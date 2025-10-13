Terça, 14 de Outubro de 2025
EASYB2B cria marketplace para um dos maiores bancos do país

O desafio, no desenvolvimento do marketplace, era otimizar um volume de compras que ultrapassa os R$ 16 bilhões anuais, conectando mais de 5 mil fo...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
13/10/2025 às 15h08
Envato Elements

A EASYB2B, empresa de tecnologia especializada em otimização de compras e vendas business-to-business (B2B), anunciou o desenvolvimento do iCatálogo, marketplace para o braço de gestão de ativos de uma das maiores instituições financeiras da América Latina. A solução centraliza as operações, simplifica a gestão de compras e digitaliza todo o fluxo, conectando o portfólio de produtos e fornecedores a uma ampla rede de compradores.

Como explica Renato Ferraz, CEO da EASYB2B, a instituição financeira procurou a empresa porque esta já tinha uma estrutura de software, infraestrutura e time especializados. O desafio, no desenvolvimento do marketplace, era otimizar um volume de compras que ultrapassa os R$ 16 bilhões anuais, conectando mais de 5 mil fornecedores parceiros.

"A solução foi partir da nossa plataforma já consolidada. Em vez de começar do zero, iniciamos com um Minimum Viable Product (MVP) que adaptava nossas funcionalidades principais à realidade do cliente, trabalhando em conjunto com seus parceiros estratégicos. Essa abordagem acelerou a validação e garantiu que a solução final não fosse apenas uma ferramenta tecnológica, mas um ecossistema que realmente gerasse valor para ambos os lados.", comenta Ferraz.

Os requisitos técnicos mais importantes para o desenvolvimento do iCatálogo incluíam gestão fim a fim, conectividade, segurança, governança e escalabilidade massiva. Nesse último ponto, Ferraz diz ter havido o cuidado em garantir que a solução pudesse suportar o plano de expansão do cliente, que busca alcançar aproximadamente 190 mil clientes potenciais e um mercado estimado de R$ 90 bilhões por ano em gastos endereçados.

"Antes da solução da EASYB2B, o processo de compras do cliente era altamente manual, complexo e pouco eficiente, tanto para os compradores quanto para os fornecedores. A plataforma transformou a operação ao reduzir o tempo do ciclo de compras e ao permitir que as equipes se concentrem em atividades mais estratégicas e menos em tarefas manuais ou processos administrativos.", exemplifica o CEO da EASYB2B.

Ferraz explica que o projeto é um exemplo da estratégia beyond banking, modelo de negócios em que instituições financeiras expandem os serviços para além de soluções bancárias.

No caso da EASYB2B, o marketplace se tornou uma oferta não bancária que busca fortalecer o relacionamento e a fidelidade, posicionando o cliente não apenas como uma instituição financeira, mas como um parceiro estratégico para a otimização de processos internos e gestão de patrimônio de seu público-alvo, afirma o executivo.

"A necessidade de otimizar processos, gerar eficiência e focar em atividades estratégicas é uma dor universal em grandes corporações. A EASYB2B nasceu com a missão de digitalizar o B2B e queremos adaptar e replicar essa solução em outros gigantes da economia no Brasil e na América Latina.", pontua Ferraz.

Para saber mais, basta acessar: https://www.easyb2b.io/

