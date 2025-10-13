Terça, 14 de Outubro de 2025
Metal Work vai expor sua solução inteligente EB80 para os visitantes da Mercopar

O evento acontecerá entre os dias 14 e 17 de outubro, em Caxias do Sul (RS)

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
13/10/2025 às 13h10
Empresa de produção e comercialização de produtos e sistemas para automação industrial no Brasil, a Metal Work Pneumática vai participar da 34ª Feira de Inovação Industrial Mercopar, de 14 a 17 de outubro, em Caxias do Sul (RS). Os destaques serão os terminais EB80, sua solução inteligente para a Indústria 4.0, que permite realizar upgrade na automação convencional do nível 1 para o nível 5 de maturidade na Indústria 4.0.

O terminal EB80 tem conceito de plataforma, com recursos em IoT, protocolos de comunicação nativos, sistema wi-fi, IOS integradas ao terminal, e software para tratamentos das informações obtidas via sensores de campo, que gera diagnósticos em tempo real, ao mesmo tempo nas áreas de pneumática e hidráulica, em vácuo, energia, fluidos e controle de emissões de CO².

“A tecnologia permite instalação ágil, econômica, pois ao eliminar cabos nas conexões via sem fio reduzem a necessidade de infraestrutura, mão de obra e custos de instalações, e nos retrofiting em máquinas viabiliza a evolução para digitalização no nível de predição indicados pela Acatech (Academia Alemã de Ciências e Engenharia Ind. 4.0), e dentro das inovações a serem mostradas na Mercopar apresentaremos a série de válvulas hidráulicas com solenoides Low Power, que podem ser conectadas à plataforma EB80, eliminando reles térmicos e proteções nas ligações elétricas, que simplificam e reduzem custos, ao mesmo tempo que elevam o nível de maturidade para predição em sistemas hidráulicos”, explica Hernane Cauduro, diretor da Metal Work Pneumática do Brasil.

34ª Feira de Inovação Industrial Mercopar

A Mercopar, feira de Inovação Industrial da América Latina, acontece anualmente em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, realizada pelo Sebrae-RS. O evento se apresenta como um ambiente para a criação de negócios, conexões e disseminação de conhecimento técnico. De acordo com os organizadores, a feira tem cooperado de maneira significativa no fortalecimento da economia do país.

O estande da Metal Work Pneumática está localizado no Pavilhão Verde, Rua M, número 5.


* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
