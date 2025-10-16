Quinta, 16 de Outubro de 2025
17°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

IA é aplicada por healthtechs para suporte a famílias

KidZenith, startup que utiliza IA para apoiar pais no cuidado infantil, é inspirada na experiência de maternidade da fundadora. Dra. Juliana Reges ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
16/10/2025 às 15h34
IA é aplicada por healthtechs para suporte a famílias
Imagem de gpointstudio no Freepik

Healthtechs são empresas de tecnologia da informação que desenvolvem softwares e plataformas digitais aplicados à saúde. No Brasil, a Associação Brasileira de Startups de Saúde e Healthtechs (ABSS) busca fomentar a cultura de uso de tecnologia em saúde e tornar o país um dos maiores polos de inovação no setor.

Um levantamento da entidade, divulgado pelo portal Startups, aponta que o Brasil concentra 64,8% das startups de saúde na América Latina, totalizando 602 healthtechs ativas, e que o uso de inteligência artificial (IA) no segmento cresceu de 14% para 20% em dois anos. Em 2024, o setor recebeu R$ 799 milhões em investimentos.

A Dra. Juliana Reges, médica, pediatra e fundadora da healthtech KidZenith, explica que a startup voltada à saúde infantil utiliza IA para transformar dados em insights práticos para o dia a dia das famílias e apoiar os pais na jornada da parentalidade.

“A IA ajuda a monitorar padrões de sono, alimentação e crescimento, oferecendo orientações personalizadas e preventivas, no entanto, a tecnologia não substitui o toque humano, mas potencializa o cuidado. Os pais recebem informações confiáveis e contextualizadas, que podem ser discutidas com pediatras e outros especialistas”, revela a fundadora.

Criação da KidZenith

A criação da KidZenith foi inspirada pela experiência de maternidade da pediatra. Segundo ela, a percepção de que o acesso a informações confiáveis e o acompanhamento contínuo da saúde infantil fragmentados, e muitas vezes limitados a consultas pontuais, motivou a fundação da startup.

“Vivenciando a rotina dos meus filhos com boa alimentação e sono de qualidade, percebi que muitas crianças não tinham acesso a hábitos essenciais para o crescimento e desenvolvimento, devido à falta de informação dos pais. Isso me levou a criar uma solução que unisse tecnologia e cuidado humanizado, oferecendo suporte real para pais e cuidadores”, conta a médica.

Reges comenta que, no início, os principais desafios foram equilibrar a visão de cuidado que desejava implementar com a viabilidade tecnológica e financeira do projeto. A especialista ressalta que a KidZenith buscou se diferenciar a partir da combinação de tecnologia avançada, personalização e acompanhamento humanizado.

"A KidZenith nasceu do desejo de transformar a experiência da parentalidade, tornando o cuidado infantil mais seguro, acessível e humanizado, por isso, além de fornecer dados e recomendações confiáveis de forma contínua, sem burocracia, a solução cria uma experiência que alia praticidade, prevenção e acolhimento, uma lacuna que identificamos no mercado", explica a fundadora.

A ferramenta foi desenvolvida em módulos que atendem aspectos essenciais do cuidado infantil. O NutriAi orienta a alimentação segundo idade, necessidades nutricionais e preferências da criança, promovendo hábitos saudáveis; o SleepAi monitora o sono, sugerindo ajustes para melhorar descanso e rotina familiar; e o GrowthAi acompanha o desenvolvimento físico e cognitivo, alertando sobre marcos importantes e sinais que merecem atenção.

“Juntos, os módulos oferecem um cuidado integral, transformando dados em ações concretas, buscando reduzir a ansiedade e aumentar a segurança dos pais. O modelo preventivo permite que os responsáveis identifiquem sinais precoces, ajustem hábitos e recebam suporte proativo”, acrescenta Reges.

