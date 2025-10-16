Quinta, 16 de Outubro de 2025
17°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Ensino superior se reinventa com mudanças do mercado atual

Instituições de ensino adaptam currículos e metodologias para acompanhar transformações tecnológicas e preparar alunos para novas oportunidades pro...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
16/10/2025 às 14h59
Ensino superior se reinventa com mudanças do mercado atual
Banco de Imagens UniFECAF

A adaptação ao novo cenário profissional se tornou urgente: setores ligados à tecnologia, educação, saúde e serviços financeiros estão passando por mudanças rápidas, nas quais processos automatizados aumentam a eficiência e exigem habilidades analíticas, criativas e de gestão. Universidades e instituições de ensino, como a UniFECAF, têm investido em metodologias ativas, programas de EaD e projetos práticos, garantindo que os estudantes possam conciliar teoria e prática e se manter competitivos no mercado atual.

O novo cenário do mercado de trabalho

O ensino superior tem papel central nessa transformação. Antes vistas apenas como espaços de formação acadêmica, as instituições passaram a adotar metodologias híbridas, ensino a distância e práticas baseadas em dados, preparando profissionais mais alinhados às exigências do mercado contemporâneo.

De acordo com o Censo da Educação Superior, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o Brasil atingiu a marca de 10 milhões de estudantes matriculados em cursos de graduação. O levantamento revela uma mudança significativa no perfil do ensino superior brasileiro: mais da metade dos alunos (50,7%) está inscrita em cursos na modalidade Educação a Distância (EaD), que registrou crescimento de 5,6% entre 2023 e 2024.

O avanço reflete não apenas o amadurecimento do modelo educacional, mas também a busca por formações mais acessíveis, flexíveis e alinhadas às novas dinâmicas do mercado de trabalho. A expansão do EaD evidencia como a tecnologia se consolidou como aliada da educação, permitindo que um número crescente de estudantes concilie os estudos com atividades profissionais. Conforme afirma Osvaldo Jr., coordenador dos cursos de tecnologia da UniFECAF: "programas de EaD bem estruturados permitem que o aluno desenvolva competências práticas e teóricas simultaneamente, preparando-o para os desafios do mercado de trabalho".

O ensino superior como motor de empregabilidade

A discussão sobre a preparação dos alunos para esse novo cenário foi destaque na Feira Nacional do Ensino Superior (FNESP), organizada pelo Semesp, entidade representativa do ensino superior privado no Brasil. O encontro, realizado em setembro, reuniu gestores e especialistas para debater os desafios e oportunidades do setor.

Durante o painel sobre empregabilidade, o CEO da UniFECAF, Marcel Gama, apresentou o modelo da instituição como exemplo de integração entre ensino e mercado: "Nossas graduações seguem todas as Diretrizes Curriculares Nacionais, mas com uma linha hands-on. Desde o primeiro dia, o aluno resolve casos reais de empresas. Nossos professores vêm do mercado e mantemos parcerias com grandes companhias, o que abre portas para os estudantes".

A UniFECAF também investe em cursos voltados à inteligência artificial e novas tecnologias, além de adotar metodologias que unem ensino e entretenimento (edutainment).

Estudantes ilustram os resultados desse modelo: Yasmin, do curso de Gestão Financeira, conquistou vaga em uma grande empresa; Samantha, de Administração, foi selecionada para estágio em uma multinacional da área de saúde e agricultura; e Luan, também de Administração, ingressou na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, ainda no terceiro semestre.

Além disso, muitas instituições adotam modelos de internacionalização e inovação, como programas de intercâmbio acadêmico e parcerias com universidades no exterior.

Tecnologia, inovação e o novo perfil profissional

A revolução digital impacta não apenas os conteúdos, mas também as formas de ensinar e aprender. Estratégias como sala de aula invertida (flipped classroom), learning analytics e simulações virtuais tornam o aprendizado mais dinâmico e próximo das realidades corporativas. Segundo Marcel Gama, CEO da UniFECAF: "Nosso objetivo é integrar tecnologia e metodologia pedagógica de forma que os alunos desenvolvam competências práticas e estejam preparados para os desafios do mercado de trabalho, enquanto aprendem de maneira envolvente e aplicada ao dia a dia profissional".

Ferramentas de inteligência artificial, realidade aumentada e plataformas gamificadas transformam o ambiente acadêmico, oferecendo experiências personalizadas e interativas. Conforme explica o coordenador Osvaldo Jr.: "Ao integrar essas ferramentas ao currículo, conseguimos simular situações reais de mercado, permitindo que os alunos pratiquem a tomada de decisão e desenvolvam competências práticas desde a graduação, aumentando sua preparação para o mundo corporativo".

Perspectivas e inovação

No encerramento do debate na FNESP, o diretor-executivo do Semesp, Rodrigo Capelato, destacou a importância da qualidade do ensino: "As instituições de ensino superior devem se preocupar com a jornada acadêmica e a qualidade do ensino, lembrando que um ensino sério faz diferença na formação dos alunos".

Instituições de ensino superior que compreendem essa dinâmica e ajustam seus programas às novas demandas desempenham papel central na transformação do mercado de trabalho. Segundo Diego Braga, Head de Carreiras da UniFECAF: "Nossa missão é preparar os alunos para se manterem competitivos em um mercado em constante evolução, oferecendo orientação, mentorias e experiências práticas que conectam o aprendizado acadêmico às necessidades reais das empresas".

"O cenário atual evidencia que a transformação digital e a evolução das metodologias de ensino não são apenas tendências, mas requisitos para a formação de profissionais capacitados. A adaptação contínua das instituições de ensino, aliada ao desenvolvimento de competências práticas e ao acompanhamento das demandas do mercado, se mostra essencial para garantir que os estudantes estejam preparados para os desafios e oportunidades da economia contemporânea", afirma Marcel Gama.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem de gpointstudio no Freepik
Tecnologia Há 20 minutos

IA é aplicada por healthtechs para suporte a famílias

KidZenith, startup que utiliza IA para apoiar pais no cuidado infantil, é inspirada na experiência de maternidade da fundadora. Dra. Juliana Reges ...

 Imagem de pressfoto no Freepik
Tecnologia Há 1 hora

Designa aposta em design instrucional para projetos digitais

Edtech brasileira estrutura equipes especializadas e aplica metodologias próprias para desenvolver soluções em EaD e treinamentos corporativos

 Reprodução/Freepik
Tecnologia Há 2 horas

Agentes de IA aceleram conversões e agilizam atendimento

O uso de agentes de inteligência artificial (IA) no atendimento ao cliente tem se mostrado cada vez mais relevante no comércio eletrônico, principa...

 Grupo Adali
Tecnologia Há 2 horas

Grupo Adali lança solução de IA na Fenalaw 2025

O lançamento será apresentado durante um dos maiores eventos jurídicos da América Latina e tem como proposta transformar a rotina de advogados com ...
Tecnologia Há 5 horas

Mais de 50% das fintechs de crédito investem em produtos

Conclusão é do estudo Pesquisa Fintechs de Crédito Digital 2025, realizado pela Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD) e pela PwC Brasil

Tenente Portela, RS
20°
Chuvas esparsas
Mín. 17° Máx. 21°
21° Sensação
2.06 km/h Vento
96% Umidade
100% (44.09mm) Chance chuva
05h57 Nascer do sol
18h43 Pôr do sol
Sexta
19° 16°
Sábado
20° 11°
Domingo
20°
Segunda
22°
Terça
23°
Últimas notícias
Senado Federal Há 31 segundos

Juristas divergem sobre inclusão do direito digital no Código Civil
Tecnologia Há 15 minutos

IA é aplicada por healthtechs para suporte a famílias
Câmara Há 15 minutos

Comissão aprova prioridade para gestantes e lactantes no acesso a vacinas durante epidemias
Educação Há 15 minutos

Candidato pode consultar local de Prova Nacional Docente
Justiça Há 15 minutos

Barroso recebe alta médica após ser internado em Brasília

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Em marcha ré para a missa”
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,45 -0,10%
Euro
R$ 6,37 +0,27%
Peso Argentino
R$ 0,00 -5,26%
Bitcoin
R$ 625,517,98 -2,21%
Ibovespa
142,224,22 pts -0.27%
Mega-Sena
Concurso 2927 (14/10/25)
11
27
34
55
56
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6853 (15/10/25)
07
09
48
54
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3513 (15/10/25)
03
04
05
06
07
11
13
14
15
16
18
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2836 (15/10/25)
15
20
24
26
27
46
47
50
51
54
55
56
58
59
66
82
85
88
90
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2873 (15/10/25)
11
19
25
26
29
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias