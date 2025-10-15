Quinta, 16 de Outubro de 2025
12°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Integração Elevar e Sterling conecta inteligência fiscal

A Elevar Energia e a Sterling Corp. anunciam uma integração tecnológica que conecta inteligência tributária e gestão energética dentro da plataform...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
15/10/2025 às 15h10
Integração Elevar e Sterling conecta inteligência fiscal
canva

A Elevar Energia e a Sterling Corp. anunciam o início de uma parceria voltada à integração tecnológica entre os setores energético e tributário, sob uma mesma estrutura de governança e compliance corporativo.

O primeiro movimento dessa integração será apresentado no webinar "Tecnologia Tributária: inteligência que antecipa riscos e garante eficiência fiscal", no dia 20 de outubro de 2025, às 15h (horário de Brasília), com transmissão pelo Google Meet.

De acordo com Ricardo Harika, diretor-executivo da Elevar Energia, empresas de médio e grande porte ainda enfrentam um desafio estrutural: a ausência de integração entre dados fiscais, contábeis e operacionais. Essa falta de rastreabilidade impacta a previsibilidade de custos, dificulta processos de auditoria e amplia a exposição a riscos tributários e regulatórios.

A Elevar Energia observou esse cenário ao longo de sua atuação em gestão energética, compliance e governança corporativa. Como resposta, desenvolveu a LESUI360, plataforma que integra dados de energia, eficiência, sustentabilidade e finanças, agora expandida para incorporar também as operações fiscais das empresas.

A nova funcionalidade foi desenvolvida em parceria com a Sterling Corp., ampliando o alcance analítico da LESUI360 e transformando-a em um instrumento de apoio à conformidade, ao planejamento e à decisão executiva.

A Sterling Corp. desenvolveu o STG Analytics, algoritmo próprio registrado no INPI, que utiliza inteligência artificial, machine learning e big data na análise integral de documentos fiscais e obrigações acessórias.

Integrado à LESUI360, o sistema cria um ecossistema digital que cruza bases fiscais, energéticas e contábeis. Essa arquitetura permite aferição em tempo real, rastreabilidade de resultados e validação independente de dados corporativos.

Diferente de processos baseados em amostragem, o sistema realiza a análise completa das bases tributárias federais, estaduais e municipais, oferecendo uma camada adicional de governança capaz de identificar riscos, oportunidades de eficiência e conformidade com as novas regras da Reforma Tributária.

A parceria Elevar–Sterling também contempla um mecanismo de auditoria digital com rastreabilidade jurídica, assegurado por cobertura de responsabilidade civil profissional e garantia técnica permanente sobre as análises realizadas.

Na prática, a integração entre as duas empresas estabelece uma camada digital de compliance fiscal e regulatório, com relatórios auditáveis e métricas de governança corporativa voltadas a empresas que buscam estruturar decisões baseadas em dados e reduzir a exposição fiscal com base em critérios técnicos e rastreáveis.

Segundo Paulo Reales, sócio da Sterling Corp., a integração entre as plataformas amplia a capacidade analítica das empresas ao reunir bases fiscais, contábeis e energéticas em um mesmo ambiente de governança, favorecendo decisões baseadas em dados verificáveis.

O modelo é voltado para companhias dos setores industrial, agroindustrial, varejista, logístico e de serviços, bem como a grupos empresariais com presença em diferentes estados. Essas organizações operam sob forte carga tributária e enfrentam elevada complexidade regulatória, o que exige maior integração entre gestão fiscal, contábil e operacional para assegurar conformidade e eficiência na apuração de custos e obrigações.

Com mais de quatorze anos de atuação em gestão de energia e eficiência corporativa, a Elevar Energia expande o escopo tecnológico da LESUI360. A plataforma, que já centraliza indicadores de energia, ESG e governança, passa a integrar também inteligência fiscal, consolidando-se como um hub de aferição e performance corporativa.

Essa convergência entre energia, compliance e tributação inaugura um novo modelo de gestão, em que a tecnologia deixa de ser suporte operacional e passa a atuar como infraestrutura estratégica de governança e tomada de decisão.

Evento e participação

Data: 20 de outubro de 2025
Horário: 15h (horário de Brasília)
Plataforma: Google Meet
Inscrições: disponíveis por meio de formulário oficial. O link de acesso será enviado após a confirmação da inscrição.

O webinar é direcionado a líderes financeiros, administrativos, contábeis, jurídicos e de governança, e apresentará como a integração entre inteligência tributária, tecnologia fiscal e compliance corporativo pode transformar a previsibilidade, o controle e a eficiência das empresas diante das novas exigências da Reforma Tributária.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem de ASphotofamily no Freepik
Tecnologia Há 5 horas

Pesquisa da Assurant mostra como IA guia decisões de compras

Levantamento realizado em nove países, incluindo o Brasil, revela que a maioria dos consumidores planeja renovar seus dispositivos nos próximos 12 ...

 Aplicativo Inspeção Pro
Tecnologia Há 6 horas

Checklist digital ajuda a otimizar auditorias e inspeções no PDV

O checklist digital é a evolução das pranchetas e formulários em papel. Ele transforma um processo manual e muitas vezes lento em uma operação ágil...

 freepik
Tecnologia Há 7 horas

Inteligência artificial começa a criar pacotes de viagens

O AI Trips converte um comando de texto simples em sugestões automáticas acompanhadas de imagens de alta qualidade

 Divulgação Boat X
Tecnologia Há 10 horas

Avanço do mercado de acrílicos no Brasil impulsiona demanda

Com aplicações que vão do design de interiores à indústria naval, o setor de acrílicos cresce no Brasil, movimentando uma cadeia produtiva em expan...

 Freepik
Tecnologia Há 11 horas

Serv Medical entra no Brasil e acelera expansão global

A healthtech Serv Medical, com sede em Singapura, inicia operações no Brasil, fortalecendo sua presença na América Latina como parte de um plano ma...

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 29°
22° Sensação
0.91 km/h Vento
82% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h58 Nascer do sol
18h42 Pôr do sol
Sexta
19° 16°
Sábado
22° 15°
Domingo
20°
Segunda
22° 10°
Terça
° °
Últimas notícias
Assistência Social Há 2 horas

Municípios da Região Celeiro são contemplados pelos programas Avançar Mais SUAS e Centro Dia para Pessoa Idosa
ERCO Há 2 horas

Frederico Westphalen sediou o 15º Encontro de Controle e Orientação do TCE-RS
Câmara Há 3 horas

Deputado detalha plano para aproximar a Câmara dos cidadãos em todo o Brasil
Saúde Há 3 horas

Governo acerta com empresa chinesa para produção de insulina no Brasil
Justiça Há 3 horas

Ex-subsecretário condenado pela máfia do ISS em SP é preso na Bahia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Em marcha ré para a missa”
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,45 -0,03%
Euro
R$ 6,35 -0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 644,252,51 +0,64%
Ibovespa
142,603,66 pts 0.65%
Mega-Sena
Concurso 2927 (14/10/25)
11
27
34
55
56
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6853 (15/10/25)
07
09
48
54
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3513 (15/10/25)
03
04
05
06
07
11
13
14
15
16
18
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2836 (15/10/25)
15
20
24
26
27
46
47
50
51
54
55
56
58
59
66
82
85
88
90
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2873 (15/10/25)
11
19
25
26
29
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias