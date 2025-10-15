Inteligência artificial começa a criar pacotes de viagens

O uso de inteligência artificial (IA) no turismo está mudando a forma como viagens são pesquisadas e reservadas. Um exemplo dessa transformação é o lançamento do AI Trips, novo motor de reservas desenvolvido pela Travel Compositor, que permite criar pacotes de viagem completos com base em comandos de texto simples.

A ferramenta utiliza IA generativa para interpretar o desejo do viajante e, em segundos, apresentar três propostas de itinerário completas, com transporte, hospedagem e experiências no destino. O processo é realizado de forma automatizada, em um único fluxo, e pode ser concluído diretamente na plataforma.

Segundo Eduardo Batista, responsável pela Travel Compositor no Brasil, a tecnologia foi criada para agilizar o trabalho de agências e operadoras de viagens e tornar o processo de cotação mais eficiente:

"O AI Trips transforma um simples comando de texto em propostas automáticas com imagens de alta qualidade. Ele aprende com o comportamento dos usuários e se torna um aliado dos profissionais de turismo, ampliando sua capacidade de atendimento e resposta".

De acordo com dados da consultoria McKinsey & Company, o uso de IA generativa pode aumentar em até 20% a produtividade no setor de viagens e reduzir significativamente o tempo gasto com tarefas operacionais. No caso das agências, isso representa mais tempo disponível para consultoria personalizada e atendimento ao cliente.

Presente em mais de 60 países e utilizada por mais de 500 marcas globais, a Travel Compositor aposta que o AI Trips é um marco no avanço da automação inteligente no turismo, conectando tecnologia, personalização e eficiência em um único sistema.