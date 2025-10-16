Quinta, 16 de Outubro de 2025
17°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Agentes de IA aceleram conversões e agilizam atendimento

O uso de agentes de inteligência artificial (IA) no atendimento ao cliente tem se mostrado cada vez mais relevante no comércio eletrônico, principa...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
16/10/2025 às 14h14
Agentes de IA aceleram conversões e agilizam atendimento
Reprodução/Freepik

De acordo com o Chat Commerce Report 2025, o uso de agentes de IA pode proporcionar até 150% de aumento na conversão influenciada, enquanto reduz o tempo médio de resposta dos atendentes humanos de 3 minutos e 32 segundos para apenas 53 segundos. Além disso, estudo da Glassix aponta que chatbots com IA resolvem problemas 18% mais rápido e aumentam a taxa de conversão em 23% em comparação com lojas que não os utilizam.

A adoção de IA no atendimento ao consumidor também é significativa no Brasil. Pesquisa de CX Trends 2025, realizada pela Octadesk em parceria com a Opinion Box, revelou que 42% dos consumidores brasileiros já tiveram alguma experiência com Inteligência Artificial ao fazer compras on-line. Essa familiaridade indica que os clientes estão cada vez mais receptivos a interações automatizadas, desde que bem estruturadas e personalizadas.

Bruno Brito, CEO da Empreender, empresa desenvolvedora do SAK, aplicativo que conta com agentes de IA no WhatsApp, comenta que "os agentes de IA permitem que lojistas atendam clientes de forma ágil e consistente, mesmo durante picos de tráfego intenso, garantindo que oportunidades de venda não sejam perdidas e mantendo a experiência de compra positiva". Ele ainda ressalta que, com uma base de conhecimento bem organizada, os agentes conseguem fornecer informações precisas e reduzir erros comuns, como datas de entrega equivocadas ou políticas de troca mal interpretadas.

O especialista também destaca que a combinação de respostas rápidas, personalização e disponibilidade contínua são fatores determinantes para que os agentes de IA impactem diretamente as conversões e a fidelização do cliente, tornando-se uma ferramenta estratégica para o e-commerce moderno.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem de gpointstudio no Freepik
Tecnologia Há 26 minutos

IA é aplicada por healthtechs para suporte a famílias

KidZenith, startup que utiliza IA para apoiar pais no cuidado infantil, é inspirada na experiência de maternidade da fundadora. Dra. Juliana Reges ...

 Banco de Imagens UniFECAF
Tecnologia Há 1 hora

Ensino superior se reinventa com mudanças do mercado atual

Instituições de ensino adaptam currículos e metodologias para acompanhar transformações tecnológicas e preparar alunos para novas oportunidades pro...

 Imagem de pressfoto no Freepik
Tecnologia Há 2 horas

Designa aposta em design instrucional para projetos digitais

Edtech brasileira estrutura equipes especializadas e aplica metodologias próprias para desenvolver soluções em EaD e treinamentos corporativos

 Grupo Adali
Tecnologia Há 2 horas

Grupo Adali lança solução de IA na Fenalaw 2025

O lançamento será apresentado durante um dos maiores eventos jurídicos da América Latina e tem como proposta transformar a rotina de advogados com ...
Tecnologia Há 5 horas

Mais de 50% das fintechs de crédito investem em produtos

Conclusão é do estudo Pesquisa Fintechs de Crédito Digital 2025, realizado pela Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD) e pela PwC Brasil

Tenente Portela, RS
20°
Chuvas esparsas
Mín. 17° Máx. 21°
21° Sensação
2.06 km/h Vento
96% Umidade
100% (44.09mm) Chance chuva
05h57 Nascer do sol
18h43 Pôr do sol
Sexta
19° 16°
Sábado
20° 11°
Domingo
20°
Segunda
22°
Terça
23°
Últimas notícias
Senado Federal Há 31 segundos

Juristas divergem sobre inclusão do direito digital no Código Civil
Tecnologia Há 15 minutos

IA é aplicada por healthtechs para suporte a famílias
Câmara Há 15 minutos

Comissão aprova prioridade para gestantes e lactantes no acesso a vacinas durante epidemias
Educação Há 15 minutos

Candidato pode consultar local de Prova Nacional Docente
Justiça Há 15 minutos

Barroso recebe alta médica após ser internado em Brasília

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Em marcha ré para a missa”
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,45 -0,10%
Euro
R$ 6,37 +0,27%
Peso Argentino
R$ 0,00 -5,26%
Bitcoin
R$ 625,517,98 -2,21%
Ibovespa
142,224,22 pts -0.27%
Mega-Sena
Concurso 2927 (14/10/25)
11
27
34
55
56
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6853 (15/10/25)
07
09
48
54
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3513 (15/10/25)
03
04
05
06
07
11
13
14
15
16
18
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2836 (15/10/25)
15
20
24
26
27
46
47
50
51
54
55
56
58
59
66
82
85
88
90
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2873 (15/10/25)
11
19
25
26
29
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias