Vibe amplia atuação no mercado de benefícios corporativos

O Vibe, plataforma de benefícios desenvolvida pela Vertem, anuncia o lançamento do Vibe Pro, uma solução voltada ao mercado de Recursos Humanos para transformar benefícios em estratégia de engajamento. A novidade combina benefícios flexíveis, customização e métricas de engajamento, com a proposta de ajudar empresas a fortalecer sua cultura, reter talentos e aumentar a produtividade, tudo isso sem gerar passivos trabalhistas.

Com o lançamento do Vibe Pro, o Vibe reforça sua presença no mercado de benefícios corporativos, um segmento que movimenta bilhões de reais ao ano no Brasil. A aposta é em soluções digitais capazes de atender tanto grandes corporações quanto empresas de médio porte, em um cenário de crescente demanda por ferramentas que combinem flexibilidade, engajamento e mensuração de resultados.

Um novo capítulo na gestão de benefícios corporativos

“Em um cenário de alta competitividade, reter talentos e manter colaboradores engajados deixou de ser diferencial e se tornou prioridade estratégica para os líderes de RH”, afirma Johnny Chi We Wei, sócio-fundador e CEO do Vibe.

O Vibe Pro chega para atender essa demanda ao oferecer benefícios flexíveis escaláveis que se adaptam a diferentes modalidades de contratação: CLT, prestadores de serviço, terceiros e PJs. Com benefícios como Créditos Vibe, telemedicina, descontos exclusivos e métricas de engajamento em tempo real, o Vibe Pro atua com flexibilidade e evolução contínua, sem necessidade de reformulações complexas conforme a empresa expande.

Vibe Pro para RH e para Colaboradores

O Vibe Pro foi construído sobre pilares que atendem tanto às necessidades do RH quanto às expectativas dos colaboradores:

Flexibilidade personalizada : pacotes adaptados ao perfil da equipe e ao porte da empresa.

: pacotes adaptados ao perfil da equipe e ao porte da empresa. Benefícios Créditos Vibe: créditos para usar em mais de 250 marcas, com descontos de até 60% em farmácias, teleconsultas, pacotes de telefonia e sorteios mensais.

créditos para usar em mais de 250 marcas, com descontos de até 60% em farmácias, teleconsultas, pacotes de telefonia e sorteios mensais. Implantação plug & play : integração rápida, interface intuitiva e métricas em tempo real.

: integração rápida, interface intuitiva e métricas em tempo real. Reconhecimento por metas : empresas podem atrelar objetivos internos a recompensas diretas para os colaboradores.

: empresas podem atrelar objetivos internos a recompensas diretas para os colaboradores. Diagnóstico estratégico : avaliação personalizada para moldar benefícios conforme a realidade de cada organização.

: avaliação personalizada para moldar benefícios conforme a realidade de cada organização. Gestão: dados de engajamento e performance para orientar decisões do RH e gestores.

Benefícios corporativos escaláveis para empresas de todos os portes

O Vibe Pro foi desenhado para se adaptar ao crescimento de cada organização. A plataforma permite que empresas de diferentes tamanhos — de operações com 1.000 colaboradores até corporações com milhares de pessoas — configurem seus próprios pacotes de benefícios em um mesmo ambiente digital.

Com benefícios como Créditos Vibe, telemedicina, descontos exclusivos e métricas de engajamento em tempo real, o Vibe Pro atua na flexibilidade e evolução contínua, sem necessidade de reformulações complexas conforme a empresa expande.

Engajamento de colaboradores

“Mais do que um pacote de benefícios, o Vibe Pro é uma ferramenta estratégica. Ao oferecer vantagens personalizadas e de alto valor percebido, a solução gera maior satisfação, retenção e engajamento dos colaboradores, fortalecendo o clima organizacional. Além disso, empresas que adotam o Vibe Pro utilizam uma plataforma voltada à gestão de benefícios corporativos, com estrutura escalável e modelo de operação sem geração de passivos trabalhistas. A ferramenta centraliza processos do setor de Recursos Humanos e disponibiliza indicadores sobre a utilização dos benefícios, permitindo o acompanhamento e a análise dos dados para fins de gestão”, diz sócio-fundador e CEO do Vibe.

Sobre o Vibe

O Vibe é um aplicativo gratuito que transforma compras e interações do dia a dia em Créditos Vibe, moeda digital que pode ser utilizada em mais de 250 marcas parceiras dentro do app. Com o propósito de tornar o consumo mais vantajoso, o Vibe coloca o consumidor no centro, oferecendo benefícios reais para todas as áreas da vida, da rotina de trabalho ao lazer.