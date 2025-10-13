Terça, 14 de Outubro de 2025
RD Summit lança ferramenta de IA para agenda personalizada

Evento utilizará inteligência artificial para otimizar a jornada do público, oferecendo recomendações de conteúdo sob medida para cada perfil

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
13/10/2025 às 13h39
Green Fotografia

O RD Summit 2025, evento de marketing e vendas da América Latina, organizado pela RD Station (unidade de negócios da TOTVS), anuncia mais uma novidade com o uso de inteligência artificial. A IA "Agenda Perfeita" irá otimizar a jornada dos participantes no evento, indicando conteúdos e palestras alinhados aos interesses e objetivos individuais.

Com mais de 300 palestrantes, 250 sessões e 160 horas de programação distribuídas em três dias, escolher o que assistir pode ser um desafio. A "Agenda Perfeita" atua como um guia inteligente: o participante informa seu perfil, desafios e áreas de interesse; a IA cruza essas informações com a grade completa do evento; e, em segundos, apresenta uma agenda personalizada, organizada por dia e horário.

Disponível no site do evento, a ferramenta reforça o compromisso do RD Summit em aplicar tecnologia de ponta para gerar valor real ao público.

"A curadoria é o coração do RD Summit. Com tantos conteúdos relevantes, queremos garantir que cada participante viva a melhor experiência possível. A "Agenda Perfeita" entende os interesses de cada pessoa e recomenda as palestras ideais para atingir seus objetivos", afirma Gustavo Avelar, vice-presidente da RD Station. "Mais do que falar sobre inteligência artificial, estamos usando a tecnologia para transformar a vivência no evento".

A iniciativa dialoga diretamente com temas que estarão em pauta no RD Summit 2025, como as capacidades transformadoras da IA, abordadas por nomes como Neil Redding (Near Futurist e Arquiteto de Inovação), Martha Gabriel (futurista e autora de livros sobre IA) e Ricardo Cappra (especialista em cultura analítica e IA).

Com o tema "Conexões que fortalecem negócios", o RD Summit 2025 reunirá líderes e especialistas para discutir tendências e estratégias que impactam diretamente o mercado de Marketing e Vendas. Além dos conteúdos, o evento também conta com uma Feira de Negócios e mais de 200 marcas patrocinadoras, dentre elas Globo Ads, Unimed do Brasil, Unilever, Canva, TikTok, Kwai, Sebrae e OMO.

A grade completa de conteúdo e convidados pode ser acessada no site.

Programação e ingressos

O RD Summit 2025 contará com mais de 300 palestrantes ao longo de três dias de programação. Os ingressos já estão à venda no site oficial e disponíveis em três modalidades de acesso: Diário, Passaporte e VIP, estes dois últimos com acesso aos três dias de evento.

RD Summit 2025

Data: 5, 6 e 7 de novembro de 2025

Local: Expo Center Norte - Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme, São Paulo - SP, 02055-000

Informações e ingressos: www.rdsummit.com.br﻿

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
