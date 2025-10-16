Designa aposta em design instrucional para projetos digitais

O avanço da educação digital no Brasil tem impulsionado a atuação de empresas especializadas em soluções para ensino remoto e treinamentos corporativos. Segundo dados do Censo da Educação Superior 2024, compartilhados pelo portal G1, o número de matrículas em cursos de educação à distância (EaD) no ensino superior quase quadruplicou nos últimos dez anos.



Esse crescimento também é acompanhado pela expansão das edtechs no país, que lidera o setor na América Latina com 68,93% das 898 startups de educação ativas, de acordo com o levantamento Edtech Report 2024, produzido pelo Distrito e divulgado pela revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios.



Nesse cenário, a Designa atua como parceira em projetos de educação digital, com foco na prestação de serviços em design instrucional (DI). A empresa estrutura equipes multidisciplinares e aplica metodologias próprias para desenvolver experiências de aprendizagem mais eficazes, personalizadas e alinhadas ao perfil dos cursistas.



“Contamos com um time diversificado de designers instrucionais, com profissionais sênior, pleno e júnior, que possuem diferentes experiências em educação digital, da corporativa à acadêmica. Nossa equipe é treinada para pensar desde o planejamento do projeto até a execução e avaliação do que foi entregue”, explica Cíntia Costa, gerente de projetos da empresa.



O design instrucional é adotado como metodologia central em todos os projetos desenvolvidos pela edtech. Segundo Costa, o DI é responsável por planejar, estruturar, organizar e implementar os conteúdos com foco no perfil do cursista. Esse envolvimento desde o início do projeto é considerado essencial para garantir a qualidade da entrega e o engajamento dos participantes.



“Somente quando se tem um processo reflexivo do DI sobre quem é o cursista, como ele acessa, qual tempo ele tem para fazer o curso e quais são os seus objetivos de aprendizagem, podemos criar soluções digitais que realmente fazem sentido e com as quais o estudante se identifique”, afirma.



A personalização das trilhas de aprendizagem é um dos pilares da atuação da Designa. Essa abordagem é aplicada tanto em projetos acadêmicos quanto em treinamentos corporativos, com foco na criação de experiências mais relevantes e eficazes.



Além da execução técnica, a empresa atua como consultora em projetos educacionais digitais, apoiando instituições e empresas na definição de estratégias pedagógicas e tecnológicas. Embora também ofereça capacitação de equipes internas, a organização tem priorizado sua atuação na entrega de soluções completas, com envolvimento direto na concepção e implementação dos cursos e treinamentos.



Com o avanço das tecnologias educacionais, a executiva enxerga oportunidades para inovação, mas também desafios relacionados à aplicabilidade das ferramentas.

“O mercado é enorme, mas o desafio é sempre inovar, ainda mais com as novas tecnologias que surgem a cada dia. O DI deve estar preparado para apresentar soluções inovadoras, mas principalmente que façam sentido para o cursista”, observa Costa.



A inteligência artificial, por exemplo, é vista como uma aliada no processo de inovação, desde que utilizada com critério. “Não vemos a IA como um desafio, mas como algo que pode nos apoiar nessa inovação. O designer instrucional é aquele profissional que vai também refletir sobre a IA, qual ferramenta faz mais sentido e qual não faz”, conclui.



