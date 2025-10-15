Quinta, 16 de Outubro de 2025
12°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Pesquisa da Assurant mostra como IA guia decisões de compras

Levantamento realizado em nove países, incluindo o Brasil, revela que a maioria dos consumidores planeja renovar seus dispositivos nos próximos 12 ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
15/10/2025 às 18h40
Pesquisa da Assurant mostra como IA guia decisões de compras
Imagem de ASphotofamily no Freepik

A maioria dos brasileiros tem uma percepção positiva sobre o uso da inteligência artificial (IA) no trabalho e sobre o impacto da inovação em seu dia a dia nos próximos dez anos. De acordo com a pesquisa "Década Conectada", da Assurant, 65% dos indivíduos no Brasil acreditam que a IA terá uma influência positiva nos próximos anos. Essa perspectiva favorável é mais acentuada entre os jovens das gerações Z, Millennials e X, que já estão mais familiarizados com a tecnologia e expressam otimismo em relação à IA no futuro.

Os benefícios da IA, ao transformar os dispositivos em produtos mais eficientes, personalizados e integrados, também impulsionam o desejo por mais tecnologias conectadas. No Brasil, 93% dos consumidores planejam trocar seus dispositivos atuais por modelos mais modernos nos próximos 12 meses, especialmente para fins de entretenimento, lazer e segurança residencial. Entre os principais itens estão os smartphones, com 74% dos consumidores pretendendo adquiri-los.

Outros 40% mencionaram fones de ouvido, e mais de 30% demonstraram preferência por notebooks, smartwatches, videogames, aspiradores de pó, fechaduras e sistemas de iluminação inteligentes residenciais. Smart TVs, caixas de som com Wi-Fi e Bluetooth, além de aparelhos de streaming, também aparecem na lista.

Enquanto as gerações mais jovens priorizam o entretenimento ao adquirir novos dispositivos conectados, os consumidores mais maduros focam na segurança doméstica.

A pesquisa foi realizada com 9 mil consumidores, entre 18 e 76 anos, em nove países (Brasil, Austrália, Canadá, Alemanha, Índia, Japão, México, Coreia do Sul e Reino Unido). No Brasil, foram ouvidos 1.000 consumidores — 59% são Millennials, 16% da Geração Z, 19% Geração X e 6% Baby Boomers.

"O levantamento revela que os brasileiros estão em busca de um ecossistema tecnológico mais integrado e eficiente, capaz de conectar múltiplos dispositivos para facilitar o dia a dia. Há um interesse crescente por soluções que funcionem de forma coordenada, oferecendo uma experiência mais fluida e inteligente", explica Mariana Roth, superintendente de Marketing da Assurant no Brasil.

"Observamos também que, na percepção dos participantes da pesquisa, a inteligência artificial está se incorporando ao cotidiano. Cada vez mais consumidores já utilizam dispositivos com IA para gerenciar rotinas, aplicativos de bem-estar e iniciativas voltadas à qualidade de vida", afirma.

Popularidade dos dispositivos conectados

No Brasil, os smartphones são os dispositivos mais presentes na vida dos participantes da pesquisa, com 84% de uso em todas as gerações. Outros aparelhos conectados relevantes incluem:

  • Smart TV (69%) - todas as gerações usufruem;
  • Notebooks (58%) - Geração X e Millennials são os maiores usuários;
  • Fones de ouvido (52%) - mais presentes entre Geração Z e Millennials;
  • Computador/desktop (46%) - Millennials e Baby Boomers são os que têm mais.

Canais de compra e pagamentos

Na hora de adquirir novos dispositivos, 56% dos entrevistados preferem a modalidade online. Os Millennials são os que mais pesquisam e compram pela internet. Já os Baby Boomers costumam pesquisar online, mas preferem concluir a compra em lojas físicas.

Quanto aos meios de pagamento, o Pix é o preferido da Geração Z (38%), dos Millennials (33%) e da Geração X (28%). No entanto, o cartão de crédito ainda é o método mais utilizado pela Geração X (49%) e pelos Baby Boomers (59%).

Proteções e assistências

A pesquisa também revela um crescente interesse por serviços de proteção e assistência ao adquirir novos dispositivos conectados, sejam eles de uso pessoal, para entretenimento ou segurança residencial. Os dados mostram que cinco em cada dez brasileiros planejam contratar garantia estendida no futuro.

"À medida que a adoção de dispositivos inteligentes acelera, também aumenta a necessidade de proteção. Os consumidores reconhecem o valor de garantir que sua tecnologia permaneça funcional, segura e com suporte, em qualquer situação de imprevisto", reforça Mariana Roth.

A pesquisa "Década Conectada", da Assurant, foi realizada em parceria com a Mega Research.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Aplicativo Inspeção Pro
Tecnologia Há 6 horas

Checklist digital ajuda a otimizar auditorias e inspeções no PDV

O checklist digital é a evolução das pranchetas e formulários em papel. Ele transforma um processo manual e muitas vezes lento em uma operação ágil...

 freepik
Tecnologia Há 7 horas

Inteligência artificial começa a criar pacotes de viagens

O AI Trips converte um comando de texto simples em sugestões automáticas acompanhadas de imagens de alta qualidade

 canva
Tecnologia Há 9 horas

Integração Elevar e Sterling conecta inteligência fiscal

A Elevar Energia e a Sterling Corp. anunciam uma integração tecnológica que conecta inteligência tributária e gestão energética dentro da plataform...

 Divulgação Boat X
Tecnologia Há 10 horas

Avanço do mercado de acrílicos no Brasil impulsiona demanda

Com aplicações que vão do design de interiores à indústria naval, o setor de acrílicos cresce no Brasil, movimentando uma cadeia produtiva em expan...

 Freepik
Tecnologia Há 11 horas

Serv Medical entra no Brasil e acelera expansão global

A healthtech Serv Medical, com sede em Singapura, inicia operações no Brasil, fortalecendo sua presença na América Latina como parte de um plano ma...

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 29°
22° Sensação
0.91 km/h Vento
82% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h58 Nascer do sol
18h42 Pôr do sol
Sexta
19° 16°
Sábado
22° 15°
Domingo
20°
Segunda
22° 10°
Terça
° °
Últimas notícias
Assistência Social Há 2 horas

Municípios da Região Celeiro são contemplados pelos programas Avançar Mais SUAS e Centro Dia para Pessoa Idosa
ERCO Há 2 horas

Frederico Westphalen sediou o 15º Encontro de Controle e Orientação do TCE-RS
Câmara Há 3 horas

Deputado detalha plano para aproximar a Câmara dos cidadãos em todo o Brasil
Saúde Há 3 horas

Governo acerta com empresa chinesa para produção de insulina no Brasil
Justiça Há 3 horas

Ex-subsecretário condenado pela máfia do ISS em SP é preso na Bahia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Em marcha ré para a missa”
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,45 -0,03%
Euro
R$ 6,35 -0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 644,252,51 +0,64%
Ibovespa
142,603,66 pts 0.65%
Mega-Sena
Concurso 2927 (14/10/25)
11
27
34
55
56
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6853 (15/10/25)
07
09
48
54
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3513 (15/10/25)
03
04
05
06
07
11
13
14
15
16
18
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2836 (15/10/25)
15
20
24
26
27
46
47
50
51
54
55
56
58
59
66
82
85
88
90
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2873 (15/10/25)
11
19
25
26
29
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias