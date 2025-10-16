Sexta, 17 de Outubro de 2025
Todas as escolas de tempo integral do Estado terão Educação Profissional a partir de 2026

A partir de 2026, toda rede de Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI) do Rio Grande do Sul passará a ofertar também cursos da Educação Profissional....

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
16/10/2025 às 17h09
-

A partir de 2026, toda rede de Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI) do Rio Grande do Sul passará a ofertar também cursos da Educação Profissional. Ao todo, 515 escolas atenderão mais de 40 mil estudantes da Rede Estadual, sendo 296 de EMTI e 219 de Ensino Fundamental. A iniciativa busca ampliar as oportunidades de formação dos alunos, unindo a jornada estendida à qualificação técnica voltada para diferentes áreas do conhecimento e demandas do mundo do trabalho.

Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade. Nesse movimento, a Rede Estadual ampliou significativamente a oferta de tempo integral. Em 2019, eram 18 escolas com EMTI; em 2023, esse número subiu para 111; em 2024, chegou a 206; e, em 2025, alcançou a marca de 515 escolas.

A integração dos cursos técnicos ao currículo do EMTI será realizada em conformidade com o projeto pedagógico de cada curso. Ao final do Ensino Médio, os estudantes receberão também a certificação de formação técnica correspondente ao percurso formativo escolhido.

Cursos técnicos aumentam a qualificação do aluno

Entre os cursos técnicos que serão ofertados em 2026 estão: Eventos, Produção de Moda, Planejamento e Controle de Produção, Marketing, Administração, Programação de Jogos Digitais, Informática para Internet, Agroindústria, Desenvolvimento de Sistemas, Meio Ambiente, Agronegócio, Automação Industrial, Eletroeletrônica e Química.

De acordo com a Superintendência de Educação Profissional (Suepro), a oferta integrada do EMTI com a Educação Profissional fortalece o protagonismo juvenil e contribui para a permanência dos alunos na escola, ampliando suas perspectivas de inserção no mundo do trabalho.

“Quando as premissas do EMTI conseguem se articular à Educação Profissional, as chances de sucesso no mundo do trabalho se multiplicam: a evasão escolar diminui, os alunos desenvolvem conhecimentos técnicos e habilidades específicas do curso escolhido, tornando-os mais qualificados para o mundo do trabalho, tendendo a receber salários maiores em relação aos seus pares que só cursaram Ensino Médio. Isto sem falar que, ao final do Ensino Médio, este aluno também recebe uma certificação técnica, ou seja, ele sai da escola pública com uma profissão”, destaca a superintendente-adjunta da Suepro, Raquel Padilha.

Texto: Mariana Gomes/Ascom Seduc
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Valter Campanato/Agência Brasil
