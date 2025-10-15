Serv Medical entra no Brasil e acelera expansão global

Quinta, 16 de Outubro de 2025
A Serv Medical anunciou em outubro que iniciou operações no Brasil, avançando sua expansão global. A empresa focará em colaborar com hospitais e sistemas de saúde para implementar soluções digitais que fortaleçam fluxos clínicos, automatizem relatórios e apoiem a tomada de decisão operacional nos setores público e privado. A empresa mantém o compromisso de promover a digitalização e a automação que melhorem de forma mensurável os desfechos clínicos e a eficiência operacional em todos os processos.

Com população superior a 200 milhões, mais de 6.800 hospitais e um cenário em que as doenças não transmissíveis respondem por aproximadamente três quartos das mortes, o Brasil torna-se o ponto de entrada estratégico da Serv Medical na América Latina.

“Lançar operações no Brasil avança nosso objetivo mais amplo de construir uma presença internacional escalável para soluções de saúde digital”, disse Arthur Schahin, Country Manager da Serv Medical no Brasil.

A operação da Serv Medical no Brasil integra-se à presença já existente da empresa na América Latina e reforça um compromisso de longo prazo com o ecossistema de saúde da região, com ênfase em implantação prática, resultados mensuráveis e colaboração com organizações de saúde.

Sobre a Serv Medical

A Serv Medical é uma empresa de tecnologia em saúde, com sede em Singapura, que desenvolve e implementa soluções digitais para provedores de saúde. Com foco em impacto prático nos fluxos clínicos e operacionais, enfatizando a digitalização e a automação para melhorar resultados e eficiência, a empresa colabora com hospitais e sistemas de saúde para apoiar qualidade, segurança e eficiência.

Imagem de ASphotofamily no Freepik
