Terça, 14 de Outubro de 2025
11°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Seguro para drones de uso profissional ganha espaço no país

Genebra Seguros investe em soluções voltadas ao mercado de tecnologia com foco na segurança de operações com aeronaves remotamente pilotadas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
13/10/2025 às 15h23
Seguro para drones de uso profissional ganha espaço no país
Imagem de bublikhaus no Freepik

O uso de drones em eventos, ações promocionais e atividades profissionais tem se tornado cada vez mais comum no Brasil, acompanhando uma tendência global de crescimento no setor. Com isso, cresce também a demanda por soluções que garantam segurança jurídica e proteção contra riscos operacionais. Uma dessas soluções é o Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil do Explorador ou Transportador Aéreo (RETA), voltado para aeronaves remotamente pilotadas de uso não recreativo.

Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), divulgados pela Força Aérea Brasileira, o país conta atualmente com cerca de 93.729 drones cadastrados. Desse total, 52.906 são utilizados para fins recreativos, enquanto 40.823 operam em atividades profissionais.

A movimentação do mercado também é expressiva, já que apenas nos primeiros cinco meses de 2024 as importações de drones somaram US$ 16 milhões, registrando um aumento de 24,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. No cenário internacional, a Drone Insights Industry projeta que o mercado global de drones deve alcançar US$ 41,3 bilhões até 2026.

A crescente utilização do equipamento em diferentes setores tem impulsionado a busca por seguros específicos, como o RETA, que cobre danos causados a terceiros. "O modelo é obrigatório para drones de uso profissional, ou seja, aqueles utilizados em atividades não recreativas, e sua cobertura é voltada para danos causados a terceiros. Podemos compará-lo ao seguro DPVAT para veículos, que também garante proteção em situações de responsabilidade civil", explica Thayna Ishi, especialista em relacionamento e soluções da Genebra Seguros.

A obrigatoriedade do seguro em determinadas operações é reforçada por regulamentações da ANAC e por exigências de organizadores de eventos. "Esse seguro é exigido por lei e, em muitos casos, o próprio organizador do evento solicita a apólice como condição para a realização da atividade. Além de obrigatório, garante maior segurança para todos os envolvidos", afirma Ishi.

Em 2024, o Sistema de Solicitação de Acesso ao Espaço Aéreo (SARPAS), gerido pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo da Força Aérea Brasileira (DECEA), registrou mais de 405 mil pedidos de voo aprovados. O número reflete o crescimento da atividade e a necessidade de regulamentação e proteção adequada.

"A regulamentação dos órgãos responsáveis trouxe mais organização e segurança para a sociedade. Muitas vezes, quem contrata não tem plena consciência da importância deste seguro, mas sua obrigatoriedade tem ampliado a conscientização e fortalecido o mercado", pontua a especialista.

Ela explica que a cobertura do seguro RETA é voltada exclusivamente para responsabilidade civil, caso o drone cause ferimentos em alguém ou danos materiais a um bem. "A apólice oferece a proteção necessária. A diferença em relação a outras modalidades está justamente no foco exclusivo na cobertura para terceiros", detalha.

Entre os setores que mais têm buscado esse tipo de seguro estão empresas de cinematografia, vistoria técnica e pulverização agrícola. No entanto, há uma demanda crescente por parte de agências de marketing e organizadores de eventos, que utilizam drones em ações promocionais e festas de grande porte.

"A contratação é simples e ágil, sendo exigido apenas que o drone esteja devidamente regularizado junto à ANAC e que as informações fornecidas correspondam ao uso real da aeronave. Assim, é possível estruturar a apólice de forma clara, garantindo segurança jurídica e tranquilidade ao cliente", destaca.

Para a especialista, o seguro RETA é uma ferramenta para mitigar riscos e proporcionar maior tranquilidade ao profissional. "Além de ser um produto simples, rápido e fácil de contratar, ele deve sempre vir acompanhado da regularização do equipamento junto aos órgãos responsáveis. Com tudo em conformidade, o operador pode exercer suas atividades com segurança e confiança", conclui.

Para saber mais, basta acessar:
https://www.genebraseguros.com.br/seguro-reta-para-drones-qual-valor-e-como-funciona/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Tecnologia Há 10 horas

Identidade é o novo perímetro contra fraudes financeiras

Modelos eficazes de sistemas antifraude combinam inteligência artificial, aprendizado de máquina e governança

 Envato Elements
Tecnologia Há 13 horas

EASYB2B cria marketplace para um dos maiores bancos do país

O desafio, no desenvolvimento do marketplace, era otimizar um volume de compras que ultrapassa os R$ 16 bilhões anuais, conectando mais de 5 mil fo...

 Divulgação / Banco de Imagens Brain
Tecnologia Há 14 horas

FastPay anuncia apoio ao Payment Anyway 2025

Evento reunirá especialistas e empresas para debater tendências e impulsionar diálogo sobre o futuro da tecnologia no segmento financeiro

 Créditos: Foto de Divulgação
Tecnologia Há 14 horas

Gamificação revoluciona ensino de matemática nas escolas

Integração entre tecnologia, pedagogia e design orienta o desenvolvimento das soluções educacionais da Matific

 Green Fotografia
Tecnologia Há 15 horas

RD Summit lança ferramenta de IA para agenda personalizada

Evento utilizará inteligência artificial para otimizar a jornada do público, oferecendo recomendações de conteúdo sob medida para cada perfil

Tenente Portela, RS
11°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 23°
11° Sensação
0.73 km/h Vento
96% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h59 Nascer do sol
18h41 Pôr do sol
Quarta
26° 13°
Quinta
22° 17°
Sexta
26° 17°
Sábado
20° 14°
Domingo
21°
Últimas notícias
Senado Federal Há 4 horas

CPMI vê falhas na atuação de Stefanutto; ex-presidente do INSS nega omissão
Geral Há 7 horas

Rio tem alerta de chuva, ventos e ressaca do mar nas próximas horas
Câmara Há 8 horas

Comissão aprova regras para produção e comercialização de implante cirúrgico
Câmara Há 8 horas

Comissão de Constituição e Justiça aprova repassar incentivo financeiro a agentes de saúde
Geral Há 8 horas

Chuvas e ventos causam estragos em diversos municípios paulistas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,45 -0,30%
Euro
R$ 6,31 -0,30%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 646,046,17 -3,44%
Ibovespa
141,783,36 pts 0.78%
Mega-Sena
Concurso 2926 (11/10/25)
03
04
14
35
45
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6851 (13/10/25)
13
18
32
42
55
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3511 (13/10/25)
02
03
05
06
07
08
09
12
13
14
15
19
20
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2835 (13/10/25)
07
08
24
27
29
33
40
46
49
50
66
68
75
81
82
86
88
92
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2872 (13/10/25)
07
18
21
43
44
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias