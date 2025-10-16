Quinta, 16 de Outubro de 2025
Mais de 50% das fintechs de crédito investem em produtos

Conclusão é do estudo Pesquisa Fintechs de Crédito Digital 2025, realizado pela Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD) e pela PwC Brasil

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
16/10/2025 às 11h09

A inovação segue firme e forte entre as fintechs de crédito. É o que aponta a Pesquisa Fintechs de Crédito Digital 2025, realizada pela Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD) e pela PwC Brasil. De acordo com o estudo, que avaliou a atuação de 44 fintechs em 2024, 52% das empresas participantes relataram investimentos em inovação de produtos, apostando no desenvolvimento de novas soluções e na revisão dos modelos de concessão de crédito como principais medidas de performance. Um ano antes, o índice era de 35%.

O resultado, segundo o levantamento, sinaliza o amadurecimento estratégico e uma postura mais agressiva na busca por diferenciação no mercado. “Ao apostar em modelos mais estruturados e inovadores, as fintechs não apenas sustentam a expansão da carteira de crédito, como também ampliam sua capacidade de competição”, destaca o estudo.

Na visão de Claudia Amira, diretora-executiva da ABCD, a especialização em nichos como o crédito para PMEs e o crédito com garantias tem colocado as fintechs em posição de destaque em modalidades anteriormente dominadas por instituições financeiras tradicionais. “A diversificação dos produtos e o fortalecimento das operações com garantia indicam que o segmento avança rumo a um novo ciclo de maturidade, marcado pela resiliência e inovação”, afirma a executiva.

A Pesquisa Fintechs de Crédito Digital 2025 destaca que a evolução das fintechs se reflete também na ampliação dos públicos atendidos — atualmente, 47% das empresas ouvidas já estão preparadas para operar simultaneamente com clientes pessoa física e pessoa jurídica. O estudo revelou ainda que as fintechs concederam R$ 35,5 bilhões em crédito em 2024, 68% a mais do que no ano anterior, e que houve ampliação na base de clientes, superando 67,5 milhões entre as pessoas físicas, uma alta de 26% em relação a 2023, considerando clientes no Brasil e no exterior.

O estudo completo pode ser acessado em: https://creditodigital.org.br/estudos/

