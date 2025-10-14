Quarta, 15 de Outubro de 2025
Digitalização de prontuários transforma gestão hospitalar

Com solução da Imatec, hospital reduz 40% dos custos de armazenamento físico e conquista mais agilidade na consulta de informações médicas. O proje...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
14/10/2025 às 16h20
Digitalização de prontuários transforma gestão hospitalar
Imatec

A digitalização de documentos tem se consolidado como um pilar essencial da transformação digital no setor da saúde. Muito além da modernização de equipamentos e softwares de gestão hospitalar, a forma como as informações são organizadas e acessadas impacta diretamente a eficiência, a segurança e os custos das instituições.

Foi nesse contexto que um hospital de médio porte decidiu repensar a maneira como armazenava e consultava seus prontuários médicos. Com mais de 500 mil documentos físicos acumulados, a instituição enfrentava problemas de espaço, lentidão nas auditorias e dificuldade para localizar rapidamente informações de pacientes.

A solução veio com a parceria firmada com a Imatec, empresa especializada em digitalização e guarda de documentos. O projeto envolveu a digitalização certificada de todo o acervo médico, assegurando validade jurídica e total conformidade com as normas do Conselho Federal de Medicina (CFM).

Os prontuários foram integrados diretamente ao sistema hospitalar, permitindo acesso seguro e em poucos segundos. O resultado foi uma redução de 40% nos custos de armazenamento físico e a liberação de 200 metros quadrados de espaço, antes ocupados por arquivos em papel. Além disso, os processos de auditoria e atendimento tornaram-se significativamente mais ágeis.

A Imatec destaca que este é apenas um exemplo do impacto da gestão documental eficiente. A empresa atende hoje mais de 90 hospitais e clínicas em todo o país, além de uma base de mais de 250 clientes ativos em diversos setores, incluindo educação, jurídico, transportes e indústria.

Com nove galpões próprios para guarda de documentos e dois data centers independentes, A Imatec atua no segmento de BPO da informação, fornecendo soluções que buscam integrar segurança, economia e tecnologia para a gestão de documentos e dados corporativos.

“A digitalização é um investimento em eficiência, segurança e cuidado com o paciente”, afirma Oliveira, Gerente Geral da Imatec.

