Sexta, 10 de Outubro de 2025
12°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Bosque da Esperança investe em inovação tecnológica e acolhimento

Velórios online, salas premium modernizadas, homenagens imersivas e memoriais digitais ampliam a forma de acolher famílias e preservar memórias

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
10/10/2025 às 17h28
Bosque da Esperança investe em inovação tecnológica e acolhimento
Melt Comunicação

O setor funerário no Brasil vem passando por uma transformação silenciosa, mas significativa. A união da inovação tecnológica ao acolhimento humano em momentos de despedida é uma das mudanças. No Bosque da Esperança, em Belo Horizonte, essa tendência, chamada de death tech, já é realidade e se reflete na ampliação de serviços que buscam oferecer mais conforto às famílias e homenagens únicas aos entes queridos.

Nos últimos anos, a instituição tem registrado aumento na procura por serviços diferenciados que vão desde o velório online e a criação de memoriais digitais até experiências imersivas no momento da despedida. O objetivo é tornar a cerimônia mais acolhedora, respeitosa e personalizada.

Entre as principais inovações, destacam-se:

  • Salas de velório premium: recentemente reformadas, contam com iluminação moderna e capacidade para até 150 pessoas em ambiente privativo;
  • Sala imersiva: espaço com projeção em 360 graus, música ambiente e experiência multisensorial para a última homenagem;
  • Memoriais eletrônicos: substituindo o tradicional livro de presença, permitem que mensagens enviadas pelo celular sejam exibidas em painéis de televisão durante o velório e posteriormente disponibilizadas para a família em um ambiente digital seguro, que preserva fotos, vídeos e recordações.

"Nosso objetivo é transformar o momento da despedida em uma experiência mais acolhedora e significativa para as famílias. Com as inovações que implementamos, conseguimos unir tecnologia e humanidade, oferecendo ambientes modernos, homenagens personalizadas e serviços digitais que perpetuam a memória dos entes queridos. O retorno das famílias tem sido extremamente positivo e nos mostra que estamos no caminho certo ao ressignificar o papel do setor funerário", destaca o CEO do Bosque da Esperança, Ricardo Ribeiro.

O conceito death tech e o crescimento do setor funerário

Segundo levantamento da instituição Zurik Advisors, feito a pedido do Sindicato dos Cemitérios e Crematórios Particulares do Brasil (Sincep), o mercado brasileiro fatura cerca de R$ 13 bilhões ao ano, volume ainda muito abaixo dos americanos, cuja previsão para até 2027 é da ordem de US$ 42 bilhões, de acordo com a Global Absolute Markets Insights. No mundo, dados do The Business Research Company mostram que o setor movimentou US$ 102,6 bilhões em 2020, com projeção de crescimento médio ponderado (CAGR) de 10,7% até 2026, podendo gerar um faturamento global de US$ 170,4 bilhões.

De acordo com Ribeiro, tais indicadores sugerem que a inovação tem contribuído para um crescimento expressivo na procura pela assistência funerária no Brasil e no mundo, refletindo uma tendência de humanização e modernização desses serviços, que se alinham a movimentos globais conhecidos como death tech. O conceito é utilizado para definir o uso da tecnologia no setor funerário, com o objetivo de modernizar, digitalizar e automatizar serviços, inclusive com a adoção da inteligência artificial. A proposta da death tech é integrar recursos digitais e inovações que facilitem desde o planejamento antecipado de funerais até o apoio emocional no período de luto, tornando o processo de despedida mais acolhedor, eficiente e acessível.

Em países como Estados Unidos e Reino Unido, já são comuns plataformas que oferecem agendamento online de cerimônias, transmissões virtuais de velórios e ferramentas digitais voltadas ao acompanhamento psicológico das famílias. "Mais recentemente, sistemas de inteligência artificial também têm sido incorporados para automatizar etapas burocráticas e oferecer orientações personalizadas, ajudando a reduzir o peso emocional em momentos delicados", conclui o CEO.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Tecnologia Há 30 minutos

Sir Gareth Southgate, Alessandro Nesta, Rafa Benitez, Carli Lloyd e Ron Jaworski são os destaques da décima primeira Cúpula Global da Aspire Academy 2025, em Filadélfia, EUA

Líderes globais do futebol trocam ideias sobre treinamento, liderança e inovação

 Colégio Resultados
Tecnologia Há 1 hora

Colégio Resultados aplica método cívico-militar em MS

Com quase quatro décadas de atuação em Mato Grosso do Sul, o Colégio Resultados alia disciplina, acompanhamento próximo e inovação tecnológica para...

 Divulgação / Freepik
Tecnologia Há 19 horas

Curitiba sedia o Data Science Summit 2025

Evento trará imersões em big data, inteligência artificial e computação quântica

 Play Tecnologia
Tecnologia Há 19 horas

Google transforma telecom em pilar de seu ecossistema

Movimento global liderado por gigantes como Google mostra como a conectividade vem se consolidando como um pilar estratégico para ecossistemas de n...

 Imagem Freepik
Tecnologia Há 20 horas

Planejamento Estratégico ampliará competitividade em 2026

O planejamento estratégico é um aliado da competitividade dos negócios em 2026, especialmente diante dos avanços tecnológicos da Inteligência Artif...

Tenente Portela, RS
27°
Tempo limpo
Mín. 12° Máx. 26°
27° Sensação
1.83 km/h Vento
49% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h03 Nascer do sol
18h39 Pôr do sol
Sábado
28° 14°
Domingo
19° 13°
Segunda
22° 12°
Terça
24° 10°
Quarta
29° 14°
Últimas notícias
Senado Federal Há 13 minutos

Senado entrega comenda a governadores de destaque na educação infantil
Educação Há 13 minutos

Estado promove semana de formação para aprofundar práticas de Educação Especial Inclusiva na Rede Estadual
Economia Há 13 minutos

CMN regulamenta novo fundo de investimento em infraestrutura social
Economia Há 13 minutos

EBC avança para 2ª etapa do Prêmio +Admirados Jornalistas de Economia
Tecnologia Há 27 minutos

Sir Gareth Southgate, Alessandro Nesta, Rafa Benitez, Carli Lloyd e Ron Jaworski são os destaques da décima primeira Cúpula Global da Aspire Academy 2025, em Filadélfia, EUA

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,51 +2,48%
Euro
R$ 6,40 +2,90%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,86%
Bitcoin
R$ 681,495,72 -3,88%
Ibovespa
140,859,06 pts -0.6%
Mega-Sena
Concurso 2925 (09/10/25)
07
09
12
13
24
27
Ver detalhes
Quina
Concurso 6848 (09/10/25)
31
32
34
45
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3508 (09/10/25)
01
03
04
05
06
08
11
13
14
16
17
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2833 (08/10/25)
15
19
22
30
33
40
44
46
49
54
57
61
66
70
71
75
81
82
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2870 (08/10/25)
07
25
28
36
43
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias