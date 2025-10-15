Quinta, 16 de Outubro de 2025
12°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo cria mais de 6,7 mil vagas na rede federal de ensino superior

Cargos são para universidades e institutos federais

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
15/10/2025 às 17h24
Governo cria mais de 6,7 mil vagas na rede federal de ensino superior
© Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O governo federal criou 6.737 cargos de professores e técnicos-administrativos em universidades e institutos federais , conforme portaria publicada nesta quarta-feira (15).

De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e o Ministério da Educação (MEC), desde 2023, cerca de 15 mil novas vagas foram abertas nas instituições federais de ensino. As medidas visam ampliar e modernizar a rede federal de ensino superior.

Os novos cargos são para banco de professor-equivalente de magistério superior , que contempla professor efetivo e contratação de substitutos e visitantes. Entre as áreas de ensino a serem beneficiadas estão engenharia, saúde e tecnologia.

Parte das vagas é destinada a banco de professor-equivalente da carreira do ensino básico, técnico e tecnológico , distribuídas entre professores efetivos, substitutos e visitantes. Os profissionais irão atuar em curso de base tecnológica e novos campi dos institutos federais .

Há também vagas para atualização do quadro de técnico-administrativos.

A quantidade de vagas foi estabelecida a partir das demandas de cada instituição e atendendo critérios técnicos definidos pelos ministérios.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Jose Cruz/Agência Brasil
Educação Há 5 horas

Fies: inscrição para vagas remanescentes do 2º semestre começa dia 23

Prazo vai até 30 de outubro e resultado sai em 4 de novembro

 © José Cruz/Agência Brasil
Educação Há 10 horas

Ministro da Educação diz que professor tem que ser bem remunerado

Governo lançou hoje a Carteira Nacional Docente do Brasil

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Educação Há 10 horas

Professor pode pedir Carteira Nacional Docente a partir de amanhã

Em evento do Dia do Professor, Lula destaca valorização da categoria

 Cada servidor receberá um conjunto formado por duas camisetas, na cor cinza, e uma jaqueta, na cor verde -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom
Educação Há 15 horas

Em iniciativa inédita, governador Eduardo Leite anuncia uniformes para professores da Rede Estadual em 2026

Em comemoração pelo Dia do Professor, celebrado em 15 de outubro, o governador Eduardo Leite anunciou, nesta quarta-feira (15/10), a distribuição d...

 © Marcos Nunes/Arquivo Pessoal
Educação Há 16 horas

Desafio dos professores é chamar atenção dos estudantes durante aulas

Agência Brasil conversou com profissionais sobre esses desafios

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 29°
22° Sensação
0.91 km/h Vento
82% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h58 Nascer do sol
18h42 Pôr do sol
Sexta
19° 16°
Sábado
22° 15°
Domingo
20°
Segunda
22° 10°
Terça
° °
Últimas notícias
Assistência Social Há 2 horas

Municípios da Região Celeiro são contemplados pelos programas Avançar Mais SUAS e Centro Dia para Pessoa Idosa
ERCO Há 2 horas

Frederico Westphalen sediou o 15º Encontro de Controle e Orientação do TCE-RS
Câmara Há 3 horas

Deputado detalha plano para aproximar a Câmara dos cidadãos em todo o Brasil
Saúde Há 3 horas

Governo acerta com empresa chinesa para produção de insulina no Brasil
Justiça Há 3 horas

Ex-subsecretário condenado pela máfia do ISS em SP é preso na Bahia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Em marcha ré para a missa”
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,45 -0,03%
Euro
R$ 6,35 -0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 644,252,51 +0,64%
Ibovespa
142,603,66 pts 0.65%
Mega-Sena
Concurso 2927 (14/10/25)
11
27
34
55
56
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6853 (15/10/25)
07
09
48
54
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3513 (15/10/25)
03
04
05
06
07
11
13
14
15
16
18
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2836 (15/10/25)
15
20
24
26
27
46
47
50
51
54
55
56
58
59
66
82
85
88
90
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2873 (15/10/25)
11
19
25
26
29
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias