estão priorizando estratégias orientadas à performance, que permitem mensurar resultados de forma direta e contínua.

Para os profissionais de tráfego, o novo contexto significa menos margem para erro e mais necessidade de análise técnica. Cada clique, conversão e público-alvo precisa ser monitorado com precisão. Uma segmentação incorreta ou criativo mal otimizado pode gerar custos elevados e comprometer o retorno do investimento.

De acordo com o gestor de tráfego, cofundador do SunSpace CRM e certificado Google Experts, Leonard Oliveira, o momento exige um perfil mais analítico e menos empírico: “O aumento de custos exige decisões mais técnicas, baseadas em dados e não em suposições. Cada campanha deve ter um propósito mensurável e um acompanhamento constante”.

O desenvolvedor full stack Giovani Marchezini, também cofundador do SunSpace CRM, observa que o papel da tecnologia será determinante: “Com margens mais estreitas e orçamentos pressionados, o mercado vai depender cada vez mais de ferramentas integradas que unam análise, automação e rastreamento em tempo real”.

Especialistas da área como Leonard Oliveira, cofundador do SunSpace apontam que “domínio de plataformas de análise, rastreamento e CRM torna-se um diferencial competitivo. Ferramentas integradas a Google Ads, Meta Ads e WhatsApp Business ajudam a acompanhar a origem dos leads, identificar gargalos e ajustar campanhas com base em evidências”.

Relatórios da Conversion indicam que 74% do orçamento de marketing das empresas brasileiras já é destinado a estratégias de performance, priorizando campanhas com mensuração de retorno e dados precisos.

Nesse contexto, a especialização técnica e o uso inteligente das ferramentas se tornam essenciais para sustentar o crescimento e evitar perdas financeiras.

A combinação entre reajuste tributário, aumento dos custos de mídia e maior exigência por precisão analítica marca uma nova fase do marketing digital no país. O gestor de tráfego deixa de ser apenas executor e passa a atuar como analista estratégico, responsável por interpretar métricas, otimizar investimentos e garantir que cada real aplicado gere retorno mensurável.