Conecta Lá recebe aporte para expansão na América Latina

A Conecta Lá, plataforma especializada em integrar ecossistemas e permitir que empresas atuem como marketplaces, anunciou captação de investimento ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
14/10/2025 às 18h54
Conecta Lá

A Conecta Lá, plataforma especializada em integrar toda a cadeia de operações de marketplaces de grandes empresas, anunciou a captação de investimento liderada pela Relevanti. Também participaram da rodada a Silver Angels e a Ventiur, que já faziam parte do capital social. O montante será direcionado à aceleração do roadmap de inovação e à expansão pela América Latina.

Fundada para simplificar a orquestração de ecossistemas digitais complexos, a Conecta Lá integra gateways de pagamento, ERPs, plataformas de e-commerce, transportadoras, sellers e back office em uma mesma infraestrutura escalável. A empresa já atende companhias como Privalia, Fast Shop, Grupo Soma, Época Cosméticos, Banco Pan e Decathlon. Em 2025, participou da implantação do marketplace dos Correios, concluída em 25 dias. Atualmente, opera com um GMV anual estimado em R$ 2 bilhões.

"O investimento reforça nossa ambição de posicionar a Conecta Lá como o principal ecossistema de soluções para marketplaces enterprise na região. Queremos permitir que grandes corporações lancem, operem e escalem negócios digitais de forma eficiente", afirma Fernando Schumacher, CEO e cofundador da empresa.

Para os investidores, o cenário regional oferece terreno fértil. De acordo com a PagSeguro International, o varejo online na América Latina deve atingir US$ 454 bilhões até 2026, com Brasil e México concentrando 70% desse volume. Colômbia e Peru aparecem como mercados de expansão acelerada.

"A Conecta Lá já está integrada a dezenas de aplicações críticas do ecossistema de digital commerce latino-americano. Essa presença nativa garante velocidade de implantação, redução de fricções operacionais e escalabilidade para grandes empresas", destacam Diogo Lupinari e Marcelo Aguiar, que lideraram o aporte pela Relevanti.

Segundo a companhia, os recursos captados serão aplicados no desenvolvimento de novas funcionalidades, expansão internacional e fortalecimento da segurança e compliance da plataforma. "O futuro é conectar, não possuir. Estamos construindo a infraestrutura tecnológica que permitirá a qualquer empresa criar ecossistemas digitais lucrativos, com redução de custos, aumento de receitas e melhoria da experiência do cliente", complementa Fernando Schumacher.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem liberada para divulgação