Para a especialista, a abordagem muda a perspectiva da saúde infantil ao colocar a atenção na rotina e no acompanhamento contínuo, e não apenas na reação a problemas. De acordo com a médica, a forma de funcionamento da ferramenta pode fortalecer a relação dos pais com os filhos e promover uma cultura de cuidado consciente e informado.

“Acreditamos que, ao empoderar os pais com informações confiáveis e
acompanhamento contínuo, contribuímos para o desenvolvimento saudável das crianças e para o bem-estar de toda a família. Para nós, cada família é única, e cada interação deve refletir atenção, acolhimento e inovação”, pontua a especialista.

Conforme destaca a pediatra, a empresa tem criado espaços de troca entre famílias e promovido uma rede de suporte e aprendizado contínuo, fortalecendo a comunidade digital da marca, que pretende levar a solução a crianças em outros países.

“A KidZenith está em constante expansão, tanto em funcionalidades quanto em alcance, e os módulos da plataforma serão ampliados para abranger mais áreas do cuidado infantil”, conclui a fundadora.

Para mais informações, basta acessar: kidzenith.com.br/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Banco de Imagens UniFECAF
Tecnologia Há 51 minutos

Ensino superior se reinventa com mudanças do mercado atual

Instituições de ensino adaptam currículos e metodologias para acompanhar transformações tecnológicas e preparar alunos para novas oportunidades pro...

 Imagem de pressfoto no Freepik
Tecnologia Há 1 hora

Designa aposta em design instrucional para projetos digitais

Edtech brasileira estrutura equipes especializadas e aplica metodologias próprias para desenvolver soluções em EaD e treinamentos corporativos

 Reprodução/Freepik
Tecnologia Há 2 horas

Agentes de IA aceleram conversões e agilizam atendimento

O uso de agentes de inteligência artificial (IA) no atendimento ao cliente tem se mostrado cada vez mais relevante no comércio eletrônico, principa...

 Grupo Adali
Tecnologia Há 2 horas

Grupo Adali lança solução de IA na Fenalaw 2025

O lançamento será apresentado durante um dos maiores eventos jurídicos da América Latina e tem como proposta transformar a rotina de advogados com ...
Tecnologia Há 5 horas

Mais de 50% das fintechs de crédito investem em produtos

Conclusão é do estudo Pesquisa Fintechs de Crédito Digital 2025, realizado pela Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD) e pela PwC Brasil

Tenente Portela, RS
20°
Chuvas esparsas
Mín. 17° Máx. 21°
21° Sensação
2.06 km/h Vento
96% Umidade
100% (44.09mm) Chance chuva
05h57 Nascer do sol
18h43 Pôr do sol
Sexta
19° 16°
Sábado
20° 11°
Domingo
20°
Segunda
22°
Terça
23°
Últimas notícias
Senado Federal Há 31 segundos

Juristas divergem sobre inclusão do direito digital no Código Civil
Tecnologia Há 15 minutos

IA é aplicada por healthtechs para suporte a famílias
Câmara Há 15 minutos

Comissão aprova prioridade para gestantes e lactantes no acesso a vacinas durante epidemias
Educação Há 15 minutos

Candidato pode consultar local de Prova Nacional Docente
Justiça Há 15 minutos

Barroso recebe alta médica após ser internado em Brasília

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Em marcha ré para a missa”
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,45 -0,10%
Euro
R$ 6,37 +0,27%
Peso Argentino
R$ 0,00 -5,26%
Bitcoin
R$ 625,517,98 -2,21%
Ibovespa
142,224,22 pts -0.27%
Mega-Sena
Concurso 2927 (14/10/25)
11
27
34
55
56
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6853 (15/10/25)
07
09
48
54
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3513 (15/10/25)
03
04
05
06
07
11
13
14
15
16
18
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2836 (15/10/25)
15
20
24
26
27
46
47
50
51
54
55
56
58
59
66
82
85
88
90
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2873 (15/10/25)
11
19
25
26
29
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias