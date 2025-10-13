Terça, 14 de Outubro de 2025
Secretaria da Saúde passa a realizar exames para detecção de metanol em casos suspeitos

O Centro de Informação Toxicológica do Estado (CIT), vinculado ao Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), iniciou, nesta segunda-feira (13/1...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
13/10/2025 às 17h49
Secretaria da Saúde passa a realizar exames para detecção de metanol em casos suspeitos
Análise realizada com o cromatógrafo gasoso é considerada padrão ouro para o diagnóstico do metanol -Foto: Divulgação SES

O Centro de Informação Toxicológica do Estado (CIT), vinculado ao Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), iniciou, nesta segunda-feira (13/10), a realização de exames laboratoriais para identificação de metanol em casos suspeitos de ingestão durante o consumo de bebidas alcoólicas. A medida representa um avanço na capacidade de resposta do Rio Grande do Sul diante de possíveis intoxicações pela substância altamente tóxica.

Diante do surgimento de novos casos suspeitos, a Secretaria da Saúde (SES) organizou a implantação do exame no CIT, que passa agora a ser referência estadual para esse tipo de análise. Inicialmente, os testes eram realizados pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP), enquanto o CIT estruturava sua capacidade técnica. O IGP se concentrará nos testes em bebidas alcoólicas.

O CIT iniciou oficialmente os trabalhos como ponto de referência com a análise das três primeiras amostras recebidas entre o fim de semana e o início da manhã desta segunda. À tarde, os laudos foram liberados, com resultados negativos para os casos suspeitos registrados nos municípios de Viamão, Santana do Livramento e Caxias do Sul.

Até o momento, o Estado contabiliza um caso confirmado de intoxicação por metanol, envolvendo um residente de Porto Alegre que apresentou sintomas após consumir bebida alcoólica em São Paulo (SP) no mês passado. Esse diagnóstico foi realizado por um laboratório da rede privada.

“Com a nova estrutura, o Rio Grande do Sul passa a ser um dos poucos Estados com capacidade própria para esse tipo de diagnóstico. A nossa equipe já tem experiência em análises toxicológicas e agora atua também na identificação de metanol”, destacou a secretária da Saúde, Arita Bergmann.

A expectativa é que os resultados de testes sejam liberados em até 24 horas, de segunda a sexta-feira. O CIT mantém plantão para recebimento de amostras também aos finais de semana e feriados. Até o início da tarde desta segunda, não haviam sido recebidas no local novas amostras para análise.

Adaptação

A farmacêutica bioquímica Sabrina Nunes do Nascimento, do Núcleo de Análises Laboratoriais do CIT, explica que o laboratório já contava com o equipamento necessário – o cromatógrafo gasoso com espectrometria de massas – utilizado para detectar substâncias químicas como medicamentos e drogas de abuso, em amostras biológicas. “Para implantar essa análise, que não estava em nossa rotina, fizemos adaptações em alguns métodos, testes e construção de curvas de calibração para garantirmos que os resultados fossem confiáveis, precisos e exatos”, detalhou.

Durante o processo de implantação, foi estabelecida uma parceria com o IGP para o compartilhamento de informações. O CIT repetiu um exame com laudo negativo emitido pelo IGP, confirmando o resultado.

Padrão-ouro

Sabrina explica que a análise realizada com o cromatógrafo gasoso é considerada o padrão-ouro – ou seja, o melhor e mais confiável método disponível para detectar, confirmar ou descartar a presença de metanol, com alta sensibilidade e especificidade.

No caso da identificação de metanol no sangue, o funcionamento do exame segue as seguintes etapas:

  • uma amostra de sangue da pessoa com suspeita de intoxicação é preparada e colocada no equipamento;
  • a amostra é aquecida e transformada em gás;
  • esse gás passa por um tubo muito fino, no qual as substâncias se separam e são identificadas pelo detector;
  • as substâncias se separam e aparecem em momentos diferentes, permitindo que o aparelho reconheça o metanol e que seja determinada a sua concentração.

Além de identificar a presença da substância, a análise também permite quantificar o metanol no sangue. A concentração é o que determina a gravidade da intoxicação e as medidas de tratamento necessárias. Em doses pequenas, o metanol pode não causar sintomas graves, mas em concentrações elevadas é extremamente tóxico – podendo provocar cegueira, coma e até a morte.

A Nota Informativa publicada pela SES na semana passada apresenta informações aos serviços que vierem a atender casos suspeitos quanto a coleta de amostras, acondicionamento e envio para o CIT.

Notificação de suspeitos

Além de atuar como laboratório de referência para os exames de detecção de metanol, o CIT é também o ponto focal para a notificação inicial de casos suspeitos. O contato pode ser feito pelo telefone 0800-721-3000, com atendimento disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.

O serviço oferece suporte direto aos profissionais de saúde, auxiliando na avaliação do caso como suspeito, além de fornecer orientações especializadas e apoio para o atendimento clínico imediato.

“O atendimento dos casos suspeitos por meio do nosso plantão é muito importante, pois conseguimos obter, de forma mais ágil, informações importantes para o diagnóstico – como a história clínica da pessoa, os sintomas apresentados e possíveis alterações em exames laboratoriais –, o que reforça e qualifica a análise toxicológica”, explica Sabrina.

Quase meio século de CIT no RS

O CIT está prestes a completar meio século de serviços prestados à população. Fundado em 1976 com o objetivo de oferecer orientação especializada em casos de acidentes tóxicos, o Centro atua em regime de plantão permanente, prestando suporte a profissionais de saúde no atendimento de exposições químicas.

A atuação do CIT abrange uma ampla gama de situações, incluindo intoxicações por medicamentos, drogas lícitas e ilícitas, pesticidas agrícolas e domésticos, produtos químicos de uso industrial ou doméstico, plantas tóxicas e animais peçonhentos. Além disso, oferece informações específicas à população sobre prevenção, primeiros socorros e medidas que podem minimizar os efeitos de uma exposição até que o atendimento médico seja realizado.

O trabalho é realizado no local por uma equipe multidisciplinar formada por médicos, farmacêuticos, biólogos, veterinários, administradores e estudantes das áreas biomédicas.

Mais informações sobre os casos de intoxicação por metanol estão disponíveis nesta página .

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

