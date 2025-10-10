Sexta, 10 de Outubro de 2025
12°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Gestão de prazos fortalece o pós-venda e fideliza clientes

A gestão de prazos deixou de ser apenas um processo financeiro e passou a ser uma estratégia de relacionamento. Ao oferecer condições flexíveis e p...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
10/10/2025 às 17h48
Gestão de prazos fortalece o pós-venda e fideliza clientes
Freepik

Por muitos anos, o setor financeiro das empresas foi percebido como reativo e, em muitos casos, confrontador. A área de cobrança era associada quase exclusivamente à pressão sobre devedores, sem considerar a experiência do cliente. Segundo a KPMG Brasil, consumidores esperam que empresas sejam ágeis e adaptáveis, oferecendo jornadas de atendimento flexíveis e múltiplos canais, para melhor corresponder às mudanças nos hábitos e expectativas dos clientes.

A competitividade do mercado também impõe novos critérios de sucesso. Já não basta oferecer produtos e serviços de qualidade: é preciso entregar uma experiência diferenciada. Pesquisas apontam que gargalos na jornada de compra podem comprometer seriamente o fechamento do negócio. Um estudo divulgado pela Profissional de E-commerce mostra que 22% dos consumidores desistem da compra quando encontram processos complicados ou demorados. Para mitigar esse risco, práticas de alongamento de prazos de pagamento surgem como uma solução estratégica.

Quando aplicadas de forma equilibrada, essas condições deixam de ser uma simples concessão financeira e passam a se tornar um recurso de fidelização. Clientes satisfeitos tendem a renovar contratos, recomendar a marca e ampliar o consumo, de acordo com levantamento da PwC sobre experiência do cliente. Além disso, o relacionamento se fortalece: a empresa é vista não apenas como fornecedora, mas como parceira comprometida com a sustentabilidade financeira do cliente.

Outro impacto direto é a sensação de segurança e previsibilidade. Segundo Tiago Anjos, gerente de produtos do Grupo Skill, quando as empresas oferecem condições flexíveis de pagamento, os clientes sentem que sua realidade financeira é respeitada, o que gera maior confiança. Na prática, isso reduz a inadimplência e aumenta a retenção, já que consumidores tendem a permanecer com quem entende suas necessidades.

Ele ainda afirma que, para construir uma gestão de prazos eficiente, a tecnologia se torna essencial. Ferramentas como sistemas de ERP integrados à inteligência artificial (IA) permitem simular impactos no fluxo de caixa, automatizar cobranças e gerar relatórios completos de auditoria. Isso dá a possibilidade de maior controle, previsibilidade e transparência, elementos fundamentais para uma negociação justa.

Um estudo feito pela McKinsey mostra que o uso de dados históricos de compra e comportamento de pagamento possibilita a criação de condições personalizadas, baseadas em critérios objetivos — e não em decisões arbitrárias. De acordo com Tiago, o resultado disso tudo é a construção de uma relação de confiança mútua, em que o consumidor se sente valorizado e o negócio reduz riscos ao mesmo tempo.

"Todos esses benefícios ressaltam que a gestão de prazos de pagamentos está longe de ser apenas uma formalidade financeira. Trata-se de uma ferramenta estratégica de pós-venda, capaz de antecipar riscos de inadimplência, recomendar condições de prazo personalizadas em tempo real e, até mesmo, automatizar renegociações que sejam vantajosas para ambas as partes", relata Anjos.

Tiago finaliza dizendo que, em última instância, oferecer flexibilidade não apenas protege o fluxo de caixa, mas também constrói um ativo intangível e altamente valioso: a confiança e a fidelização do cliente.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Melt Comunicação
Tecnologia Há 2 horas

Bosque da Esperança investe em inovação tecnológica e acolhimento

Velórios online, salas premium modernizadas, homenagens imersivas e memoriais digitais ampliam a forma de acolher famílias e preservar memórias
Tecnologia Há 3 horas

Sir Gareth Southgate, Alessandro Nesta, Rafa Benitez, Carli Lloyd e Ron Jaworski são os destaques da décima primeira Cúpula Global da Aspire Academy 2025, em Filadélfia, EUA

Líderes globais do futebol trocam ideias sobre treinamento, liderança e inovação

 Colégio Resultados
Tecnologia Há 4 horas

Colégio Resultados aplica método cívico-militar em MS

Com quase quatro décadas de atuação em Mato Grosso do Sul, o Colégio Resultados alia disciplina, acompanhamento próximo e inovação tecnológica para...

 Divulgação / Freepik
Tecnologia Há 21 horas

Curitiba sedia o Data Science Summit 2025

Evento trará imersões em big data, inteligência artificial e computação quântica

 Play Tecnologia
Tecnologia Há 22 horas

Google transforma telecom em pilar de seu ecossistema

Movimento global liderado por gigantes como Google mostra como a conectividade vem se consolidando como um pilar estratégico para ecossistemas de n...

Tenente Portela, RS
21°
Tempo limpo
Mín. 12° Máx. 26°
21° Sensação
1.98 km/h Vento
75% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h03 Nascer do sol
18h39 Pôr do sol
Sábado
28° 14°
Domingo
19° 13°
Segunda
22° 12°
Terça
24° 10°
Quarta
29° 14°
Últimas notícias
Geral Há 20 minutos

País tem 29 casos confirmados de intoxicação por metanol, diz governo
Saúde Regional Há 39 minutos

Gestor do Hospital Santo Antônio cobra apoio direto do Estado
Educação Há 45 minutos

Secretaria da Educação realiza ações do Revisa Saeb para reforço em Matemática e Língua Portuguesa
Câmara Há 45 minutos

Comissão aprova permissão para pequena empresa ceder créditos a receber da administração pública
Geral Há 59 minutos

Defesa Civil emite alerta severo de temporal para capital paulista

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,50 +2,34%
Euro
R$ 6,39 +2,81%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,86%
Bitcoin
R$ 663,900,11 -6,22%
Ibovespa
140,680,34 pts -0.73%
Mega-Sena
Concurso 2925 (09/10/25)
07
09
12
13
24
27
Ver detalhes
Quina
Concurso 6848 (09/10/25)
31
32
34
45
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3508 (09/10/25)
01
03
04
05
06
08
11
13
14
16
17
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2833 (08/10/25)
15
19
22
30
33
40
44
46
49
54
57
61
66
70
71
75
81
82
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2870 (08/10/25)
07
25
28
36
43
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias