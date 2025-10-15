Quarta, 15 de Outubro de 2025
Tecnologia não garante crescimento, afirma especialista

Para o CRO da PipeRun, Fausto Reichert, o diferencial competitivo das empresas está na disciplina comercial e na gestão da atenção ao cliente

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
15/10/2025 às 11h45
Tecnologia não garante crescimento, afirma especialista
Freepik

O uso de tecnologias voltadas para automação comercial reserva um novo desafio: como transformar ferramentas em crescimento sustentável para empresas com modelos de receita recorrente. Combinar softwares a uma reorganização de processos comerciais surge como solução para muitos empresários que buscam resultados mais consistentes em eficiência operacional, vendas e retenção de clientes.

Segundo Fausto Reichert, Chief Revenue Officer (CRO) da PipeRun, salestech brasileira especializada em CRM, companhias que apenas adicionam mais um software ao "stack" de ferramentas tecnológicas tendem a repetir rotinas antigas e avançar pouco em performance. Já aquelas que redesenham fluxos e implantam disciplina comercial obtêm ganhos expressivos em métricas como velocidade no tempo de resposta, cobertura de follow-ups no funil, taxa de conversão e ainda veem a redução de churn.

"Quando processos são organizados, a matemática do funil muda. Não se trata apenas de aprender uma nova ferramenta, mas de dar cadência à receita e ritmo à operação comercial. Esse movimento respeita o tempo do cliente, aumenta a confiança e gera previsibilidade para o negócio", avalia Reichert. "O que não pode continuar acontecendo é as empresas comprarem ferramentas para tapar o silêncio do processo. Na PipeRun, seguimos esse princípio todos os dias: organizar para vender melhor", reforça.

Reichert também defende que o papel das lideranças precisa se transformar. Mais do que cobrar o uso de sistemas, gestores precisam garantir que a tecnologia economize tempo das equipes e assegure decisões consistentes. Nesse cenário, o CRM deixa de ser apenas uma ferramenta de registro e se torna um sistema operacional de atenção, capaz de centralizar informações, reduzir falhas de comunicação, recomendar próximos passos e embutir inteligência para eliminar tarefas triviais e recorrentes.

"A tecnologia certa existe e evolui constantemente, mas o diferencial está na ordem de adoção: primeiro processos organizados, depois ferramentas que consolidam essa disciplina. Essa lógica representa eficiência operacional e, sobretudo, uma ética de respeito à atenção do cliente", conclui.

Sobre a PipeRun

A PipeRun é uma empresa brasileira de tecnologia especializada em máquina de vendas multicanal, com foco em negócios de receita recorrente, criada em 2017. O sistema de CRM da PipeRun apoia a aceleração de vendas de empresas que atuam com vendas consultivas e complexas, com modelos de vendas remotas e canais parceiros, contendo funcionalidades como automação de vendas, calendários de atividades, e-mails, geração de propostas, assinatura eletrônica de documentos e atendimento de vendas multicanais e WhatsApp oficial. Todas as funcionalidades podem ser testadas gratuitamente por 14 dias.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
