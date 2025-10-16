Quinta, 16 de Outubro de 2025
Setur abre edital de chamamento público para expositores junto ao estande do Estado na BTM 2025

A Secretaria de Estado do Turismo de Santa Catarina (Setur) anuncia a seleção de interessados em participar como coexpositores no estande do Estado...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
16/10/2025 às 14h28
Setur abre edital de chamamento público para expositores junto ao estande do Estado na BTM 2025
Foto: Reprodução/Secom SC

A Secretaria de Estado do Turismo de Santa Catarina (Setur) anuncia a seleção de interessados em participar como coexpositores no estande do Estado de Santa Catarina na BTM (Brazil Travel Marketing) 2025. O evento é um dos maiores do Turismo no país e será realizada entre os dias 23 a 24 de outubro, em Fortaleza (CE).

:: Confira o edital: https://drive.google.com/file/d/1J_5xuIKayiAZu2VtnvB-s4mjsuMc8AH1/view?usp=drive_link

:: Confira o formulário de inscrições: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHXDJ5urz7zP_LG4zxx-fjpEW0fstAgxMPxI8JpTJ0x0niQQ/viewform

Divulgação - Equipotel 2025
Turismo Há 2 semanas

Feira Equipotel projeta crescimento de 12% em negócios nos próximos meses

Evento atraiu profissionais e executivos de hotéis, bares, restaurantes e centros de hospitalidade que estão em período estratégico de preparação p...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Turismo Há 2 semanas

Governo de Santa Catarina promove Roadshow na Argentina para ampliar turismo qualificado

A Secretaria de Estado do Turismo de Santa Catarina (Setur) dará continuidade à estratégia de promoção internacional com o lançamento do Roadshow S...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Turismo Há 2 semanas

Santa Catarina destaca a força do enoturismo no estado durante participação da ProWine 2025

Pela primeira vez, Santa Catarina participa da ProWine 2025, a maior feira profissional de vinhos e destilados das Américas. O estado chega ao even...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Turismo Há 3 semanas

Santa Catarina marca presença na Feira Internacional de Turismo da América Latina na Argentina

Foto: Roberto Zacarias / SECOMSanta Catarina marca presença na Feira Internacional de Turismo da América Latina (FIT 2025), que ocorre em Buenos Ai...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Turismo Há 3 semanas

Turismo de inverno na Serra catarinense bate recorde histórico

Cascata do Avencal em Urubici na Serra. O município foi o mais procurado neste ano – Foto: Jonatã Rocha / SECOMO turismo de inverno em Santa Catari...

