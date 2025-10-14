Quarta, 15 de Outubro de 2025
12°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Vibe amplia atuação no mercado de benefícios corporativos

O Vibe Pro conecta e centraliza benefícios corporativos para CLTs, prestadores, terceiros e PJs em um único sistema digital, oferecendo Créditos Vi...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
14/10/2025 às 17h03
Vibe amplia atuação no mercado de benefícios corporativos
Créditos Vibe

O Vibe, plataforma de benefícios desenvolvida pela Vertem, anuncia o lançamento do Vibe Pro, uma solução voltada ao mercado de Recursos Humanos para transformar benefícios em estratégia de engajamento. A novidade combina benefícios flexíveis, customização e métricas de engajamento, com a proposta de ajudar empresas a fortalecer sua cultura, reter talentos e aumentar a produtividade, tudo isso sem gerar passivos trabalhistas.

Com o lançamento do Vibe Pro, o Vibe reforça sua presença no mercado de benefícios corporativos, um segmento que movimenta bilhões de reais ao ano no Brasil. A aposta é em soluções digitais capazes de atender tanto grandes corporações quanto empresas de médio porte, em um cenário de crescente demanda por ferramentas que combinem flexibilidade, engajamento e mensuração de resultados.

Um novo capítulo na gestão de benefícios corporativos

“Em um cenário de alta competitividade, reter talentos e manter colaboradores engajados deixou de ser diferencial e se tornou prioridade estratégica para os líderes de RH”, afirma Johnny Chi We Wei, sócio-fundador e CEO do Vibe.

O Vibe Pro chega para atender essa demanda ao oferecer benefícios flexíveis escaláveis que se adaptam a diferentes modalidades de contratação: CLT, prestadores de serviço, terceiros e PJs. Com benefícios como Créditos Vibe, telemedicina, descontos exclusivos e métricas de engajamento em tempo real, o Vibe Pro atua com flexibilidade e evolução contínua, sem necessidade de reformulações complexas conforme a empresa expande.

Vibe Pro para RH e para Colaboradores

O Vibe Pro foi construído sobre pilares que atendem tanto às necessidades do RH quanto às expectativas dos colaboradores:

  • Flexibilidade personalizada: pacotes adaptados ao perfil da equipe e ao porte da empresa.
  • Benefícios Créditos Vibe: créditos para usar em mais de 250 marcas, com descontos de até 60% em farmácias, teleconsultas, pacotes de telefonia e sorteios mensais.
  • Implantação plug & play: integração rápida, interface intuitiva e métricas em tempo real.
  • Reconhecimento por metas: empresas podem atrelar objetivos internos a recompensas diretas para os colaboradores.
  • Diagnóstico estratégico: avaliação personalizada para moldar benefícios conforme a realidade de cada organização.
  • Gestão: dados de engajamento e performance para orientar decisões do RH e gestores.

Benefícios corporativos escaláveis para empresas de todos os portes

O Vibe Pro foi desenhado para se adaptar ao crescimento de cada organização. A plataforma permite que empresas de diferentes tamanhos — de operações com 1.000 colaboradores até corporações com milhares de pessoas — configurem seus próprios pacotes de benefícios em um mesmo ambiente digital.

Com benefícios como Créditos Vibe, telemedicina, descontos exclusivos e métricas de engajamento em tempo real, o Vibe Pro atua na flexibilidade e evolução contínua, sem necessidade de reformulações complexas conforme a empresa expande.

Engajamento de colaboradores

“Mais do que um pacote de benefícios, o Vibe Pro é uma ferramenta estratégica. Ao oferecer vantagens personalizadas e de alto valor percebido, a solução gera maior satisfação, retenção e engajamento dos colaboradores, fortalecendo o clima organizacional. Além disso, empresas que adotam o Vibe Pro utilizam uma plataforma voltada à gestão de benefícios corporativos, com estrutura escalável e modelo de operação sem geração de passivos trabalhistas. A ferramenta centraliza processos do setor de Recursos Humanos e disponibiliza indicadores sobre a utilização dos benefícios, permitindo o acompanhamento e a análise dos dados para fins de gestão”, diz sócio-fundador e CEO do Vibe.

Sobre o Vibe

O Vibe é um aplicativo gratuito que transforma compras e interações do dia a dia em Créditos Vibe, moeda digital que pode ser utilizada em mais de 250 marcas parceiras dentro do app. Com o propósito de tornar o consumo mais vantajoso, o Vibe coloca o consumidor no centro, oferecendo benefícios reais para todas as áreas da vida, da rotina de trabalho ao lazer.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Conecta Lá
Tecnologia Há 10 horas

Conecta Lá recebe aporte para expansão na América Latina

A Conecta Lá, plataforma especializada em integrar ecossistemas e permitir que empresas atuem como marketplaces, anunciou captação de investimento ...

 Imagem liberada para divulgação
Tecnologia Há 10 horas

MAIA lança solução digital para ensino inclusivo

A MAIA é uma plataforma digital que combina tecnologia e práticas pedagógicas para auxiliar escolas no processo de inclusão de estudantes com defic...

 Divulgação/TOTVS
Tecnologia Há 12 horas

Tecnologia brasileira impulsiona a inovação no agronegócio

Duas em cada três empresas do agro que faturam acima de R$ 100 bilhões utilizam soluções da TOTVS

 Imatec
Tecnologia Há 12 horas

Digitalização de prontuários transforma gestão hospitalar

Com solução da Imatec, hospital reduz 40% dos custos de armazenamento físico e conquista mais agilidade na consulta de informações médicas. O proje...

 Leandro Provenci
Tecnologia Há 13 horas

XVIII CONPARH: líderes debatem o poder do humano na era da tecnologia

O evento, organizado pela ABRH-PR, acontece nos dias 22 e 23 de outubro, no Viasoft Experience, em Curitiba, e reúne líderes para debater as compet...

Tenente Portela, RS
13°
Tempo limpo
Mín. 12° Máx. 29°
12° Sensação
1.92 km/h Vento
82% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h58 Nascer do sol
18h42 Pôr do sol
Quinta
19° 16°
Sexta
19° 16°
Sábado
22° 15°
Domingo
20°
Segunda
22° 10°
Últimas notícias
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova projeto que cria o Dia Nacional da Proteção de Dados
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova adesão do Brasil a convênio do Fundo Multilateral de Investimentos do BID
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova projeto que prevê ação de psicólogos para melhorar relações interpessoais nas escolas
Vice-governador Há 4 horas

Gabriel Souza destaca potencial de inovação do Rio Grande do Sul na abertura da 34ª Mercopar
Câmara Há 7 horas

Projeto abre crédito suplementar para diversos órgãos do governo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,47 -0,32%
Euro
R$ 6,34 -0,34%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 652,220,18 -0,38%
Ibovespa
141,682,98 pts -0.07%
Mega-Sena
Concurso 2927 (14/10/25)
11
27
34
55
56
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6852 (14/10/25)
24
46
50
62
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3512 (14/10/25)
01
02
03
04
05
06
09
12
13
14
15
17
19
20
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2835 (13/10/25)
07
08
24
27
29
33
40
46
49
50
66
68
75
81
82
86
88
92
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2872 (13/10/25)
07
18
21
43
44
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias