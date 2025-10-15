Quinta, 16 de Outubro de 2025
Checklist digital ajuda a otimizar auditorias e inspeções no PDV

O checklist digital é a evolução das pranchetas e formulários em papel. Ele transforma um processo manual e muitas vezes lento em uma operação ágil...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
15/10/2025 às 18h01
Aplicativo Inspeção Pro

A otimização de processos de campo, como auditorias e inspeções no ponto de venda (PDV), é um desafio constante para gestores que buscam mais eficiência e precisão nos dados. A dependência de métodos manuais, baseados em papel e planilhas, frequentemente resulta em lentidão na coleta de informações, falta de padronização e atrasos na análise dos resultados. Nesse cenário, a transição para um aplicativo de checklist digital surge como uma solução estratégica, permitindo não apenas agilizar a verificação em campo, mas também centralizar e organizar os dados de forma inteligente para uma tomada de decisão mais rápida.

Desenvolvido para atender às crescentes demandas por digitalização e eficiência operacional, o aplicativo Inspeção Pro é uma ferramenta voltada para a gestão de inspeções de campo, auditorias e manutenções técnicas. A solução busca eliminar processos manuais, como o uso de pranchetas, câmeras fotográficas e relatórios em papel.

O aplicativo oferece um conjunto de funcionalidades para digitalizar essas rotinas, incluindo a criação de formulários de inspeção personalizados, captura de fotos integrada e geração automática de relatórios. Todas as operações são realizadas em um ambiente 100% digital.

Aplicações em diversos setores

O Inspeção Pro foi projetado para se adaptar a diferentes contextos, sendo uma solução flexível para pequenas e médias empresas. Além de suas aplicações em áreas técnicas, a ferramenta também serve para inspecionar e auditar ações no ponto de venda (PDV). Isso inclui a verificação de campanhas em supermercados, a disposição de produtos em vitrines e gôndolas, e o monitoramento de feiras, stands e lojas.

O software também é utilizado em áreas como:

  • Manutenção de equipamentos industriais e hospitalares;
  • Inspeções de equipamentos de transmissão de energia e telefonia;
  • Manutenção de sistemas de climatização e ar-condicionado;
  • Auditorias de qualidade e segurança.


A ferramenta permite que ordens de serviço sejam enviadas diretamente pelo aplicativo para a equipe em campo, auxiliando na organização das operações e reduzindo a necessidade de deslocamento ao escritório.

Funcionalidades e aspectos da solução

Entre os principais recursos do Inspeção Pro, destacam-se:

  • Criação de formulários: a plataforma permite a criação de formulários personalizados por meio de uma interface intuitiva;

  • Variedade de tipos de perguntas: suporta múltiplos formatos de perguntas, como múltipla escolha, respostas de texto livre, campos de conformidade (conforme/não conforme), entre outros.


Desde seu lançamento, o Inspeção Pro vem sendo adotado por empresas que buscam otimizar seus processos de checagem em campo e PDV. A startup responsável planeja expandir sua atuação, com o lançamento de versões em inglês e espanhol previsto para 2026.

Para mais informações, basta acessar o site oficial em: www.inspecao.pro ou entrar em contato pelo e-mail: [email protected].

Imagem de ASphotofamily no Freepik
