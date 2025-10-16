Sexta, 17 de Outubro de 2025
16°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Inteligência artificial influencia comportamento de usuários

A inteligência artificial tem sido usada por empresas para analisar o comportamento do consumidor e personalizar ofertas em tempo real. No Brasil, ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
16/10/2025 às 16h23
Inteligência artificial influencia comportamento de usuários
Pexels

Estudos indicam que 52% dos consumidores brasileiros utilizaram assistentes de inteligência artificial (IA) para auxiliar nas compras nos últimos 12 meses. No setor empresarial, por exemplo, 86% das empresas brasileiras empregam IA para personalizar ofertas e recomendações aos clientes. Plataformas como a LiHai estão entre as soluções utilizadas por essas empresas, permitindo a gestão de campanhas personalizadas com base em dados de comportamento do consumidor.

A utilização de IA tem permitido que empresas acompanhem, de forma mais detalhada, o comportamento dos consumidores. Algoritmos conseguem identificar padrões de compra, preferências e alterações no interesse dos clientes a partir da coleta e análise de dados gerados durante interações em sites e aplicativos, como cliques, tempo de permanência em páginas e produtos adicionados ou abandonados no carrinho.

A IA transforma esses registros em informações estratégicas, cruzando dados históricos com comportamento atual. Esse processo permite compreender em que etapa da jornada de compra o consumidor se encontra e identificar o momento mais adequado para apresentar ofertas, lembretes ou recomendações de produtos.

Segundo os especialistas Ana Isabel Canhoto, Brendan James Keegan e Maria Ryzhikh, “os consumidores buscam descontos em itens desejados e melhorias na experiência na loja; eles se ressentem de interrupções e ofertas genéricas; expressam um forte desejo de autonomia; e tentam controlar o acesso a informações privadas”.

Mas também, no mesmo estudo, reforçam que o objetivo das tecnologias não é invadir a privacidade, mas tornar a experiência de consumo mais fluida, evitando excesso de comunicações irrelevantes e contribuindo para interações personalizadas. Para o consumidor, a abordagem pode reduzir o ruído de informações, enquanto para o comércio representa a oportunidade de oferecer produtos ou serviços no momento mais oportuno.

Técnicas de machine learning para previsão de compra

Técnicas de previsão de compra por meio de machine learning são utilizadas para identificar padrões de comportamento que auxiliam na tomada de decisão. Modelos de regressão analisam variáveis como frequência de compra, ticket médio e tempo desde a última transação, estimando o comportamento futuro do cliente. Modelos de classificação avaliam a probabilidade de aquisição em determinado momento, e sistemas de recomendação utilizam filtragem colaborativa ou baseada em conteúdo para sugerir produtos compatíveis com o perfil do consumidor e escolhas de usuários semelhantes.

Personalização de ofertas em tempo real

A personalização de ofertas em tempo real responde à forma de consumo atual, caracterizada por interações rápidas e conectadas. Durante a navegação, algoritmos monitoram páginas visitadas, tempo de visualização de produtos e buscas realizadas, permitindo que empresas adaptem ofertas de acordo com o comportamento do usuário naquele momento, seja um desconto, sugestão de produto ou condição de frete diferenciada.

O uso da IA proporciona benefícios tanto para empresas quanto para consumidores. Entre as vantagens identificadas estão a maior eficiência em campanhas e comunicações, redução de desperdício de recursos, melhora na experiência de navegação, fortalecimento de relacionamentos com clientes e ciclo contínuo de aprendizado que permite ajustes mais precisos nas ofertas. Aplicações em programas de fidelidade, utilizando histórico de compras e preferências, aumentam a assertividade das personalizações.

A plataforma LiHai e sua atuação no mercado

A LiHai é uma plataforma que permite a criação e ajuste de campanhas personalizadas de forma independente, sem necessidade de suporte técnico. A solução oferece ferramentas que possibilitam aos administradores definir regras de segmentação. Dessa forma, possibilita o acompanhamento de campanhas em tempo real e o aprimoramento contínuo das ações de marketing e relacionamento, conforme o desempenho observado.

Além disso, a LiHai integra dados de comportamento de clientes e histórico de transações, permitindo que campanhas de marketing e fidelidade sejam continuamente otimizadas. A plataforma é utilizada para ajustar estratégias, conforme variações no comportamento do consumidor e nas condições de mercado, alinhando ações de comunicação às tendências observadas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação
Tecnologia Há 10 horas

Brasil leva 24 empresas ao Gartner ITXpo 2025

O evento reunirá importantes nomes da tecnologia global para discutir o papel dos líderes de TI como agentes de transformação em tempos de incertez...

 Agência Indica Brasília
Tecnologia Há 10 horas

Inovação tecnológica ganha destaque da Fecomércio-DF

Encontro reforça o papel da Softex e de entidades do setor na articulação entre governo e ecossistema tecnológico

 Surya Marketing
Tecnologia Há 12 horas

Mudanças no marketing impulsionam novas formas de análise

Reajuste de preços do Meta Ads pressiona o mercado e exige precisão maior na gestão e análise de campanhas digitais.

 Imagem de gpointstudio no Freepik
Tecnologia Há 13 horas

IA é aplicada por healthtechs para suporte a famílias

KidZenith, startup que utiliza IA para apoiar pais no cuidado infantil, é inspirada na experiência de maternidade da fundadora. Dra. Juliana Reges ...

 Banco de Imagens UniFECAF
Tecnologia Há 14 horas

Ensino superior se reinventa com mudanças do mercado atual

Instituições de ensino adaptam currículos e metodologias para acompanhar transformações tecnológicas e preparar alunos para novas oportunidades pro...

Tenente Portela, RS
18°
Chuvas esparsas
Mín. 16° Máx. 19°
18° Sensação
1.22 km/h Vento
97% Umidade
100% (48.4mm) Chance chuva
05h56 Nascer do sol
18h43 Pôr do sol
Sábado
18° 12°
Domingo
19°
Segunda
20°
Terça
22°
Quarta
25° 11°
Últimas notícias
Senado Federal Há 5 horas

Viana: depoente admite que empresas ajudaram a movimentar R$ 300 milhões da Conafer
Geral Há 5 horas

Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 48 milhões
Geral Há 5 horas

Veja regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Economia Há 5 horas

Vieira e Rubio dizem que Lula e Trump devem ter reunião em breve
Acidente Rodovia Há 7 horas

Veículo capota em saída de pista entre Miraguaí e Tronqueiras

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Em marcha ré para a missa”
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,44 -0,02%
Euro
R$ 6,37 0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 611,076,06 -2,05%
Ibovespa
142,200,02 pts -0.28%
Mega-Sena
Concurso 2928 (16/10/25)
14
24
29
32
46
48
Ver detalhes
Quina
Concurso 6854 (16/10/25)
08
42
53
65
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3514 (16/10/25)
01
03
04
05
06
08
10
12
13
16
17
20
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2836 (15/10/25)
15
20
24
26
27
46
47
50
51
54
55
56
58
59
66
82
85
88
90
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2873 (15/10/25)
11
19
25
26
29
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias