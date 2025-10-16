Agentes de IA aceleram conversões e agilizam atendimento

De acordo com o Chat Commerce Report 2025, o uso de agentes de IA pode proporcionar até 150% de aumento na conversão influenciada, enquanto reduz o tempo médio de resposta dos atendentes humanos de 3 minutos e 32 segundos para apenas 53 segundos. Além disso, estudo da Glassix aponta que chatbots com IA resolvem problemas 18% mais rápido e aumentam a taxa de conversão em 23% em comparação com lojas que não os utilizam.

A adoção de IA no atendimento ao consumidor também é significativa no Brasil. Pesquisa de CX Trends 2025, realizada pela Octadesk em parceria com a Opinion Box, revelou que 42% dos consumidores brasileiros já tiveram alguma experiência com Inteligência Artificial ao fazer compras on-line. Essa familiaridade indica que os clientes estão cada vez mais receptivos a interações automatizadas, desde que bem estruturadas e personalizadas.

Bruno Brito, CEO da Empreender, empresa desenvolvedora do SAK, aplicativo que conta com agentes de IA no WhatsApp, comenta que "os agentes de IA permitem que lojistas atendam clientes de forma ágil e consistente, mesmo durante picos de tráfego intenso, garantindo que oportunidades de venda não sejam perdidas e mantendo a experiência de compra positiva". Ele ainda ressalta que, com uma base de conhecimento bem organizada, os agentes conseguem fornecer informações precisas e reduzir erros comuns, como datas de entrega equivocadas ou políticas de troca mal interpretadas.

O especialista também destaca que a combinação de respostas rápidas, personalização e disponibilidade contínua são fatores determinantes para que os agentes de IA impactem diretamente as conversões e a fidelização do cliente, tornando-se uma ferramenta estratégica para o e-commerce moderno.