Tuvis debate riscos do WhatsApp corporativo no Mind The Sec

Painel destacou como companhias brasileiras lidam com os desafios de segurança e compliance no aplicativo mais usado do país

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
16/10/2025 às 10h28
A edição 2025 do Mind The Sec, conferência de cibersegurança da América Latina, reuniu mais de 16 mil profissionais em São Paulo entre os dias 16 e 18 de setembro. O evento, em sua 11ª edição, trouxe para o centro da discussão os riscos crescentes no ambiente digital, o papel da inteligência artificial (IA) e as dificuldades de comunicação entre áreas técnicas e lideranças corporativas.

Nesse contexto, a Tuvis conduziu o painel "Como Superar os Riscos de Segurança e Compliance no WhatsApp", realizado no dia 18, no Palco 4 Karen Spärck Jones. A conversa reuniu executivos de grandes empresas brasileiras que compartilharam práticas adotadas para garantir a proteção de dados e a conformidade regulatória sem comprometer a eficiência da comunicação com clientes e parceiros.

Com 147 milhões de usuários, o Brasil é o segundo país que mais utiliza o WhatsApp no mundo. O aplicativo se consolidou como ferramenta essencial para empresas que buscam proximidade com o consumidor, mas essa popularidade também o tornou alvo frequente de criminosos, já que os golpes via WhatsApp já registraram cerca de 153 mil vítimas em 2024, tornando-se um dos crimes virtuais mais aplicados no país.

Durante o painel, os participantes reforçaram que a governança no uso do WhatsApp exige mais do que tecnologia: envolve também políticas internas, treinamento de equipes e monitoramento constante. Exemplos de como companhias de diferentes setores estruturam essa governança foram apresentados como referência para gestores que ainda buscam amadurecer suas práticas de segurança.

O Mind The Sec também contou com keynotes e painéis que ampliaram a discussão para além da comunicação corporativa, abordando temas como maturidade em cibersegurança, mensuração de riscos, indicadores estratégicos, além dos novos usos e ameaças da inteligência artificial.

Ao final, a conferência reforçou a mensagem de que segurança da informação é um desafio coletivo, que depende tanto da evolução das ferramentas quanto da capacidade de comunicação entre profissionais técnicos, lideranças empresariais e sociedade.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem de gpointstudio no Freepik
