Qualcomm adquire Arduino e fortalece comunidade maker

Nos últimos anos, a Arduino se tornou uma das principais plataformas utilizadas em projetos de prototipagem e no movimento maker, reunindo uma comunidade ativa de estudantes, profissionais e entusiastas da tecnologia. Suas soluções acessíveis e abertas permitiram o desenvolvimento de projetos educacionais, robóticos e de automação em todo o mundo.

Agora, a empresa italiana entra em uma nova fase. A Qualcomm anunciou a aquisição da Arduino, em uma operação que pretende combinar o alcance global e a tecnologia avançada da Qualcomm com a simplicidade e o ecossistema consolidado da Arduino.

A aquisição e seus objetivos

A Qualcomm anunciou em 7 de outubro de 2025 a aquisição da Arduino, empresa italiana reconhecida mundialmente por suas placas de prototipagem e pela comunidade maker que conquistou milhões de usuários. Segundo o comunicado oficial, a operação ainda depende de aprovação regulatória e condições usuais de fechamento, mas representa um passo estratégico para combinar o alcance global e a tecnologia avançada da Qualcomm com a experiência e simplicidade da Arduino.

Marca e compromisso open-source mantidos

A Arduino manterá sua marca, equipe e ferramentas de desenvolvimento, preservando o compromisso com o open-source e a colaboração que sempre caracterizou seu ecossistema. Além disso, os desenvolvedores seguem com acesso a todos os componentes do ecossistema Arduino, mantendo a compatibilidade com projetos antigos e novos.

A aquisição permitirá ainda que a plataforma explore tecnologias avançadas de processamento, inteligência artificial e conectividade, ampliando as possibilidades para prototipagem e desenvolvimento de soluções inovadoras.

Arduino UNO Q: o primeiro produto após a aquisição

Como demonstração das potencialidades dessa parceria, a Arduino apresentou o Arduino UNO Q, primeira placa lançada após a aquisição, que combina um processador Linux-capaz da Qualcomm Dragonwing com um microcontrolador STM32 em tempo real. Essa evolução segue o legado de placas tradicionais, como o Arduino Uno, trazendo mais potência e possibilidades aos desenvolvedores.

Impactos para a comunidade maker

A parceria deve impactar positivamente a comunidade maker global. Estudantes, profissionais, empreendedores e hobbyistas poderão acessar novos recursos e tecnologias, permitindo que protótipos evoluam para soluções mais complexas e escaláveis.

Ao mesmo tempo, a essência da Arduino — simplicidade, acessibilidade e colaboração — continua inalterada, garantindo que novos e antigos usuários mantenham liberdade para explorar ideias criativas.

Expansão tecnológica e continuidade do ecossistema

De acordo com o comunicado da Arduino, a integração com a Qualcomm abre caminho para que desenvolvedores explorem aplicações mais avançadas em educação, robótica, Internet das Coisas (IoT) e projetos de inteligência artificial embarcada.

A companhia reforça que a aquisição não altera o suporte a microcontroladores e microprocessadores de outros fornecedores, garantindo diversidade de hardware e continuidade do ecossistema existente, incluindo placas clássicas como o Arduino Mega.

Um novo capítulo para o movimento maker

A operação consolida a estratégia da Qualcomm de ampliar o acesso a suas tecnologias de ponta para uma base global de desenvolvedores. A empresa já havia integrado outras plataformas de Edge Computing e IA, e a aquisição da Arduino representa um movimento para democratizar ainda mais o uso de recursos avançados em projetos maker e prototipagem de soluções inteligentes.

Com a Arduino sob o guarda-chuva da Qualcomm, a comunidade global de makers passa a ter acesso ampliado a tecnologias de ponta e a ferramentas open-source, mantendo a possibilidade de desenvolver e testar projetos de forma colaborativa.