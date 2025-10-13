FastPay anuncia apoio ao Payment Anyway 2025

A FastPay, infratech especializada em soluções de pagamento para instituições financeiras, fintechs e o varejo, anuncia seu apoio ao Payment Anyway 2025, um dos mais relevantes encontros do setor financeiro no país. Promovido pela Cantarino Brasileiro, o evento será realizado no Centro de Evento do WTC, em São Paulo, no próximo dia 20, e reunirá lideranças e executivos das principais empresas do mercado e especialistas para discutir as tendências e os desafios que estão redefinindo o mercado de meios de pagamento.

O fórum tem como objetivo promover um ambiente de troca de experiências e de construção coletiva sobre o futuro dos pagamentos no Brasil. Entre os temas em pauta estão a consolidação do Pix, a expansão do open finance, a digitalização dos meios de pagamento, o papel da inteligência artificial na prevenção a fraudes e a evolução da jornada do consumidor. A proposta é conectar inovação, tecnologia e negócios, explorando as oportunidades que surgem a partir da convergência entre diferentes players do ecossistema.

Durante o evento, a FastPay marcará presença no painel “Guerra digital: quem assume o comando da segurança dos pagamentos?”, compartilhando sua visão sobre o papel estratégico da tecnologia na criação de soluções cada vez mais seguras, inteligentes e integradas. A participação reforça o propósito da companhia de promover eficiência, inclusão e confiança nas transações, fortalecendo as bases para o futuro dos meios de pagamento no país.

“Para a FastPay, participar do Payment Anyway 2025 é uma forma de contribuir com o debate e com a agenda de desenvolvimento sustentável do setor. A segurança é um eixo estratégico para a evolução do mercado — tanto do ponto de vista regulatório quanto competitivo. Ela não é apenas um requisito técnico, mas um fator essencial para garantir confiança, continuidade operacional e inovação”, comenta Ender Batista, CTO da FastPay e um dos palestrantes do evento.

