CI Expert abre inscrições para formar talentos em chips

O objetivo é formar 468 profissionais em microeletrônica e semicondutores, com foco em circuitos integrados e implementação de chips. Para fortalec...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
13/10/2025 às 11h58
CI Expert abre inscrições para formar talentos em chips
Foto: Pixabay

Estão abertas as inscrições para o Programa CI Expert, iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Chip Tech Brasil, em parceria com a Softex. O objetivo é formar 468 profissionais em microeletrônica e semicondutores, com foco em circuitos integrados e implementação de chips.

Para fortalecer a diversidade no setor, 30% das vagas são destinadas a mulheres, estimulando sua participação em áreas de alta tecnologia. No Brasil, elas representam 32,5% da força de trabalho em TI, mas ainda recebem, em média, 15,6% menos que os homens. A desigualdade também se reflete na formação acadêmica: apenas 16,5% das matrículas em cursos de Tecnologia da Informação são de mulheres, segundo o estudo ""W-Tech – O panorama da participação feminina no setor de TICs", do Observatório Softex.

Com abrangência nacional, o programa será executado em cooperação com o Instituto iRede, a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), a Universidade de Brasília (UnB), a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e a Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI).

A formação terá duração de 24 meses e combina teoria e prática: aulas presenciais e on-line, atividades hands-on, projetos aplicados e imersão em empresas de tecnologia. O curso contará com laboratórios especializados e docentes experientes, além de parcerias estratégicas com companhias nacionais e internacionais da indústria de semicondutores.

O CI Expert é voltado a estudantes e profissionais das áreas de Engenharia, Computação, Física, Matemática, Estatística e setores correlatos. O público-alvo inclui alunos de graduação e graduados em cursos como Engenharia Elétrica, Ciência da Computação, Engenharia de Computação, Análise de Dados, Engenharia de Telemática, Estatística, Engenharia de Automação, Engenharia Física, Física, Matemática, Engenharia Mecatrônica, entre outros. Os interessados passarão por um processo seletivo criterioso de forma a assegurar a aderência dos selecionados aos objetivos da formação.

As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de novembro no endereço https://ciexpert.irede.org.br/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
