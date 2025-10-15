Integração Elevar e Sterling conecta inteligência fiscal

A Elevar Energia e a Sterling Corp. anunciam o início de uma parceria voltada à integração tecnológica entre os setores energético e tributário, sob uma mesma estrutura de governança e compliance corporativo.

O primeiro movimento dessa integração será apresentado no webinar "Tecnologia Tributária: inteligência que antecipa riscos e garante eficiência fiscal", no dia 20 de outubro de 2025, às 15h (horário de Brasília), com transmissão pelo Google Meet.

De acordo com Ricardo Harika, diretor-executivo da Elevar Energia, empresas de médio e grande porte ainda enfrentam um desafio estrutural: a ausência de integração entre dados fiscais, contábeis e operacionais. Essa falta de rastreabilidade impacta a previsibilidade de custos, dificulta processos de auditoria e amplia a exposição a riscos tributários e regulatórios.

A Elevar Energia observou esse cenário ao longo de sua atuação em gestão energética, compliance e governança corporativa. Como resposta, desenvolveu a LESUI360, plataforma que integra dados de energia, eficiência, sustentabilidade e finanças, agora expandida para incorporar também as operações fiscais das empresas.

A nova funcionalidade foi desenvolvida em parceria com a Sterling Corp., ampliando o alcance analítico da LESUI360 e transformando-a em um instrumento de apoio à conformidade, ao planejamento e à decisão executiva.

A Sterling Corp. desenvolveu o STG Analytics, algoritmo próprio registrado no INPI, que utiliza inteligência artificial, machine learning e big data na análise integral de documentos fiscais e obrigações acessórias.

Integrado à LESUI360, o sistema cria um ecossistema digital que cruza bases fiscais, energéticas e contábeis. Essa arquitetura permite aferição em tempo real, rastreabilidade de resultados e validação independente de dados corporativos.

Diferente de processos baseados em amostragem, o sistema realiza a análise completa das bases tributárias federais, estaduais e municipais, oferecendo uma camada adicional de governança capaz de identificar riscos, oportunidades de eficiência e conformidade com as novas regras da Reforma Tributária.

A parceria Elevar–Sterling também contempla um mecanismo de auditoria digital com rastreabilidade jurídica, assegurado por cobertura de responsabilidade civil profissional e garantia técnica permanente sobre as análises realizadas.

Na prática, a integração entre as duas empresas estabelece uma camada digital de compliance fiscal e regulatório, com relatórios auditáveis e métricas de governança corporativa voltadas a empresas que buscam estruturar decisões baseadas em dados e reduzir a exposição fiscal com base em critérios técnicos e rastreáveis.

Segundo Paulo Reales, sócio da Sterling Corp., a integração entre as plataformas amplia a capacidade analítica das empresas ao reunir bases fiscais, contábeis e energéticas em um mesmo ambiente de governança, favorecendo decisões baseadas em dados verificáveis.

O modelo é voltado para companhias dos setores industrial, agroindustrial, varejista, logístico e de serviços, bem como a grupos empresariais com presença em diferentes estados. Essas organizações operam sob forte carga tributária e enfrentam elevada complexidade regulatória, o que exige maior integração entre gestão fiscal, contábil e operacional para assegurar conformidade e eficiência na apuração de custos e obrigações.

Com mais de quatorze anos de atuação em gestão de energia e eficiência corporativa, a Elevar Energia expande o escopo tecnológico da LESUI360. A plataforma, que já centraliza indicadores de energia, ESG e governança, passa a integrar também inteligência fiscal, consolidando-se como um hub de aferição e performance corporativa.

Essa convergência entre energia, compliance e tributação inaugura um novo modelo de gestão, em que a tecnologia deixa de ser suporte operacional e passa a atuar como infraestrutura estratégica de governança e tomada de decisão.

Evento e participação

Data: 20 de outubro de 2025

Horário: 15h (horário de Brasília)

Plataforma: Google Meet

Inscrições: disponíveis por meio de formulário oficial. O link de acesso será enviado após a confirmação da inscrição.

O webinar é direcionado a líderes financeiros, administrativos, contábeis, jurídicos e de governança, e apresentará como a integração entre inteligência tributária, tecnologia fiscal e compliance corporativo pode transformar a previsibilidade, o controle e a eficiência das empresas diante das novas exigências da Reforma Tributária.